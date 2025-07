Brüsszelben kiakadtak Magyarországra a Voks 2025 miatt

Hivatalosan ugyan nem kommentálták, de az uniós intézmények így is figyelemmel követték a Voks 2025-re keresztelt kormányzati kampányt, amire hivatkozva Orbán Viktor magyar miniszterelnök az EU-csúcson arról beszélt, erős mandátummal utasítja el Ukrajna csatlakozását. Az Indexnek megszólaló uniós tisztségviselők azonban nem értik a magyar kormány hozzáállását: a csatlakozási tárgyalások megkezdését Magyarország is támogatta, a tárgyalások pedig lehetőséget nyújtanának minden magyar aggály megoldására. Emellett a kampány során sok volt a hamis vagy egyenesen téves állítás.

Június 26-án, csütörtökön Brüsszelben gyűltek össze az uniós tagállamok állam- és kormányfői, hogy a szokásos nyári EU-csúcson többek között Ukrajnáról is tárgyaljanak: az immáron negyedik éve zajló háború mellett a jelenleg honvédő háborút vívó ország további támogatásáról, valamint az uniós csatlakozásról is szó esett a tagállamok vezetői között, miközben a csúcsot lezáró konklúzióban az agresszor Oroszországot azonnali tűzszünetre is felszólították.

Ugyanakkor a csúcsot lezáró konklúzió Ukrajnáról szóló részeit Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét nem fogadta el, így azt már sorozatban harmadik alkalommal a többi 26 tagállam írta alá.

Ez várható volt, hiszen az Index információi szerint a magyar diplomácia azt szerette volna elérni, hogy a csúcson mindössze egy rövid, az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások mihamarabbi megkezdését hangsúlyozó szöveget fogadjanak el az uniós vezetők, és az a magyar diplomáciára rálátó forrásunk szerint is valószínűbb volt, hogy ehelyett ismét Magyarország nélkül állapodhat meg a végső szövegben az EU többi 26 tagállama.

A csúcsot megelőzően adott rövid sajtónyilatkozatában Orbán Viktor is arról beszélt, hogy Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, valamint itt ismertette a Voks 2025-re keresztelt, jogilag nem kötőerejű véleménynyilvánító szavazás eredményeit is, amin a miniszterelnök szerint a közel 2,3 millió leadott szavazatból 95 százaléknyian ellenezték Ukrajna csatlakozását.

Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, végül is több mint kétmillió ember hangján fogom ma azt mondani a tárgyalásokon, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását

– fogalmazott a csúcsot megelőzően a magyar kormányfő, aki újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy amíg háború van, nem tárgyalna Ukrajna uniós csatlakozásáról, mivel szerinte azzal az EU is háborúba kerülne.

Brüsszelben nem értik a magyar kormány hozzáállását

Az Ukrajnáról szóló konklúziót Magyarország annak ellenére nem fogadta el ismét, hogy abban szerepelt az azonnali tűzszünetre való felszólítás, valamint a tagállamok vezetői az elfogadott szövegben azt is hangsúlyozzák, hogy a csatlakozás csakis érdemalapú lehet, és a csatlakozási tárgyalás egyes fejezeteit csak akkor nyithatják meg, ha az előtte lévő feltételek teljesültek – márpedig a magyar kormány már régóta hangsúlyozza az ukrajnai háború mihamarabbi lezárásának fontosságát, ahogy azt is, hogy az uniós csatlakozás csak érdemeken alapuló lehet.

A tagállamok vezetői még a 2023. decemberi csúcson állapodtak meg a csatlakozási folyamat megkezdéséről, ami ellen végül Magyarország sem emelt vétót – ez volt az a csúcs, amikor Olaf Scholz akkori német kancellár arra kérte a magyar kormányfőt, hogy menjen ki kávézni, amíg a többi tagállam megszavazza Ukrajna és Moldova csatlakozásának a megkezdését.

Azóta az uniós tagállamok szakminisztereiből és nagyköveteiből álló Európai Unió Tanácsa még 2024 júniusában elfogadta a tárgyalási keretet, majd egy héttel később már az első kormányközi konferenciát is megtartották az EU 27 tagállama és Ukrajna között.

Magyarország egyik ellen sem emelt vétót, ugyanakkor azóta nem folytatódtak a tárgyalások, hiszen a csatlakozáshoz szükséges 35 fejezetből nem nyitották meg még az elsőt sem a magyar kormány ellenzése miatt.

Az Indexnek több, név nélkül nyilatkozó uniós tisztségviselő a magyar kormány kommunikációjáról, valamint a nemrég lezárult Voks 2025-tel kapcsolatban elmondta, Brüsszelben nem értik, hogy Magyarország miért akadályozza a csatlakozási tárgyalásokat, illetve miért folytat Ukrajna-ellenes kampányt.

Lapunknak az egyik uniós tisztségviselő kifejtette, a Voks 2025 kampányát azért sem értették, mert amiről eddig az EU megállapodott, azt Magyarország is támogatta, valamint a kampányt szerinte nagyon sok csúsztatás vagy eleve hamis információ jellemezte.

A magyar kormány korábban hivatalosan azzal érvelt a csatlakozási tárgyalások megkezdése ellen, hogy a magyar kisebbségek jogait a 2015-ös ukrán kisebbségi törvény csorbítja, amíg pedig arról nem egyeznek meg, addig nem támogatják a tárgyalásokat.

A Voks 2025 kampánya során további érvekként felhozták, hogy az ukrán génmódosított, ún. GMO-s élelmiszerek tönkretennék a magyar agráripart; egy háborúban álló ország felvételével a háború az Európai Unióra is átterjedne; és Ukrajna csatlakozása betegségeket és járványokat hozna Magyarországra.

