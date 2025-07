Lakótelepen pusztított a tűz Varsóban, lángok martaléka lett két társasház

Több mint ötszáz ember vesztette el otthonát, miután csütörtök este hatalmas tűz ütött ki egy társasházban Varsó közvetlen közelében. Bár a tűzoltóknak sikerült mindenkit kimenteni, az épületek lakhatatlanná váltak, a hatóságok és a lakók most közösen próbálnak segíteni a károsultakon.

Súlyos tűzvész rázta meg a lengyel főváros agglomerációját csütörtök este: Zabki település egyik négyemeletes lakóházában csaptak fel a lángok a tetőtérben, amelyek hamar átterjedtek egy szomszédos épületre is. A hatóságok szerint 211 lakás vált lakhatatlanná, és több mint 500 ember maradt fedél nélkül.

A tűzben három lakó és három tűzoltó is könnyebb sérüléseket szenvedett az MTI-hez eljutott információk alapján, de mindenkit időben kimenekítettek. A lángok teljesen elpusztították a tetőszerkezetet, és az alsóbb szinteket is megrongálta a tűz, valamint az oltáshoz használt víz – számolt be Wojciech Kruczek országos tűzoltóparancsnok.

Dziś teorie spiskowe opanowały już całe media społecznościowe - około 19:30 Straż otrzymała wezwanie do pożaru w Ząbkach pod Warszawą



"Coś dziwnego dzieje się w Warszawie…Najpierw pożar w metrze, potem stacja transformatorowa, teraz płoną bloki mieszkalne. Zbyt dużo „zbiegów… pic.twitter.com/BO789WNDJU — Janusz Pietruszyński (@PietruszynskiJ) July 3, 2025

A mazóviai vajda, Mariusz Frankowski bejelentette: az érintett lakások nem lesznek újra lakhatók. A pénzügyminiszter ígérete szerint állami forrásból támogatják az otthonukat elvesztett embereket, miközben a helyi közösség is példás összefogással próbál segítséget nyújtani.

Donald Tusk miniszterelnök péntek délre rendkívüli egyeztetést hívott össze a belügyminiszter és az illetékes hatóságok részvételével. A tűzeset hátterében egyelőre nincs gyanú szándékosságra, de Varsóban az utóbbi napokban több hasonló incidens is történt, ami aggodalomra ad okot.