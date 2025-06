Nagy a találgatás a Glastonbury fesztivál titkos fellépőjének személye körül, Robbie Williams is megszólalt

Sejtelmes posztot osztott meg Robbie Williams annak emlékére, hogy 30 éve maga is ott bulizott a Glastonbury fesztiválon, nem sokkal az előtt, hogy otthagyta akkori fiúbandáját. Egyesek szerint a bejegyzés egy jel, hogy a zenész lesz az idei fesztivál titkos fellépője, bár ezt maga az előadó cáfolta. Egy szakportál szerint viszont nem ritka, hogy a zenészek „apró hazugságokat” ejtenek el, hogy fenntartsák a feszültséget.

„30 évvel később…” – ezzel a felirattal indította Robbie Williams az első közösségi médiás bejegyzését június 27-én, péntek kora reggel. A világsztár ezzel az 1995-ös Glastonbury fesztiválra utalt, amikor az Oasis tagjaival, Liam és Noel Gallagherrel bulizott – adta hírül a Sky News.

Ekkor egy legendás kép is készült, amin Williams már szőkített hajjal és kitört foggal látható. Innen már sejteni lehetett, hogy az előadó szakít korábbi fiúbandás imidzsével, pár héttel később pedig bejelentette, hogy kilép a Take That nevű együttesből.

A lap megjegyzi, hogy a mostani poszt után sokan azt gondolták, az egy nagy visszatérés beharangozásának előszele, de pár órával később Williams eloszlatta ezeket a reményeket. Egy új bejegyzést tett közzé, amiben elmondja, nem fog fellépni, és egy listát is megosztott azokról az előadókról, akiket követőinek ajánl. Ezek a következők:

The 1975

Busta Rhymes

Charli XCX

Self Esteem

Reverend And The Makers

Már hagyomány a be nem jelentett előadó

Ez azonban még mindig nem vetett véget a találgatásoknak azzal kapcsolatban, hogy kik lesznek a fesztivál titkos fellépői. A második poszt előtt Williamset olyan nevekkel együtt emlegették lehetséges „meglepetésként”, mint a Pulp vagy a Haim együttesek, Lewis Capaldir és Lorde. Utóbbi kettő esetében végül a tipp bejött, mindkettő valóban fellépett az eseményen.

A Sky News emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években ezek a titkos koncertek váltak a fesztivál legemlékezetesebb pillanataivá. Példaként hozzák a Foo Fighters 2023-as koncertjét, mikor az együttes „The ChurnUps” álnéven lépett fel, vagy a Pulp 2011-es visszatérést és Lady Gaga 2009-es szereplését, aki egy kis színpadon adott extra koncertet.

Megemlítik, hogy az első ilyenre 2008-ban került sor a fesztiválon, mikor eredetileg Pete Doherty zenekarának, a Babyshamblesnek kellett volna játszania, de ők lemondták. Hozzáteszik, az utolsó pillanatban történt váltás és annak bejelentése akkor még újdonságnak számított.

Ipari szintet öltött a találgatás

Azóta ezek a „titkos fellépések” egyre nagyobbak lettek, a megtippelt nevek pedig gyakran már napokkal a koncert előtt címlapra kerülnek. Az ilyen információk egyik legismertebb forrása a Secret Glasto nevű független csapat, akiknek ugyan hivatalosan nincs közük a fesztiválhoz, de évek óta megbízhatónak bizonyulnak.

Megvannak a saját forrásaink, és már elég év áll mögöttünk, hogy több emberrel is tudjunk egyeztetni. És megbíznak bennünk, mert észszerűen időzítjük a bejelentéseket, ez a kulcs

– mondta a szervezet egyik, neve elhallgatását kérő alapítója.

Hozzátette, hogy információikat néha maguk az előadók is megerősítik, találati arányuk pedig valahol 90 százalék körül mozog, ami magasabb is lehetne, csak a 2014-es indulásukkor még nem volt elég tapasztalatuk, és az akkori tippjeik húzzák vissza.

Az alapító különösen szívmelengetőnek nevezte Lewis Capaldi visszatérését, akinek még 2023-ban támadtak nehézségei a színpadon.

Nagyon-nagyon megható volt látni, hogy visszatért (...) a közönség tele volt jóindulattal, és az egész varázslatos volt. Pont ilyeneknek kell lenniük a titkos fellépéseknek

– közölte.

A következő titkos fellépő lelepleződésére június 28-án, szombat este lehet számítani, ugyanis a fesztivál programjában egy „Patchwork” nevű, valójában nem létező zenekar szerepel. A lap megjegyzi, hogy a Pulp egyik tagja korábban visszautasította, hogy ők lennének, de a Secret Glasto alapítója ezzel kapcsolatban megjegyezte, többször fordult már elő, hogy a zenészek „apró hazugságokat” mondtak, hogy fenntartsák a feszültséget.