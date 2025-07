Hiperszonikus rakétával támadták Izraelt

A jemeni Anszar Allah, közismert nevén húszi mozgalom katonai szóvivője, Jahja Szaria bejelentette, hogy „sikeres katonai műveletet” hajtottak végre az izraeli fő nemzetközi repülőtér, a Ben Gurion ellen. Állításuk szerint egy Palesztina-2 típusú, irányváltoztatásra is képes hiperszonikus rakétát vetettek be – számolt be a támadásról a The Times of India.

A rakétát Jemen területéről indították, és célba vételét követően több izraeli városban is megszólaltak a légvédelmi szirénák. A húszik szerint a támadás következtében a repülőtér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.

Az izraeli hadsereg vasárnap éjjel közölte: a védelmi rendszer elfogta a közeledő rakétát, és a támadás nem okozott károkat. Sérültekről nem érkezett jelentés, ugyanakkor a támadás jelentős figyelmeztetés a konfliktus további eszkalációjára. Izrael figyelmeztette a húszi mozgalmat: ha folytatják a támadásokat, légi- és tengeri blokádra számíthatnak.

A Palesztina-2 típusú fegyver egy új fejlesztésként emlegetett rakétatípus, amely a húszik szerint képes repülés közben irányt változtatni, és a hangsebesség többszörösével haladni – ezzel potenciálisan megnehezítve a légvédelem dolgát.