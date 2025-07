Újabb ellenzéki polgármestereket vettek őrizetbe Törökországban korrupciós vádakkal

Újabb három, a Köztársasági Néppárt (CHP) török ellenzéki párthoz tartozó polgármestert vettek őrizetbe a török hatóságok korrupció és pályázati csalás gyanújával. A párt politikai indíttatást emleget, míg a rendőrség szerint a szervezett bűnözés elleni fellépés indokolja az intézkedéseket. Az újabb letartóztatások egy nappal azután történtek, hogy több mint 130 ellenzéki tisztségviselőt fogtak el Izmirben, köztük a város korábbi polgármesterét is.

Az ellenzéki Köztársasági Néppárthoz (CHP) tartozó újabb három polgármestert vettek őrizetbe a hatóságok szombaton Törökországban. Ezeket az intézkedéseket is a rendőrség a szervezett bűnözés elleni harccal indokolta, a legnagyobb ellenzéki tömörülésnek számító CHP azonban újfent politikai motivációt emleget – írja az MTI.

Az őrizetbe vettek Zeydan Karalar, Adana polgármestere, Muhittin Bocek, Antalya polgármestere és Abdurrahman Tutdere, Adiyaman polgármestere.

Beszámolók szerint Adana és Adiyaman polgármesterét egy feltételezett pályázati csalással és korrupciós üggyel kapcsolatban gyanúsítják. A rendőrség őrizetbe vette az isztambuli Buyukcekmece kerület alpolgármesterét, Ahmet Sahint is. Antalya polgármesterét egy külön nyomozás keretében vették őrizetbe korrupciós vádak miatt, és a rendőrség a fiát is letartóztatta. A hatóságok házkutatást tartottak Adana és Adiyaman városvezetésének irodáiban is.

Elítélték az őrizetbe vételeket

Mansur Yavas ankarai polgármester a közösségi oldalán elítélte az őrizetbe vételeket, és közölte: nem hajolnak meg „az igazságtalanság, a törvénytelenség és a politikai machinációk előtt”. Zeydan Karalar őrizetbe vételekor a sajtónak kijelentette:

Ha találnak egy befolyásos újságírót vagy politikust, megpróbálják minden lehetséges eszközzel elhallgattatni.

A kurdbarát Népek Egyenlőségének és Demokráciájának Pártja (DEM) szintén bírálta az ellenzéki politikusok őrizetbe vételét. A párt társelnöke, Tulay Hatimogullari közölte: „fel kell hagyni a megválasztott tisztségviselők üldözésével; a nép akaratának semmibevétele súlyos megosztottságot okoz a társadalomban”.

Elsöprő győzelem után letartóztatás

A CHP a 2024-es helyhatósági választásokon elsöprő győzelmet aratott Recep Tayyip Erdogan elnök iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) felett. Márciusban a hatóságok letartóztatták a CHP színeiben politizáló Ekrem Imamoglut, Isztambul polgármesterét, akit viszont röviddel a letartóztatása után pártja a 2028-as elnökválasztás hivatalos jelöltjévé választott.

Őt is korrupcióval vádolják, de újabban azzal is, hogy meghamisította az egyetemi diplomáját.

Pénteken a rendőrség, szintén egy korrupcióval kapcsolatos nyomozássorozat keretében több mint 130 ellenzéki állami tisztségviselőt vett őrizetbe az ország harmadik legnagyobb városában, Izmirben. Az őrizetbe vettek között van Tunc Soyer, a város korábbi polgármestere.