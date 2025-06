Korrupció gyanúja miatt letartóztatták a Spanyol Szocialista Munkáspárt volt szervezeti titkárát

Santos Cerdán délelőtt vallomástételre érkezett a bíróságra, ám az ügyben eljáró bíró úgy értékelte, hogy fennáll a bizonyítékok eltüntetésének, megsemmisítésének veszélye, mivel házkutatást még nem végeztek a hatóságok.

A bíró szerint a nagyobbik kormánypárt egykori harmadik embere bűnszervezeti tagság, vesztegetés és befolyással üzérkedés bűncselekményeit követhette el. Az eddig felmerült bizonyítékok alapján közbeszerzési eljárásokban „jogtalanul előnyben részesített” építőipari vállalatoktól jutalékot szedhetett be, amelyet aztán José Luis Ábalos volt közlekedési miniszternek és egykori tanácsadójának, Koldo García Izaguirrének továbbíthatott.

A spanyol sajtó bírósági forrásokra hivatkozva beszámolt arról, hogy Santos Cerdán ártatlannak vallotta magát a bíró előtt, hangsúlyozva, hogy politikai üldöztetés áldozata lett.

A politikus nem számított arra, hogy előzetes letartóztatásba helyezik, mivel érkezésekor azt ígérte a bejáratnál várakozó újságíróknak, hogy vallomástételét követően tájékoztatja őket a bíróságon elhangzottakról.

Cerdán két hete mondott le pártbeli tisztségéről, és lépett ki a PSOE-ból, valamint visszaadta parlamenti képviselői mandátumát is, miután a spanyol csendőrség nyilvánosságra hozta jelentését, amelyben a volt közlekedési miniszterrel és a tanácsadóval együtt korrupcióval gyanúsították meg. A több mint egy éve tartó nyomozásban nyilvánosságra került számos, az egykori tanácsadó által készített hangfelvétel, amelyeken Ábalosszal egyebek mellett ismerősök állami állásba elhelyezéséről, kenőpénzek elosztásáról és prostituáltak meghívásáról is beszéltek. A volt miniszterhez hasonlóan Cerdán is azt vallotta a bíróságon, hogy manipulált hangfelvételekről van szó.

A három gyanúsított közül egyedül Santos Cerdánt helyzeték előzetes letartóztatásba, a többiek korlátozó intézkedések mellett szabadlábon védekezhetnek. Útlevelüket le kellett adniuk, és kéthetente jelentkezniük kell a kijelölt hatóságnál.