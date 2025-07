Aggódik az Egyesült Államok, leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat

Oroszország átadta Észak-Koreának a Pancir-S1 valamint a Sahid drónok gyártásához szükséges technológiákat és berendezéseket – adta hírül az Ukrinform.

Erről Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerző szolgálat vezetője beszélt egy rádióinterjúban. Közölte, információik szerint az első ehhez szükséges eszközök már meg is érkeztek az országba.

Ez a Sahíd olyan, mint valami nomád. Iránból az Oroszországi Föderációba költözött, és most az Oroszországi Föderációból már az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba is megérkezett. Technológiákat visznek át az Oroszországi Föderációból az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba. Nem sahídokat, hanem technológiákat, berendezéseket és így tovább. Termelést indítanak ott

– mondta a hírszerzési vezető.

Úgy látja, a drónok gyártási képességének kiépülése és az Ukrajnában szerzett harci tapasztalatok Ázsiában is hatással lesz a biztonsági környezetre.

Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság egyetlen igazi ellensége Dél-Korea. Nincsenek mások. És ezt ők nagyon jól tudják

– tette hozzá.

Hozzátette, Moszkva a Pancir-S1 technológiáját is átadta, és kiképzést is biztosít a fegyverekhez. Közölte, hogy tudomásuk szerint már most is aktívan védik ilyen eszközök Phenjan légterét, és hamarosan Észak-Korea katonái önállóan is képessé válnak dolgozni ezekkel az eszközökkel.

Budanov azt is elárulta, hogy várhatóan a következő időszakban meg fog nőni az Oroszországban tartózkodó észak-koreai állampolgárok száma. Ők azért lesznek ott, hogy csatlakozzanak a Kreml hadseregéhez. Megjegyezte, ez nem úgy fog kinézni mint korábban, mikor Kim Dzsongun a hadseregének alakulatait küldte a háborúba, hanem ezek a katonák hivatalosan „önkéntesként” fognak szerződést aláírni.