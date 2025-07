Családját próbálta menteni az árvíztől, majd meghalt egy édesapa Texasban

A Guadalupe folyó hirtelen áradására kelt egy család péntek hajnalban a Texas állambeli Ingramban. Először lakókocsijuk hálószobájában kerestek menedéket, de idővel az emelkedő vízszint beszakította az ajtót, és ellepte a szobát. Az apa ekkor öklével törte be az ablakot, hogy magát és szeretteit kimentse, de közben elvágta egyik artériáját, és majdnem leszakította a kezét. A családnak sikerült biztonságba húzódnia, de a katasztrófa közben a mentők nem tudtak időben a helyszínre érni, és a férfi elvérzett.

Texasban megközelítette a hetvenet a pénteki villámáradás halálos áldozatainak száma, közöttük sok a gyerek; az eltűntek után vasárnap is folytatódott a kutatás.

Egy kétgyermekes amerikai apuka is meghalt, miközben családját próbálta megmenteni a Texasra július 4-én, péntek hajnalban lecsapó villámárvíztől. A férfinak szinte a teljes karja leszakadt, mikor betört egy ablakot, hogy kiutat teremtsen az otthonukból, amit egyre jobban ellepett a víz – adta hírül a The New York Times.

A 27 éves apuka, Julian Ryan édesanyjával, menyasszonyával, valamint 13 hónapos és 6 éves gyermekükkel együtt Ingram városában a lakókocsijukban volt a katasztrófa idején. Mikor hajnali négy órakor a lezúduló csapadéktól a Guadalupe folyó hirtelen kiáradt, felébredtek, és először a hálószobában kerestek menedéket.

Egyszer csak elkezdett beömleni a víz, és az ajtót is alig tudtuk becsukni, hogy ne áradjon be túl sok

– mesélte a menyasszony egy helyi csatornának.

A szobában a két kisgyereket egy gumimatracra rakták. Egy ponton az ajtó megadta magát, és kicsapódott, a helyiséget pedig elöntötte a víz. Ryan ekkor – hogy családját megmentse – szánta el magát a drasztikus lépésre, és öklével átütötte az egyik ablakot.

Az üveg átvágta a férfi egyik artériáját, és a végtag szinte teljesen leszakadt.

Párja többször is hívta a 911-es segélyhívót, de senki nem tudott időben a segítségükre sietni. „Sajnálom, nem fogom túlélni. Szeretlek titeket” – búcsúzott Ryan szeretteitől, miközben elvérzett az elárasztott hálószobában.

A víz közben tovább emelkedett, és az áradás a lakókocsit is kettészakította. Végül a családnak sikerült biztonságba jutnia, de már a vőlegény nélkül. „Ő volt a legjobb apa, és mindig vidám volt, aki sosem volt rest segíteni másokon, bármi áron” – mondta a menyasszony. Ryan holttestét csak órákkal később, pénteken találták meg, miután az árhullám kezdett visszahúzódni.

Az interneten a GoFundMe oldalon gyűjtés indult a család részére. Ennek leírásában az áll: „Julian az életét adta a családjáért, és igazi hősként halt meg. Bár a családja örökké hálás az áldozatáért, a veszteség teljesen összetörte őket”. Eddig pár nap alatt több mint 25 ezer dollár (8,47 millió forint) gyűlt össze.

(Borítókép: Drónnal készült felvételen a megduzzadt San Gabriel folyó látható az amerikai Georgetownban, Texas államban 2025. július 5-én. Fotó: Adam Grumbo / Reuters)