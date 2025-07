Robbanások egy Madrid melletti akkumulátorgyárban, tízezrek kényszerültek bezárkózni

Mérgező füstfelhőre figyelmeztették Madrid környékének lakóit, miután pénteken robbanások történtek egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben. A hatóságok rendkívüli óvintézkedéseket rendeltek el – több tízezer embert szólítottak fel arra, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be.

A robbanások a Madridtól mintegy 50 kilométerre fekvő Azuqueca de Henares településen történtek, ahol az ipari övezetben működő akkumulátor-újrahasznosító üzemben tűz is keletkezett. Castilla–La Mancha régió hatóságai közölték: a helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat, valamint a polgári védelem önkéntesei dolgoznak.

Mintegy 60 ezer embert – köztük Azuqueca de Henares, Alovera és Cabanillas del Campo települések lakóit – SMS-ben figyelmeztették, hogy zárják be az ablakokat, kapcsolják ki a légkondicionálókat, és kerüljék el a környéket, mivel a levegőben mérgező anyagok lehetnek.

A Guadalajara Diario értesülései szerint péntek este a szélirány megváltozása miatt másodszorra is riasztották a lakosságot, immár Madrid közelében fekvő területeken is. A hatóságok emiatt kibővítették a veszélyzónát és szombat reggel 9 órára újabb helyzetelemzést terveznek. A régióban aktív a regionális vészhelyzetek esetén életbe lépő PLATECAM-protokoll. A mostani bevetésen legalább 7 tűzoltó- és több egészségügyi egység dolgozik, köztük a madridi régióból és a helyi önkormányzatoktól is.

Egyelőre nem tudni sérültekről vagy áldozatokról, a robbanások okait vizsgálják. A mindenkori helyzetet az időjárási viszonyok – különösen a szél – jelentősen befolyásolják.

Incendio en fábrica de reciclado de pilas y baterías de vehículos con componentes de litio en Azuqueca de Henares. pic.twitter.com/lniJeqZ5ck — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) July 4, 2025

Nem ez volt az egyetlen üzemi katasztrófa pénteken. Ahogyan arról beszámoltunk, hatalmas robbanást lehetett hallani Rómában, miután a város keleti részén felrobbant egy benzinkút. Az incidensben többen megsérültek, hárman súlyosan. A tűz átterjedt egy közeli raktárra, a lökéshullám pedig több épületet megrongált. A töltőállomás szinte teljesen leégett.

(Borítókép: Rafael Martin / Europa Press / Getty Images)