Két amerikai tűzoltó meghalt, lesből lőttek rájuk egy erdőtűz oltása közben

Bozóttűzhöz riasztották a tűzoltókat Idaho állam egyik kirándulók által kedvelt részén június 29-én vasárnap. A kiérkezőkre egyelőre ismeretlen számú fegyveres tüzet nyitott, amiben két tűzoltó meghalt, egy pedig megsebesült. A hatóságok többek között hőkamerás helikopterrel is keresik az elkövetőt vagy elkövetőket. Később a SWAT egységei arról számoltak be, hogy egy fegyveres férfi holttestére bukkantak, de egyelőre nem erősítették meg, hogy köze lett volna a gyilkosságokhoz.

Két tűzoltó meghalt, egy harmadik pedig megsebesült, mikor tüzet nyitottak rájuk az Idaho állambeli Coeur d'Alene település közelében, a Canfield-hegyen, ahova egy bozóttűz oltása miatt érkeztek. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető vagy elkövetők ellen. Később a SWAT egységei egy holttestet és egy lőfegyvert találtak a hegy közelében, de egyelőre nem tudni, hogy a halott férfi volt-e az elkövető. A rendőrség tájékoztatása szerint még az sem világos, hogy egy vagy több támadó követte el a bűncselekményt – adta hírül a CBS News.

Robert Norris, Kootenay megye seriffje június 29-én, vasárnap délutáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a helyszínen lévő egységek

„éppen most is aktív mesterlövésztűz alatt állnak”.

Közölte azt is, hogy a támadást nagy teljesítményű modern sportpuskákkal követték el, de azt nem tudni, hogy egy, kettő vagy három támadóról lehet szó. Hozzátette, még mindig vannak olyan civilek, akik lejönnek a hegyről, de többen ott ragadhattak, és lehetnek olyanok is, akik sokkos állapotba kerültek.

A csatorna egyik rendvédelmi forrása elmondta, hogy a hatóságok hőkeresőkkel felszerelt helikopterekkel keresik a gyanúsítottakat. A kutatást nehezíti az erdőtűz füstje, valamint a túrázók és más személyek, mivel a technológia őket is érzékeli.

Dan Bongino, az FBI igazgatóhelyettese azt nyilatkozta, hogy az FBI úton van, hogy „taktikai és operatív támogatást” nyújtson.

A The New York Times azt írja, a nyilvánosságra került rádióforgalmazás szerint a lövöldözés kezdetén a tűzoltók segítséget kértek, miután kettejüket eltalálták. Az egyikük elmondta, hogy a tűzoltókocsi mögött kerestek fedezéket, és egy hang azt mondja, hogy szerintük a tüzet is szándékosan gyújtották.

Helyi idő szerint 13 óra 20 perckor hívták ki a tűzoltókat, és az első lövések 14 órakor dördültek el. Norris sajtótájékoztatóján elmondta, „aktív lövöldözős helyről van szó”, ami kedvelt a kirándulók körében is – írta az MTI. A seriff hozzátette, „a fegyveres nem mutatta jelét annak, hogy meg akarja adni magát”, és arra biztatta a rendőröket: „lőjenek, hogy megszüntessék a fenyegetést”.

Több hős tűzoltót megtámadtak ma, miközben egy észak-idahói erdőtűz oltására reagáltak

– írta Brad Little, az állam kormányzója az X-en, elítélve „a bátor tűzoltók ellen elkövetett förtelmes közvetlen támadást”.

A terület tűzoltóparancsnoka, Pat Riley a KHQ helyi televíziós csatornán azt mondta, „megszakadt a szíve” a támadás miatt. Úgy vélte, fennáll a veszélye annak, hogy a tűz továbbterjed, mivel a tűzoltók a jelenlegi körülmények között nem tudnak oltani.

(Borítókép: Young Kwak / Reuters)