Mutatjuk a módszert, amivel Donald Trump 2029 után is hatalmon maradhat

Donald Trump a közelmúltban eljátszott a gondolattal, hogy 2028-ban elindul a harmadik elnöki ciklusáért, annak ellenére, hogy ez alkotmányellenes lenne. Azonban az addigra 82 éves államfő egy teljesen törvényes trükkel is az ország élén maradhatna, ehhez pedig elég annyi, hogy a politikus alaposabban körülnézzen otthonában, a floridai Mar-a-Lagóban.

„Hogyan maradhatna hatalmon Donald Trump?” – Trump-fanatikus közéleti szereplők egy csoportja már az elnök beiktatása óta ezen tanakodik. Az egyszerű és helyes válasz persze az, hogy sehogy, ugyanis a Republikánus Párt megfelelő törvényhozási többség hiányában nem tudja módosítani az alkotmányt, amely az elnökök hivatali idejét két ciklusban maximálja.

Azonban ez távolról sem jelenti azt, hogy Trump elnök rajongói feladták volna, hogy kedvencüket 2029 után is hatalmon tartsák. A MAGA – a Make America Great Again, vagyis a republikánusok trumpista szárnyának – köreiben többféle hajmeresztő elmélet is keringett arról, hogy miképpen maradhatna az addigra 82 éves politikus az ország élén.

Az egyik például úgy szólt, hogy a 2028-as elnökválasztáson a Republikánus Párt Donald Trump helyett majd az Egyesült Államok jelenlegi második emberét, J.D. Vance-t indítja, Trump pedig az alelnöke lesz. Vance a győzelem után lemond az elnöki tisztségről, a korábbi ingatlanmágnás pedig, ahogy az egy elnök lemondása esetén szokás, alelnökként megörökli a pozíciót.

Ez a teória ott bukott meg, hogy aki már kétszer volt elnök az természetesen alelnök sem lehet az alkotmány rendelkezése szerint, ugyanis, az USA második embere mindig csak „egy szívdobbanásra van az elnökségtől”. Trump többször is eljátszott a gondolattal, még hivatalos, „Trump 2028" feliratos termékeket is elkezdett árusítani. Május elején viszont az elnök saját maga is elismerte: nincs mód arra, hogy 2029 után megtartsa a hatalmat.

Legalábbis ő, de ez nem jelenti azt, hogy valaki máson, például az egyik gyermekén keresztül ne tudná ezt megtenni.

Pótolhatja-e valaki Trump karizmáját a párton belül?

Donald Trump utódlása fontos kérdés, ugyanis a republikánus párt egyre dominánsabb, szélsőjobboldali, „MAGA-szárnyát” valakinek az államfő 2029-es leköszönése után is vezetni kell, ez az időpont pedig egyre közeledik. Az elnök 82 éves lesz a következő választáskor, és többször nem indulhat. Felmerült, hogy a republikánus választási koalíció vezetését alelnöke, J.D Vance, vagy a külügyminiszter, Marco Rubio veheti át 2028-ban.

Azonban nem kizárt az sem, hogy a Trump körül kialakult személyi kultusz képes lenne valamelyik gyermekét republikánus elnökjelöltségig, onnan pedig Fehér Házba repíteni. Így utódján keresztül a jelenlegi elnök részt vállalhatna az ország irányításában, akár élete végéig, anélkül, hogy az alkotmány sérülne.

Trump gyermekei nem zárkóznak el az elnökségtől.

A legidősebb, 47 éves Donald Trump Jr. a MAGA mozgalom egyik kiemelkedő alakja, és apja kampányainak hatékony pénzgyűjtője. Aktív ideológiai, és politikai szereplő a jobboldalon. Saját podcastje és politikai hírlevele van, amelyben kommentálja a washingtoni politikai eseményeket.

Donald Jr. kulcsszerepet játszott barátja, J.D. Vance alelnökjelöltként való népszerűsítésében a legutóbbi választásokon, és egy nemrégiben tett katari látogatás során, amikor megkérdezték tőle, hogy megfontolná-e, hogy apja helyére lépjen, Trump legidősebb fia azt válaszolta: „nem tudom, talán egy nap. Hivatást érzek rá".

Donald Trump középső fiát, Eric Trumpot pedig a múlt héten arról kérdezték, hogy vállalna-e politikai szerepet, amire az üzletember azt válaszolta, hogy „a politikai pálya egyszerű lenne számomra, szerintem tudnám csinálni, és a családunk más tagjai is alkalmasak lennének”. A Financial Times, kissé túlozva, de azt a címet adta az anyagnak, hogy: Eric Trump ajtót nyitott egy politikai dinasztiának.

Mik azok a politikai dinasztiák Amerikában?

Persze a brit lap eléggé eltúlozta Trump fiának megszólalását, de az ország történelemben nem először fordulna elő, hogy egy elnök fia szintén államfői ambíciókat dédelgessen. Politikai dinaszták már a gyarmati idők óta léteznek az amerikai közéletben.

