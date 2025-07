Donald Trump csaknem egy órán át beszélt Vlagyimir Putyinnal, de nem boldog az amerikai elnök

A közel-keleti helyzet mellett az ukrajnai háborúról, valamint az Egyesült Államok és Oroszország közötti lehetséges gazdasági együttműködésről beszélgetett csaknem egy órán át Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A telefonbeszélgetésről Trump azt mondta, nem túl boldog, hogy nem sikerült közelebb kerülni az ukrajnai háború lezárásához. A két fél egyetértett abban, hogy továbbra is fenntartják a kapcsolatot.

Donald Trump amerikai elnök csaknem egy órán át egyeztetett telefonon orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal csütörtökön az ukrajnai háborúról, azonban az amerikai elnök szerint semmilyen előrelépést nem sikerült elérnie – számol be róla többek között a The New York Times.

Az amerikai elnök később az elnöki gépen, az Air Force One-on számolt be röviden a telefonbeszélgetésről újságíróknak.

Semmilyen előrelépést nem értem el vele egyáltalán

– fogalmazott Trump, aki elmondta, hogy egyáltalán nem közelítettek az ukrajnai háború lezárásához, és nem boldog, amiért a háború még továbbra is zajlik.

A telefonbeszélgetés során a két vezető több témát is érintett, például szóba került Irán is, azonban leginkább az ukrajnai háborúról esett szó.

A lap beszámolója szerint Ukrajnával kapcsolatosan az orosz elnök megismételte a béketárgyalásokkal kapcsolatos korábbi álláspontját, ami miatt sok nyugati tisztviselő megkérdőjelezi, hogy Oroszország valóban komolyan gondolja-e a béketárgyalásokat. Putyin többek között azt mondta Trumpnak, hogy Oroszország továbbra is mindent megtesz háborús céljainak elérése, valamint a konfliktust kiváltó okainak megoldása érdekében – a Kreml hivatalos olvasata szerint a háborúért a Nyugat a felelős, amiért nem vették figyelembe Oroszország biztonsági érdekeit.

Oroszország ezeket gyakran hozza fel érvként követeléseihez: Oroszország már több ízben kifejtette, hogy a béke feltételeiként elvárná, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak – még olyanokat is, amiket teljes egészében Oroszország nem is foglalt el –, Kijev vállalja a semlegességet, zárják ki a NATO-hoz való csatlakozásból, valamint korlátozzák az ukrán hadsereg méretét.

A telefonbeszélgetésről Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov több mindent árult el az orosz médiának. Usakov szerint Trump felhozta, hogy a „katonai hadműveletet” minél hamarabb le szeretné zárni, amire Putyin azzal reagált, hogy politikai megoldást keres a konfliktus megoldására.

A beszélgetés során Putyin beszámolt az Ukrajnával közvetlen, Isztambulban tartott tárgyalásokról, ahol eddig fogolycserékről állapodtak meg a felek, valamint Usakov szerint a két elnök megerősítette kölcsönös érdeklődésüket a közös gazdasági és kereskedelmi együttműködésről – többek között az energiaszektor, valamint a közös űrkutatás került szóba.

Usakov emellett azt állította, hogy a két elnök nem beszélt az Egyesült Államok döntéséről, hogy leállítja a Kijev számára kritikus fegyverek szállításának egy részét.

Ezt Trump egyébként az újságíróknak azzal magyarázta, hogy elődje, Joe Biden kiürítette az amerikai tartalékokat, és amiatt döntött több fontos fegyverszállítás leállításáról, hogy az Egyesült Államoknak elég marad.

Iránnal kapcsolatosan Oroszország hangsúlyozta a diplomáciai megoldásának fontosságát, és a két elnök megállapodott abban, hogy a témával kapcsolatosan külügyminisztereik, védelmi minisztereik és tanácsadóikon keresztül tovább fognak tárgyalni.

Francia értesülések szerint Trump a Putyinnal folytatott egyeztetés után Emmanuel Macron francia elnökkel beszélt – aki szintén a napokban beszélt Putyinnal –, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt pénteken fogja felhívni az amerikai elnök.

Ez már a hatodik alakalom volt, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon beszélgettek az ukrajnai háborúról, miután Trump idén január 20-án visszatért a Fehér Házba. A mostani telefonbeszélgetés után egyetértettek abban, hogy továbbra is fenntartják a kapcsolatot.

(Borítókép: Donald Trump 2017. június 27-én Washingtonban. Fotó: The Washington Post / Getty Images)