Uniós forrásaink úgy látják, ezek jó része csúsztatás vagy hamis információ.

Az Ukrajna csatlakozásával járó betegségekkel kapcsolatos narratíva egyik uniós tisztségviselő szerint azonkívül, hogy hamis állítás, rendkívül dehumanizáló, ahogy a GMO-s élelmiszerek kapcsán is sok volt a csúsztatás.

A kampány során például elhangzott, hogy Ukrajna csatlakozása esetén Magyarországot elárasztanák a génmódosított élelmiszerek, miközben azzal kapcsolatosan több uniós jogszabály is határoz, másrészt a tagállamoknak joga van betiltani vagy korlátozni az ilyen termékeket.

Továbbá az ukrán mezőgazdaság kapcsán olyan érvek hangoztak el, amelyeket 2004 előtt a nyugati tagállamok hoztak fel épp Magyarország csatlakozásával szemben – akkoriban sok nyugati ország attól tartott, hogy a magyar termelőkre nem vonatkozó uniós jogszabályok miatt elárasztják az olcsó, nem megfelelően kezelt magyar agrártermékek a közös belső piacot, miközben Magyarországnak is át kellett ültetnie az unió mezőgazdaságra vonatkozó előírásait.

A magyar kisebbségek jogai kapcsán egy uniós tisztségviselő elmondta, Ukrajna szerint most is elég jogot biztosít a magyar kisebbségeknek – például iskolákban nyelvhasználatot, valamint jelképhasználatot –, a 2015-ös kisebbségi törvény pedig alapvetően az orosz kisebbségek ellen szólt.

Ezzel kapcsolatosan Ukrajna és Magyarország egyébként többször is tárgyalt, Kijev pedig 2023 decemberében módosította is a kisebbségi törvényét, azonban a magyar kormány szerint az abban meghatározott jogok még mindig jóval szűkebbek, mint amiket az ukrajnai magyarok 2015 előtt élvezhettek.

Attól még, hogy háború van, tárgyalni lehetne

Azt beszélgetőpartnereink hangsúlyozták, hogy az Európai Unió sem akar felvenni egy olyan országot, ami jelenleg háborúban áll, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne tárgyalni – egy uniós tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy az ukrán csatlakozásról a magyar miniszterelnök elég határozott álláspontot képvisel, amíg a háború tart.

Azonban a tárgyalási folyamatok eleve hosszúak, így mire mind a 35 tárgyalási fejezetet lezárnák, addigra véget érhet a háború. A leendő tagállamnak ugyanis saját jogrendjébe kell ültetnie az uniós jogot, amit nem lehet rövid idő alatt teljesíteni – Magyarország például több mint tíz éven keresztül volt tagjelölt ország, 2004 óta pedig csak bonyolultabb és hosszabb lett az uniós jogszabályok listája.

A tárgyalások magyar elutasítását amiatt sem értik, mert azokat eleve úgy alakították ki, hogy azokon minden egyes tagállam felhozhassa aggályait, majd azt rendezett keretek között elsimítsák. Egy forrásunk szerint nemcsak Magyarországnak, hanem más országoknak is vannak bizonyos kérdésekben aggodalmaik, viszont a tárgyalásokhoz így is konstruktívan állnak hozzá – azt ugyanakkor már nem részletezte, pontosan mely országok és pontosan mi miatt aggódnak.

Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság geopolitikai okokból felgyorsítaná Ukrajna és Moldova csatlakozását, egy uniós forrásunk szerint nem jelenti azt, hogy ugyanezen okokból ezen országok kedvezményeket kapnának, a csatlakozás továbbra is érdemalapú.

Utóbbit több EU-csúcsot záró konklúzió is leszögezi, így a gyorsított eljárás leginkább azt jelenti, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már többször is hangsúlyozott: az ukrán erőfeszítéseket és az eredményeket az Európai Uniónak is követnie kell.

Forrásaink szerint emellett Magyarországnak állításával ellentétben kereskedelmileg is megérné Ukrajna csatlakozása, hiszen ez az ország az EU-n kívül a második legnagyobb unión kívüli kereskedelmi partnere Szerbia után – a 2023-as adatok szerint Magyarország Szerbiába 2,19 milliárd dollárnyi értékben exportált, míg Ukrajnába 2,04 milliárd dollár értékben, ami a teljes magyar export 1,31 százaléka.

Arról ugyanakkor pontos számot nem tudott mondani, hogy Ukrajna csatlakozása hogyan változtatná meg a tagállamok felzárkóztatását célzó kohéziós források kiosztásának arányait – az Európai Bizottság július közepén fogja majd bemutatni javaslatát a következő, 2027-től 2034-ig tartó többéves pénzügyi keretre (uniós szaknyelven így nevezik a költségvetést), amelyről ezután a tagállamokkal, valamint az Európai Parlamenttel kell megállapodnia.

Emellett az Európai Unióban attól is tartanak, hogy a magyar vétó rossz precedenst is teremthet, hiszen az más tagállamokat is arra bátoríthat, hogy kétoldalú problémáik miatt valamilyen okból akadályozzák egy tagjelölt ország csatlakozási tárgyalásait – például a magyar kormány által propagált nyugat-balkáni bővítést.

Brüsszelből emiatt úgy látják, a magyar kormány ellenkezése inkább a magyar választóknak szól, és egy választási kampány része. Ugyan jobban örülnének, ha a 26 helyett mind a 27 tagállam támogatná a tárgyalásokat, emiatt remélik, hogy később találhatnak kompromisszumot a magyar kormánnyal is. Mint mondták, addig pedig a többi 26 tagállam egysége megrendíthetetlen.

(Borítókép: Kisbenedek Attila / AFP)