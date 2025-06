Klímavízummal segíti Ausztrália a hamarosan víz alá kerülő csendes-óceániai szigetállam lakosait

Június 16-án nyitotta meg Ausztrália a nagyjából egy hónapos jelentkezési időszakot egy, a klímaváltozás miatt szükségessé vált, állításuk szerint egyedülálló vízumajánlatra. A jelentkezéseket július 18-áig fogadják, ami személyenként 25 ausztrál dolláros (5600 forintos) költséggel jár. Eddig 1124-en regisztráltak, a családtagjaikkal együtt pedig 4052-re nőtt a vízumot kérők száma a kétoldalú klímaegyezmény keretében.

Tuvalu ENSZ-nagykövete, Tapugao Falefou a Reutersnek adott interjúban megdöbbenésének adott hangot a jelentkezők nagy száma miatt. A jelentkezők között sorsolással fognak kiosztani évente 280 vízumot, amely az ausztrál állampolgárokéval megegyező jogokat biztosít majd a tuvaluiaknak az egészségügyi ellátás, az oktatás és a munkavállalás terén. Tuvalu lakossága közel tízezer fő, és 60 százalékuk a fővárosban, Funafutiban él.

Szakértők modellezései szerint Tuvalu az egyik legsérülékenyebb ország a klímaváltozással szemben, mivel területének egyetlen része sem haladja meg a hat métert: a tengerszint az utóbbi harminc évben 15 centiméterrel, a globális átlag másfélszeresével emelkedett – írja az MTI.

A számítások szerint 2050-re egy méteres szintemelkedés esetén a fővárosnak akár a fele is víz alá kerülhet, a legrosszabb esetben, két méteres szintemelkedés esetén pedig akár a 90 százaléka is. A két ország között megkötött megállapodás keretében Canberra vállalta azt is, hogy segítséget nyújt Tuvalunak természeti katasztrófa, világjárvány vagy katonai agresszió esetén.