A nepotizmus ilyen formája általában úgy indul, hogy van egy gazdag patriarcha, aki finanszírozza gyermekei, és rokonai politikai pályafutását.

Így volt ez a Kennedyk, és más, kevésbé híres amerikai politikai dinasztiák esetében is. De hasonlóképpen volt lehetősége Donald Trump-nak komoly szereplőként belépnie az ország közéletébe. (Az ingatlanmágnás hiába építette fel a „saját erőből meggazdagodott″ ember képét, a valóságban vagyonának – amelyből politikai kampányait futtatta – jelentős részét apjától, Fred Trumptól örökölte. Erről a kétes öröklési ügyletről, és az idősebb Trump rafináltságairól ebben a cikkünkben olvashat bővebben.)

Szóval, nem lenne példa nélküli, vagy különösebben meglepő az, ha Donald Trump valamelyik gyermekéből szintén államfő, vagy legalább republikánus elnökjelölt lenne.

George H. W. Bush (1989-1993) és fia George W. Bush (2001-2009) mindketten átvehették Fehér Ház kulcsait,

valamint John Adams (1797-1801) és gyermeke, John Quincy Adams (1825-1829) is elnökök voltak.

Theodore és Franklin Delano Roosevelt államfők között nem apa-fia kapcsolat volt, de távoli rokonok voltak – a Roosevelt-család szintén egy befolyásos politikai dinasztia az ország közéletében. Benjamin Harrison elnök (1889-1893) pedig William H. Harrison unokája volt, annak a szerencsétlen embernek, aki mindössze 32 napig volt elnök, mielőtt 1841-ben tüdőgyulladásban meghalt.

További lehetséges jelöltek a munkára

Donald Trumpnak 5 gyermeke van, 3 különböző nőtől. A legidősebb, korábban említett Donald Jr., és a legfiatalabb Barron között 28 év a korkülönbség. Trump a tavalyi Republikánus Nemzeti Konvenció óta gyakran mutatkozik egész családjával a színpadon, ami – komoly vagyona és befolyása mellett – segítheti gyermekei és unokái későbbi, esetleges politikai pályafutását.

Az elnök második gyermeke, és első lánya, Ivanka Trump fontos szerepet töltött be 2017 és 2021 közötti Trump-kormányban. Ivanka az édesapja főtanácsadója volt, csakúgy, mint férje Jared Kushner. Azonban a legidősebb Trump-lány és párja az új adminisztrációban már nem vállalt politikai szerepet. Ennek okáról sokáig találgatások folytak.

A 43 éves üzletasszony korábban azt nyilatkozta, hogy Kushnerrel belefáradtak a politikába, és szeretnének végre a gyermekeikkel és a vállalkozásaikkal foglalkozni. A CNN a családhoz közeli forrásoktól úgy tudja, hogy a turbulens első Trump-ciklus nem okozott törést Ivanka és az apja viszonyában, így az új adminisztrációban tényleg saját döntésükből nem vállaltak szerepet. Visszavonulásuktól függetlenül mindketten ismert politikai szereplői maradtak az országnak.

A feltörekvő fiatalok

Donald Trump elnök sokat köszönhet legkisebb fiának is. Barron Trump a tavalyi választási kampány egyik főszereplőjévé vált, ugyanis az elnök legfiatalabb gyermekének ötlete volt, hogy az apja elmenjen olyan „manoszféra-podcastekbe” – például Joe Rogan-hez –, amelyekben egészen furcsa, esetenként káros módon beszélnek férfitémákról, ezzel pedig Donald Trump rengeteg fiatal férfi szavazót megnyert. A 19 éves Barron az elnök jelenlegi feleségének, Melania Trump, korábbi szlovén divatmodell egyetlen gyermeke.

Habár második lánya, Tiffany Trump testvéreihez képest kevésbé politizál, de a 31 éves ügyvédnő apósa, Massad Boulos üzletember Donald Trump egyik főtanácsadója az új adminisztrációban – tehát Trump ezúttal nem az egyik vejét, hanem annak apósát nevezte ki hivatalos bizalmasának. Tiffany egyelőre inkább influenszer, még a 19 éves Barron Trumpnál is kevesebbet szerepel a nyilvánosságban.

Gyermekei mellett komoly közösségiméida-jelenléttel rendelkezik még az elnök egyik unokája Kai Trump is – ő Donald Jr. lánya. A 17 éves lány azonban egyelőre csak életmóddal, golffal és napi vlogokkal szórakoztatja követőit, a politikáról is csak érintőlegesen beszél, ha szóba hozza a nagyapját. Trumpnak egyébként összesen 11 unokája van.

(Borítókép: Donald Trump feleségével, Melaniával távozik, miután beszédet mondott és győztesnek nyilvánították a választások éjszakáján a Palm Beach County Convention Centerben, a floridai West Palm Beachen, 2024. november 6-án. Fotó: The Washington Post / Getty Images)