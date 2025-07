Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Németországban, a lángok egy gázüzem felé tartanak

A tartós hőség miatt több erdőtűz is pusztít Németországban, van amit egy hete nem tudnak megfékezni a hatóságok. A helyzet Szászország és Brandenburg határán, a Bundeswehr egykori kiképzőterületén a legsúlyosabb, ahol már 600 hektáron ég a növényzet. Az oltásban 2 tűzoltó is megsérült, és eddig 100 embert kellett kitelepíteni.

Egyre nagyobb területeket perzsel fel egy erdőtűz Szászország és Brandenburg határán Németországban. A lángok a Gohrischheide-i egykori katonai kiképzőterületen pusztítanak, ahol már egy biogázüzem is veszélybe került. Az oltási műveletekben eddig két tűzoltó is megsérült – adta hírül a Bild.

Az elmúlt napok tartós hősége és az enyhe szél miatt a kezdetben kezelhetőnek látszó helyzet hamar romlott, és már több mint 600 hektárnyi erdő áll lángokban. A védekezésben a Szövetségi Műszaki Segélyszolgálat (THW) és a mentőszolgálatok is segítséget nyújtanak.

A helyzet annyira súlyos, hogy eddig 100 embert ki is kellett telepíteni.

A portál megjegyzi, hogy nem volt az első nagyobb tűzeset Gohrischheidében. 2022-ben és 2023-ban már voltak hasonló esetek, amelyeket feltehetően gyújtogatás okozott.

A mentőszolgálatok Németország más részein is küzdenek a lángokkal. A Szász-Anhalt tartományban található Quedlinburgban a Lehof-sziklánál ütött ki tűz. A lángok körülbelül 5000 négyzetméternyi erdőt borítottak be, és július 2-án, kedd éjszaka folyamán több mint 100 mentőalakulatot vezényeltek a helyszínre. Az oltási munkálatok még jelenleg is tartanak.

A szintén Szász-Anhalt tartományban lévő Thale-ban a Bode-völgyben szintén lángra kapott a növényzet. A katasztrófavédelem ezt gyorsan megfékezte, de az este a parázs ismét tüzet okozott, amit sikerült eloltani. A helyzet már stabilnak tűnik, de a hatóságok megfigyelés alatt tartják a területet.

Az alsó-szászországi Goslarban Granae-gátnál ütött ki tűz, ami nagyjából nyolc hektárt érintett. Az oltást itt a nehéz terep akadályozta, de végül több mint 170 embernek, helikopterek és egy tűzoltó repülőgép bevetésével sikerült megfékeznie. A területet itt is megfigyelik, nehogy a parázs újra lángra kapjon.

Türingiában a Saalfeld-Rudolstadt járásban található Saalfelder Höhe település közelében egy körülbelül 250 hektáros erdő a hét eleje óta ég. A tüzet továbbra sem sikerült eloltani, a mentőszolgálatok pedig hosszabb beavatkozásra készülnek. Szerdán a hatóságok katasztrófariadót rendeltek el, és az oltáshoz további 100 fős erősítés érkezett Türingia déli részéről.

A tűz sűrű füstöt okoz, amit a szél egészen Bajorországig szállít. Több türingiai és bajorországi területen is figyelmeztetéseket adtak ki a lakosságnak. Azt tanácsolják, hogy tartsák csukva az ablakokat és ajtókat, és kapcsolják ki a szellőzést. Hozzáteszik, egyes régiókban kellemetlen szagok és egészségügyi problémák jelentkezhetnek.

