Az Európai Bizottság 2040-re 90 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását

Az Európai Bizottság ambiciózus klímacélt jelentett be, 2040-re 90 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok nettó kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A cél, hogy az Európai Unió 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet – jelentette be Brüsszelben Teresa Ribera, a versenypolitikáért felelős biztos.

Az Európai Unió új klímacélja szerint 2040-ig 90 százalékkal kell csökkenteni a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást az 1990-es szinthez képest, hogy az EU 2050-re elérje a klímasemlegességet. A tervet szerdán mutatta be az Európai Bizottság, amely szerint az intézkedések figyelembe veszik a jelenlegi gazdasági és geopolitikai kihívásokat, és biztosítják a befektetők számára a kiszámíthatóságot az energiarendszer átalakításához – adta hírül az MTI.

Teresa Ribera elmondta: az uniós tagállamok már most is jó úton járnak afelé, hogy 2030-ra teljesítsék az 55 százalékos csökkentési célt, a 2040-es terv pedig ennek a folyamatnak a folytatása. Az új cél nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági és társadalmi előnyöket is kínál: ösztönözheti az innovációt, munkahelyeket teremthet, és fokozhatja az EU energiafüggetlenségét.

A javaslat fontos eleme a „méltányos átállás”, vagyis az, hogy a zöld átmenet senkit ne hagyjon hátra – különös tekintettel az ipari ágazatokra, a munkaerőpiacra és a szociálisan érzékeny térségekre. A bizottság olyan környezetet kíván teremteni, amelyben az európai ipar versenyképes maradhat, miközben megfelel a klímavédelmi követelményeknek.

Az EU ezzel a bejelentéssel nemcsak belső célokat tűz ki, hanem globális üzenetet is küld: komolyan veszi a párizsi klímaegyezményben vállalt kötelezettségeit, és továbbra is vezető szerepet vállal a nemzetközi klímavédelemben.

A bejelentés egy új, 2030 utáni szabályozási keret kialakításának első lépése, amely az uniós tagállamok nemzeti sajátosságait is figyelembe veszi. A bizottság szerint a következő években a hatékonyság, az egyszerűség, a technológiai semlegesség és a társadalmi igazságosság lesznek a fő irányelvek az európai klímapolitikában.