Késsel a kezükben, még sekély vízben, de már a tengeren, lyuggattak ki egy bevándorlókat szállító gumicsónakot francia rendőrök. A módszerre azért volt szükség, mert az embercsempészek egyre többször nem a partról, hanem csatornákból, folyókból indítják útjára a járműveket. A brit kormány üdvözölte a lépést, de további szigorításokat is várnának.

Késekkel felszerelkezve, a tengeren lyuggatták ki illegális bevándorlók gumicsónakját a francia rendőrök a La Manche csatornánál, Boulogne-sur-Mer település közelében. A jármű még sekély vízben úszott, így senki nem volt veszélyben – adta hírül a The Telegraph.

Yvette Cooper brit belügyminisztert szerint a módszer a korábbiaktól eltérő, és üdvözlendő megközelítés, ami része annak a tervnek, hogy a francia hatóságok még a partokhoz közel, 300 méteren belül beavatkozva megállítsák a migránsokat.

A hajók kilyuggatása korábban is szerepelt a hatóságok repertoárjában, de azt eddig csak a szárazföldön alkalmazták, tengeren lévő, utasokat szállító járművön most először. Az embercsempészek azonban ezt kiismerték és alkalmazkodtak: csónakjaikat a közeli folyókból és csatornákból indították, míg a bevándorlók a parton várakoztak, és a sekély vízben ugráltak fel a járműre.

A portál hozzáteszi, ez a módszer az után kezdett el terjedni, hogy 2025-ben minden korábbinál több, 20 422 bevándorló érkezett a szigetországba, közel 50 százalékkal meghaladva az előző évit – csak a múlt hónapban mintegy 5170 ember kelt át illegális lélekvesztőkön.

Folyamatosan egyeztet egymással London és Párizs

Yvette Cooper hangsúlyozta, hogy folyamatos egyeztetésben van a francia belügyminiszterrel arról, hogyan lehetne hatékonyabban fellépni az embercsempészek csónakjai ellen, nemcsak a partok mentén, hanem már a folyókon, csatornákon is.

Beszéltem a francia belügyminiszterrel arról, milyen fontos lenne, hogy már francia vizeken is beavatkozzanak. Eddig azt láttuk, hogy a bűnbandák kihasználták, hogy a francia szabályozás túl korlátozó volt

– mondta a brit belügyminiszter.

A tárcavezető szerint többféle módszert is be lehetne vetni, és országa kis hajókkal foglalkozó egységei együtt dolgoznak a franciákkal ezek kifejlesztésén. Hangsúlyozta, hogy céljuk a gyors és széles körű beavatkozás.

A miniszteren kívül Keir Starmer brit miniszterelnök is üdvözölte a szomszédos ország fellépésének szigorodását, amit az unióval való kapcsolatrendezési törekvéseinek eredményeként értékelt.

Egyetlen kormány sem volt képes ilyen szintű együttműködést elérni a franciákkal. Ez fontos. Azt szeretnénk, ha Franciaország megváltoztatná tengeri taktikáját, és ez a miniszterelnöknek az európai kapcsolataink újrarendezésére irányuló erőfeszítéseinek köszönhető.

– fogalmazott a Downing Street szóvivője. A brit kormány abban bízik, hogy az új taktika és egyéb intézkedések jelentősen megnehezítik az embercsempészbandák dolgát.

Eddig a tengeri jog miatt nem léptek

A lap ugyanakkor megjegyzi, egyre nagyobb a frusztráció, mivel a francia hatóságok idén csak az induló csónakok kevesebb mint 40 százalékát állították meg, ami az eddigi legalacsonyabb arány, annak ellenére, hogy a két ország 3 évre szóló, 480 millió fontos (221 milliárd forintos) együttműködési megállapodást kötött a tengeri migráció visszaszorítására.

Párizs korábban arra hivatkozva nem avatkozott be a vízen, hogy a nemzetközi tengeri jog tiltja az olyan intézkedéseket, amelyek emberéleteket veszélyeztethetnek. Most azonban – a tengeri jog tiszteletben tartása mellett – a francia kormány engedélyezte az ilyen műveleteket.

Yvette Cooper aláhúzta azt is, hogy minden olyan bevándorlót, akinek a csónakjában gyerek hal meg, felelősségre kell vonni.

Szerintem teljesen megdöbbentő, hogy olyan hajókat látunk, ahol a gyerekek halálra zúzódnak ezeken a túlzsúfolt hajókon, és a hajó mégis továbbmegy az Egyesült Királyságba. Ezért meg akarjuk erősíteni a törvényt, hogy az élet tengeren való veszélyeztetése a törvényeink része legyen, hogy büntetőeljárást indíthassunk

– mondta a tárcavezető.

Nagy-Britannia új törvényeket is bevezet

A Munkáspártnak egy, a parlament előtt lévő törvényjavaslata egy új bűncselekményt is bevezetne. Ennek értelmében, aki a mentési kísérleteket megakadályozza, vagy fizikai erőszakkal, fenyegetéssel túlterheli a hajókat, öt év börtönt is kaphat.

Cooper a BBC-nek azt mondta, hogy a túlzsúfolt csónakok is hozzájárultak ahhoz, hogy idén ilyen sokan érkeztek. Egy másik interjúban – az LBC rádión – háromszor is elkerülte a választ arra a kérdésre, hogy jövőre csökken-e a csónakos átkelések száma. Annyit azonban elmondott, hogy szeretné, ha csökkenne, és a kormány ezért vezeti be az új intézkedéseket.