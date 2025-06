Különleges tornádót kaptak lencsevégre az Egyesült Államokban

Három államban is tornádó csapott le az Egyesült Államokban szombaton. A vihar házakat és épületeket rombolt le, fákat csavart ki, jelentős károkat okozva. Dakota államban, Gary városának közelében azonban egy különleges tornádót kaptak lencsevégre. A felvételen jól látszik a forgószél nem mindennapi mozgása.

Tornádó söpört végig több államon is az Egyesült Államokban szombaton. Minnesotában, Dél-Dakotában és Észak-Dakotában is heves viharok vonultak át. A jelentések szerint jelentős károkat okozott a tornádó, több épület is megsemmisült.

A The Watchers beszámolója szerint házakat rombolt le és fákat csavart ki. A kidőlt fák Minnesotában eltorlaszoltak egy főutat.

A Dél-Dakotában található Gary városánál azonban egy nem mindennapi tornádót kaptak lencsevégre. A felvételen jól látszik a forgószél különleges, kígyó-szerű mozgása.