Összeomlás fenyegeti az ibizai mentőszolgálatot, mivel alig bírják tartani a lépést azokkal a gyakori riasztásokkal, mikor a szigeten bulizó, kábítószert fogyasztó turisták rosszulléteihez kell kivonulniuk – írta a The Guardian.

A helyi mentősszakszervezet közölte, a hívásoknak akár az egyharmada is a nagyobb szórakozóhelyekhez köthető, és ezek többsége kábítószerrel kapcsolatos. A klubok között vannak olyanok, ahol egyszerre 10 ezer ember is bulizhat, ezért az érdekképviselet azt kéri a tulajdonosoktól, hogy szerződjenek le magán-mentőszolgálatokkal.

Felfoghatatlan, hogy olyan vállalkozások, amelyek évente több millió euró bevételt termelnek, nem képesek biztosítani egy ilyen szolgáltatást, és telítik a sürgősségi ellátást a helyi lakosság kárára

– mondta José Manuel Maroto, a helyi egészségügyi dolgozók szakszervezetének elnöke az elDiario.es spanyol hírportálnak.

A kluboknak kötelességük ápolókat és más egészségügyi dolgozókat alkalmazniuk, de mentőket nem, amelyek költségét a közszolgálatok viselik

– tette hozzá, és igazságtalannak nevezte, hogy a sziget 161 ezer lakója rosszabb szolgáltatást kapjon az évi átlag 3,6 millió turista miatt. Maroto szerint csak egyetlen nagyobb klub, a DC-10 vesz igénybe magán-mentőszolgáltatást.

Gyakoriak a razziák a szórakozni vágyók kedvelt célpontján

A kábítószer-kereskedelem jelentős részét teszi ki a sziget illegális gazdaságának. Gyakoriak a nagyobb razziák, 2024-ben például volt olyan akció, amikor a hatóságok egyetlen alkalommal több mint egymillió adag MDMA-t foglaltak le. Egy a European Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy 2010 és 2016 között

58 haláleset történt a szigeten drogok miatt, és ezek 36 százaléka fiatal brit turistákhoz köthető.

A sziget az 1980-as évek elején vált a szórakozni vágyók kedvelt célpontjává. Az első megnyíló klubok az Amnesia és a Pacha voltak, de azóta több tucat másik is létesült, azóta pedig a zene és az azt kísérő drogkultúra a sziget turizmusának központi elemévé vált.

Hozzátették, Will Smith is ott volt a sziget legnagyobb klubja, az UNVRS júniusi megnyitóján, ahol a legolcsóbb belépő 100 euró (40 ezer forint), és egy ital akár 25 euróba (10 ezer forintba) is kerülhet. Az El Diario de Ibiza című lap felmérése szerint Ibiza ma a harmadik legdrágább úti cél a Földközi-tengeren, csak Saint-Tropez és Capri előzi meg.

Az önkormányzat adatai szerint a turisták minden 10 elköltött eurójukból 1,5-öt klubokban hagynak. Megjegyzik, a szórakozóhelyek forgalmának jelentős része egy olyan céghez kerül, amit egy egykori focista és politikus, Abel Matutes alapított. A család a sziget gazdasági életének legfontosabb szereplője, övék három ikonikus klub – a Ushuaia, a Hi Ibiza és az UNVRS –, és Ibizán kívül is több szállodát birtokolnak Spanyolországban, Mexikóban és az Egyesült Államokban.