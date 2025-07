Egyetlen lépés kell a világméretű sokkhoz, órák alatt sokszereplős háború robbanhat ki

2025 júniusában a világ újra szembesült azzal a törékeny egyensúllyal, amely a Közel-Kelet és a globális stabilitás között feszül. Az Egyesült Államok által végrehajtott, Irán nukleáris létesítményei elleni légicsapások és Teherán válaszreakciói olyan helyzetet idéztek elő, amely nemcsak a térség, hanem a világ gazdasági biztonsága szempontjából is sorsdöntő lehet.

A Midnight Hammer névre keresztelt amerikai hadművelet, amely Fordó, Natanz és Iszfahán környékére mért precíziós csapásokat, azonnali politikai reakciót váltott ki Iránból. A teheráni parlament válaszlépésként felhatalmazta a kormányt, hogy szükség esetén zárja le a Hormuzi-szorost – azt a tengeri folyosót, amelyen keresztül a világ olajellátásának mintegy 20 százaléka halad át nap mint nap.

A Hormuzi-szoros lezárása, ha megvalósul, nem csupán egy regionális konfliktus súlyosbodását jelentené, hanem egy világméretű gazdasági sokkot is előidézhetne, amelynek hatásait a benzinkutaktól a tőzsdéken át az ellátási láncokig mindenki megérezné.

A múlt árnyai: amikor a stratégia nem találkozik a realitással

Bármennyire is frissnek tűnik a helyzet, a történelmi párhuzamok fájdalmasan ismerősek. Jonathan Schroden amerikai biztonságpolitikai szakértő a War on the Rocks hasábjain írott cikkében elmondja, hogy 2011-ben, amikor az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának tanácsadójaként dolgozott, a parancsnokság vezetői az ezzel a lehetőséggel kapcsolatos aggodalmuk miatt felkérték, végezzen összehasonlító elemzést a Hormuzi-szoros esetleges lezárásáról és Nagy-Britannia 1915-ös történelmi kudarcáról a Dardanellák újranyitásával kapcsolatban.

A Hormuzi-szoros lezárásának fenyegetése ugyanis sok tekintetben a Dardanellák 1915-ös brit hadjáratának emlékeit idézi – egy kudarcba fulladt katonai kísérletet, amelynek tanulságai máig érvényesek.

Az első világháború egyik legtragikusabb epizódjaként emlegetett dardanellai offenzíva célja a stratégiai szoros ellenőrzése volt, amely az Égei-tengert köti össze a Márvány-tengerrel. A brit és francia vezetés úgy vélte, hogy a tengeri útvonal megnyitása lehetővé teszi Oroszország utánpótlásának biztosítását, és végső soron az Oszmán Birodalom kivonását a háborúból.

A gond csupán az volt, hogy a stratégia nem találkozott sem a katonai valósággal, sem a műveleti kapacitásokkal. A szoros három védelmi réteggel volt megerősítve: part menti ágyúkkal, mozgó tüzérségi egységekkel és jól álcázott aknamezőkkel, amelyek végül döntő szerepet játszottak a brit-francia kudarcban.

A tengeri műveletek, bár látványosak voltak, nem tudták áttörni az oszmán védelmet, és a művelet hamar brutális szárazföldi háborúvá alakult Gallipolinál. A szövetséges erők kilenc hónapon át tartó harcok után, hatalmas veszteségeket szenvedve, stratégiai eredmények nélkül vonultak vissza.

Az aszimmetrikus hadviselés dilemmája

A Dardanellák története ékes példája annak, hogy egy szűk, stratégiai jelentőségű tengeri útvonal lezárása – vagy annak fenyegetése – milyen mértékű katonai és politikai kihívást jelent. A 21. században Irán szerepe hasonló. Bár nem rendelkezik a világ legerősebb haditengerészetével, aszimmetrikus képességei révén – aknákkal, gyorsnaszádokkal, tengeralattjárókkal, rakétás drónokkal – képes lehet jelentős mértékben megnehezíteni vagy akár ideiglenesen lehetetlenné tenni a Hormuzi-szoroson való áthaladást.

Az aknaharc különösen fontos tényező. Schroden szerint az Egyesült Államok ugyan rendelkezik aknaelhárító képességekkel, ám ezek szűkösek, és évek óta alulfinanszírozottak. Bahreinben állomásozik négy aknamentesítő hajó, de ezek bevetése időigényes és veszélyes, különösen egy olyan konfliktushelyzetben, ahol Irán más típusú támadásokkal – például part menti rakétákkal vagy tengeri drónokkal – is operálhat.

