„Már a magyarok és az ukránok sem tudják elképzelni, hogy a másik országban normális emberek élnek”

Harminc év kutatómunkájának eredményét tette le az asztalra Fedinec Csilla, amikor megírta legújabb könyvét Ukrajna nacionalizmusáról és kisebbségeiről. A kutató, aki a háború alatt is többször járt az országban, most arról beszél, miért fontos megérteni a nacionalizmus árnyalt fogalmát, és hogyan jutott oda a magyar–ukrán viszony, hogy a két nemzet már nem is tudja elképzelni, hogy a másik oldalon is normális emberek élnek.