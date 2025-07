Vádat emeltek Németországban a két évvel ezelőtti antifasiszta támadások gyanúsítottjai ellen

Hat gyanúsított ellen emeltek vádat Németországban, akiket a 2023 februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen elkövetett, összehangolt támadásokkal hoznak összefüggésbe. A düsseldorfi bíróságon benyújtott vádiratban bűnszövetkezeti tagság, súlyos testi sértés és gyilkossági kísérlet is szerepel. Az ügy a nemzetközi figyelmet is felkeltő szélsőbaloldali támadássorozat része, amelynek kapcsán már több elítélés is született Németországban és Magyarországon egyaránt.