A politikai célok és katonai eszközök összehangolása

Az 1915-ös brit kudarc egyik legfőbb oka az volt, hogy a politikai célok – az Oszmán Birodalom gyors térdre kényszerítése – nem álltak arányban az alkalmazott katonai eszközökkel. Ugyanez a veszély ma is fennáll, különösen olyan környezetben, ahol a döntések gyorsan születnek, és gyakran a pillanat hevében.

A kérdés tehát nem az, hogy képes lenne-e az Egyesült Államok megnyitni a Hormuzi-szorost, hanem az, hogy milyen áron, milyen idő alatt, és milyen politikai következményekkel. Ha egy amerikai aknamentesítő hajóra csapást mérnek – ki dönti el, hogy ez háborús cselekmény vagy provokáció? Ki határozza meg a válaszcsapás mértékét? Hol húzódik az eszkalációs küszöb?

Ezekre a kérdésekre nem mindig születnek időben válaszok. A történelem azt mutatja, hogy a háborúk gyakran nem a tervek, hanem a reakciók alapján bontakoznak ki – írja Schroden.

A narratívák csatája, mert nem csak rakétákkal vívják a háborút

A Dardanellák hadjárata nemcsak katonai, hanem kommunikációs kudarc is volt. A brit közvéleménynek és a szövetségeseknek félrevezető képet nyújtottak a hadműveletekről, miközben a háttérben kaotikus és határozatlan parancsnoki döntések születtek. A nyilvánosság elvesztette a bizalmát, a politikai támogatás megingott, a háborús gépezet megrekedt.

Irán mai stratégiája sok tekintetben éppen erre épít. Teherán mestere a narratíva formálásának – a nemzetközi médiában gyakran sikerrel mutatja be magát az agresszió áldozataként, miközben rejtett eszközökkel destabilizálja a régiót. Az információs hadviselés része a modern konfliktusoknak – és az, aki a narratívát uralja, hosszú távon akár katonai gyengeségeit is ellensúlyozhatja.

Az Egyesült Államoknak, ha valóban egy szoros lezárásával járó válságba sodródik, előre kell gondolkodnia ezen a fronton is. Nem elegendő katonai győzelmet aratni – meg kell nyerni a világ közvéleményét is. Enélkül a szövetségesi rendszer meginoghat, és a globális bizalom csorbulhat.

Vezetési struktúra és a döntési sebesség kihívásai

Schroden véleménye szerint a Dardanellák esetében a parancsnoki lánc tisztázatlansága és a döntéshozatali folyamat lassúsága volt a végső csapás a siker lehetőségére. A különböző katonai és politikai szintek közötti félreértések, az alternatív tervek közötti hezitálás és az elhúzódó reakcióidők lehetetlenné tették az alkalmazkodást a gyorsan változó helyzethez.

Egy jövőbeli Hormuzi-szoros-válság esetében hasonló veszélyek állnak fenn. Egyetlen dróntámadás, rakétabecsapódás vagy aknafelrobbanás órák alatt regionális háborúvá szélesedhet. Ilyen környezetben nem lehet megengedni a tétovázást.

A gyors döntésekhez világos parancsnoki struktúrákra, előre meghatározott szabályokra és jól koordinált regionális partnerekre van szükség. Aki habozik, az elveszti az irányítást – és ezzel akár egy háború kimenetelét is.

A múlt figyelmeztet

A Hormuzi-szoros 2025-ben ugyanúgy stratégiai fojtópont, mint ahogy a Dardanellák volt 1915-ben. A technológia változott, a fegyverek fejlettebbek, a diplomácia komplexebb – de a katonai realitások és a geopolitikai játszmák alapvető logikája mit sem változott.

A Dardanellák nemcsak egy elhibázott hadművelet, hanem intő példa: arra, hogy milyen könnyen válhat egy katonai célból politikai válság, majd stratégiai kudarc. A történelem nem ismétli önmagát szó szerint, de gyakran előhoz hasonló szituációkat.

A kérdés most már csak az: felismerjük-e időben ezt a hasonlóságot – vagy újra megfizetjük az árát?

(Borítókép: Iráni katonák éves hadgyakorlaton vesznek részt az Ománi-öböl partjainál és a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros közelében 2022. december 30-án . Fotó: Iráni hadsereg / Handout / Anadolu Agency / Getty Images)