A rejtélyes világjárvány, amiről még mindig nem tudja senki, hogyan szabadult el

Több mint három év kutatás után sincs egyértelmű válasz arra, hogyan is indult el a COVID-19 világjárvány – ez derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentéséből, amit az Euronews összegzett. A 21. század eddigi legsúlyosabb egészségügyi krízise legalább 20 millió ember életét követelte, és a gazdasági kár is hatalmas. Azonban a tudósok továbbra is csak találgatnak, honnan és hogyan került a vírus az emberi populációba.

A WHO által most felkért, 27 fős szakértői csoport nem tudott konszenzusra jutni a járvány eredetéről. A testület elnöke, Marietjie Venter egy sajtótájékoztatón elmondta: jelenleg a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a vírus állatról – például denevérről – került át az emberre, feltehetően egy közvetítő faj, például mosómedvekutya vagy cibetmacska révén. Ez a következtetés már a 2021-es első WHO-vizsgálatakor is felmerült.

A laboratóriumi szivárgás lehetőségét ugyanakkor a szakértők továbbra sem tudták sem megerősíteni, sem kizárni

– egyszerűen azért, mert a vizsgálathoz szükséges adatokat nem kapták meg. „Több száz genetikai szekvencia és biológiai biztonsági információ hiányzott, pedig ezeket többször is kértük a kínai kormánytól” – mondta Venter. Hozzátette: az elmélet jelenlegi formájában túlságosan spekulatív, politikai indíttatású, és nem áll mögötte tudományos bizonyíték.

Még mindig nem tudni, hogyan szabadult el

A szakértői csoporton belül sincs egyetértés. Egy tag a jelentés leadása előtt lemondott, hárman pedig azt kérték, hogy nevüket vegyék ki a dokumentumból. De Venter leszögezte: nincs bizonyíték arra, hogy a vírust laboratóriumban manipulálták, és arra sincs adat, hogy 2019 decembere előtt Kínán kívül jelen lett volna a vírus.

„Amíg nem áll rendelkezésre több tudományos adat, addig nem tudjuk biztosan, hogyan és honnan indult a járvány” – mondta Venter. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus még ennél is tovább ment: szerinte „erkölcsi kötelesség” lenne kideríteni a vírus eredetét. A világjárvány hatása ugyanis felmérhetetlen – emberek milliárdjainak életét változtatta meg, és óriási társadalmi-gazdasági következményeket hagyott maga után.

A vírus eredete már a kezdetek óta politikai és tudományos vita tárgya.

Donald Trump amerikai elnök gyakran hangoztatta, hogy a COVID-19 egy kínai laboratóriumból szivárgott ki, ugyanakkor ezt a hírszerzési jelentések nem tudták megerősíteni. Kínai tisztviselők ezzel szemben következetesen tagadják ezt a lehetőséget, és azt állítják, a járvány akár más országból is kiindulhatott.

Tavaly szeptemberben a kutatók közzétettek egy listát azokról az állatokról, amelyek a legnagyobb valószínűséggel közvetítők lehettek az emberre való átterjedésben. A listán olyan fajok szerepelnek, mint a mosómedvekutya, a cibetmacska és a bambuszpatkány. Bár az elmúlt években rengeteg kutatás zajlott, a világjárvány kiindulópontja tehát még mindig rejtély.

