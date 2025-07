Fasiszta propaganda miatt vádat emeltek Calin Georgescu volt román elnökjelölt ellen

Fasiszta és legionárius eszmék terjesztése, rasszista propaganda és háborús bűnösök kultuszának ápolása miatt vádat emelt a román legfőbb ügyészség Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen – jelentették be szerdán. A politikust több alkalommal is tiltott ideológiák nyilvános népszerűsítésével vádolták, és akár többéves börtönbüntetés is várhat rá.