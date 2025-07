Halálos hőséghullám söpör végig Európán: két ember halt meg Olaszországban

Két ember halt meg Olaszországban a kontinenst sújtó intenzív hőséghullám miatt. Bolognában egy negyvenhét éves férfi halt meg, miután rosszul lett egy építkezésen, míg Torinótól nyugatra egy hetvenéves férfi fulladt meg egy turisztikai üdülőhelyen kialakult villámárvízben.

A BBC közlése szerint Olaszország huszonegy városa, köztük Róma, Milánó és Velence is a legmagasabb hőségriasztás alatt áll. A toscanai régióban a kórházi felvételek húsz százalékkal nőttek. Tizenhárom régióban, köztük Lombardiában és Emilia-Romagnában azt tanácsolják az embereknek, hogy ne menjenek ki a nap legmelegebb szakában. Spanyolország és Portugália egyes részein június eddigi legmagasabb hőmérsékletét mérték. El Granadóban, Délnyugat-Spanyolországban negyvenhat fokot regisztráltak, miután előző nap Portugália középső részén, Morában is megdőltek a rekordok.

A spanyol meteorológiai szolgálat szerint az Ibériai-félszigeten több helyen is negyvenhárom fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az éjszakai hőmérsékletek is extrémek voltak: Sevillában huszonnyolc, Barcelonában huszonhét fokot mértek.

Törökországot erdőtüzek sújtják, evakuálják az embereket

Törökországban több mint ötvenezer embert – főként Izmir nyugati tartományból – evakuáltak a tűzoltók, miközben folytatták több száz erdőtűz oltását, amelyek az elmúlt napokban keletkeztek. A tüzek Bilecik, Hatay, Sakarya és Manisa tartományokat is érintették.

Franciaországban sok város élte át a valaha mért legmelegebb június éjszakáját és napját hétfőn. Első alkalommal öt év óta a párizsi régió vörös riasztást adott ki tizenöt másik francia régióval együtt. Az oktatási minisztérium bejelentette, hogy ezerháromszázötven állami iskola részben vagy teljesen zárva tart kedden.

Párizsban a hőség miatt bezárták az Eiffel-torony csúcsát, és legalább július másodikáig zárva tartják.

A hőséghullám nemcsak egészségügyi problémákat okoz, hanem a környezeti hatásai is súlyosak. Az Adriai-tengerben a magasabb hőmérséklet elősegíti az invazív fajok, például a mérgező sügér elszaporodását, miközben további olvadás következhet be az alpesi gleccsereknél, amelyek már most is rekordütemben zsugorodnak.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk hétfőn figyelmeztetett, hogy a hőséghullám rávilágít a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szükségességére. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint a hőséghullámok egyre gyakoribbá válnak az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt.

Magyarországot sem kerüli el a pokoli hőség

Magyarország sem kerülheti el a hőséghullámot: hétfőtől csütörtökig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Több vármegyére adtak ki figyelmeztetést a magas középhőmérséklet miatt, Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú, tizenhárom másik vármegyére elsőfokú riasztás van érvényben.

Extrém erős UV-B sugárzás várható az országban, aminek indexe meghaladja a nyolcas értéket. A szakemberek javasolják, hogy napközben tizenegy és tizenöt óra között kerüljék az emberek a napozást, és használjanak fényvédő krémet.

