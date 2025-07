Teljesen kiakadtak az amerikai képviselők, szerintük a Pentagon hozzájárul a háborús öldökléshez

Az amerikai Kongresszus több demokrata párti tagja is élesen bírálta a Pentagon döntését, miszerint leállítják az Ukrajnának szánt katonai támogatást – számolt be róla az Unian állami hírügynökség. A lépés nemcsak életekbe kerülhet a háború sújtotta országban, de szembemegy Donald Trump nemrég tett ígéretével is, miszerint mérlegelné, hogy néhány légvédelmi rakétát mégis biztosítsanak Kijevnek.

A döntést a Pentagon politikai vezetője, Elbridge Colby hozta, aki aggodalmát fejezte ki az amerikai hadsereg fegyverkészleteinek alacsony szintje miatt. Marcy Kaptur demokrata képviselő szerint azonban Colby korábban is ellenezte Ukrajna támogatását, és még azt sem volt hajlandó elismerni, hogy Oroszország inváziót hajtott végre. „Ha ez igaz, akkor olyan döntéseket hoz, amelyek elkerülhetetlenül civilek és katonák halálához vezetnek Ukrajnában” – fogalmazott a képviselő, kiemelve, hogy az országban szolgáló Patriot rendszerek nap mint nap életeket mentenek.

Jeanne Shaheen szenátor még tovább ment: „Colby és a védelmi miniszter, Pete Hegseth szembe mennek Trump saját álláspontjával is, ezzel gyengítve az amerikai külpolitikai stratégiát.” Shaheen szerint az ilyen ellentmondásos üzenetek csak tovább nehezítik, hogy az Egyesült Államok komolyan vehető szereplőként jelenjen meg a nemzetközi tárgyalásokon, különösen akkor, amikor a cél az lenne, hogy Vlagyimir Putyint tárgyalóasztalhoz ültessék.