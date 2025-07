Júliustól a 18. életévüket betöltő dán nőknek is kötelező lesz részt venniük azon a sorsoláson, amiben eldöntik, kiket soroznak be az adott évben üresen maradt helyekre a hadseregben. Nem ez az egyetlen változás, a szolgálati időt is jelentősen megemelték, négyről 11 hónapra. A kormány számításai szerint 2033-ra már évente 6500 újonccal számolhatnak.