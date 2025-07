Lengyelország után az Európai Unió új soros elnöke, Dánia is folytatni szeretné a Magyarország ellen indított, hetes cikk szerinti eljárást, aminek a végén akár az ország szavazati jogát is felfüggeszthetik. A skandináv ország európai uniós ügyekért felelős minisztere, Marie Bjerre ezt azzal magyarázta, hogy úgy látják, Magyarország még mindig megsérti az EU alapvető értékeit.

Július 1-jén vette át Dánia az Európai Unió soros elnökségét, így az elkövetkezendő fél évben a skandináv országnak nagy befolyása lesz az EU politikájának alakításában – soros elnökként a dán kormány dönti el a tagállamok szakminisztereiből álló Európai Unió Tanácsa (röviden: tanács) üléseinek napirendi pontjait, tehát azt, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak a tagállamok.

Dánia már korábban bemutatta elnökségének prioritásait, ugyanakkor az ország európai uniós ügyekért felelős minisztere, Marie Bjerre július 3-án csütörtökön újságíróknak azt is elárulta, az elnökség alatt hogyan fognak hozzáállni a Magyarország ellen indított, hetes cikk szerinti eljáráshoz, aminek végén akár az ország szavazati jogát is elvehetnék a tanácsban.

A dán miniszter kijelentette, hogy azt szeretnék, ha az Európai Unió minden jogi eszközét felhasználná Magyarország ellen, amiért a magyar kormány még mindig megsérti az uniós alapértékeket.

A Politico beszámolója szerint Bjerre újságíróknak arról beszélt, hogy folytatni fogják a hetes cikk szerinti eljárást, mivel úgy látják, Magyarország még mindig megsérti az EU alapvető értékeit, és ezzel kapcsolatosan meghallgatást tartanak majd – a dánt megelőző lengyel soros elnökség is tartott meghallgatást még május 27-én. Bjerre elmondta, emellett azt is szeretnék, hogy az uniós jogokat és értékeket sértő államoknak függesszék fel az uniós források kifizetését is.

A dán uniós ügyekért felelős miniszter ezenkívül még egy ügyet említett, ami Dánia számára további prioritás lesz, ez pedig az Európai Unió bővítése. Ezzel kapcsolatban elmondta,

soros elnökként Dánia minden politikai és praktikus megoldást áttekint, hogy az Európai Unió bővítését folytathassák, ami szintén a magyar kormány ellen szól.

Jelenleg ugyanis Magyarország egyetlen uniós tagállamként akadályozza, hogy az Európai Unió megnyissa Ukrajnával a 35 fejezetből álló csatlakozási tárgyalások első fejezetét.

Bóka János: Nem engedünk a zsarolásnak és a nyomásgyakorlásnak

Marie Bjerre nyilatkozatára a magyar kormány részéről Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán reagált.

Bóka bejegyzésében azt írta, a magyar álláspont egyértelmű: Ukrajna jelenleg háborúban áll, a csatlakozása pedig pusztító következményekkel járna az EU-ra nézve, valamint Ukrajna csatlakozása nem lehetséges Magyarország és a magyarok támogatása nélkül – mint emlékeztetett, a Voks 2025 konzultáció során a résztvevők 95 százaléka szavazott erről nemmel. Arról, hogy Brüsszelben hogyan tekintenek a konzultációra, korábban itt írtunk bővebben.

„Nem engedünk a zsarolásnak és a nyomásgyakorlásnak” – jelentette ki Bóka, majd sok sikert kívánt a dán elnökségnek, valamint azt javasolta, hogy próbálják meg egymás életét megkönnyíteni, és ne pedig megnehezíteni.

Európa sikere közös érdekünkben áll, és rengeteg tényleges munka van még itt

– zárta bejegyzését Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Régóta húzódik, de lendületet kaphat a hetes cikk szerinti eljárás

Magyarország ellen még 2018 szeptemberében indították el a hetes cikk szerinti eljárást, amikor az Európai Parlament többsége kimondta, hogy Magyarország megsérthette az EU alapját képező értékeket.

Azonban az eljárás azóta lényegében elakadt. Az eljárás elindítása után az átkerül a tagállamok szakminisztereiből álló tanácshoz, ahol meghallgatásokat tartanak, valamint javaslatokat fogalmaznak meg a lehetséges jogsértő állam számára, majd a későbbiekben szavaznak arról, hogy fennáll-e az uniós értékek megsértésének egyértelmű veszélye. Ugyanakkor a Magyarországgal szemben indított eljárás idáig még sosem jutott el – a soros elnökök eddig csak meghallgatásokat tartottak a tanácsban, 2018 óta eddig összesen nyolc alkalommal.

Annak ellenére, hogy a Magyarország ellen indított eljárás lényegében elakadt, az utóbbi időben úgy tűnik, hogy ismét lendületet kaphat.

A tagállamok többségében eddig nem volt meg a politikai akarat, hogy folytassák az eljárást, azonban az utóbbi időben sajtóhírek szerint a 27 tagállamból már 19 tagállam gondolja úgy, hogy egy szavazás esetén megszavazná, hogy Magyarországon fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének az egyértelmű veszélye. Másrészt egyre több tagállam tartja fenntarthatatlannak a közös uniós döntést ellehetetlenítő magyar vétókat – ahhoz, hogy az eljárás a következő fázisba kerüljön, 22 tagállamnak kéne azt megszavaznia.

Annak ellenére, hogy az Európai Unióban immáron a nyilvánosságban is egyre gyakrabban kritizálják a magyar kormány vétóit, egyhamar nem fogják elvenni az ország szavazati jogát.

Mint fentebb írtuk, ahhoz először a tanács négyötödének meg kéne szavaznia, hogy Magyarországon fennáll az egyértelmű veszélye az uniós alapértékek megsértésének. Ezután pedig a tagállamok állam- és kormányfőinek egyhangú döntésével kellene kimondania, hogy nemcsak fennáll a veszély, hanem Magyarországon immáron súlyosan és tartósan is megsértik az EU alapértékeit.

Ha ezekre sor kerülne, csak ezután döntenének ismét a tanácsban a lehetséges szankcióról, például a szavazati jog elvételéről.

(Borítókép: Marie Bjerre. Fotó: Emilie Gomez / European Union 2025 – forrás: EP)