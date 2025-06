Donald Trump szerint már jövő héten létrejöhet a tűzszünet a Gázai övezetben

Donald Trump pénteken bejelentette, hogy július első hetében létrejöhet a tűszünet a Gázai övezetben. Az amerikai elnök az Ovális Irodában az újságíróknak elmondta, hogy „most beszéltem néhány emberrel”, akik részt vesznek a megállapodás elérésében.

A The Times of Israel beszámolója szerint hírt azután jelentette be, hogy kiderült, Washingtonba utazik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyik közeli tanácsadója, Ron Dermer. A lap szerint Trump arra ösztönzi Izraelt, hogy az Iránnal folytatott rövid konfliktus után a Hamásszal is fejezze be a háborút.

Az amerikai államfő szerint a segélyek egy részét – amelyeket az Egyesült Államok küld Gázába – „rossz emberek” lopják el. Kiemelte, hogy nincsenek benne a háborúban, de közben mégis, mert emberek halnak meg és „mi rengeteg pénzt és élelmiszert szállítunk oda, mert muszáj”.

A Reuters hírügynökség szerint a Hamász hajlandó lenne elengedni a fogva tartott túszokat, ezzel szemben Izrael csak úgy fejezné be a háborút, ha része lenne a palesztin terrorszervezet lefegyverzése és feloszlatása. A CBS News szerint az Egyesült Államok már hetek óta próbál elérni egy megállapodást, legutóbb Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja javasolt hatvannapos tűzszüneti megállapodást. Mint a lap írja, a javaslatban az állt, hogy Izrael szabadon engedne 125 életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt rabot, 180 palesztin holttestét és több mint 1100 fogvatartott palesztint. Akkor Izrael támogatta az amerikai javaslatot, a Hamász viszont visszautasította.