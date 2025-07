Keményen sarokba szorította Donald Trumpot Kína zsarolása

Washington és Peking elkeseredett kereskedelmi háborúba keveredett, mióta Donald Trump amerikai elnök áprilisban átfogó vámokat jelentett be a világ nagy részére, és egy ponton a Kínára kivetett vámokat elképesztő, 145 százalékosra emelte. Kína azzal vágott vissza, hogy Washington egyik sebezhető pontját, a ritkaföldfémeket vette célba – írta meg elemzésében a Foreign Policy.

Egyéb ellenintézkedések mellett Peking új exportkorlátozásokat vezetett be, amelyek nagyrészt a nehéz ritkaföldfémeket célozták meg. Kína a világ ritkaföldfém-ellátási láncai felett fojtogató befolyást gyakorol, mivel a kínai cégek kezében van a ritkaföldfém-feldolgozás 85 százaléka és a mágnesgyártás 92 százaléka – számolt be a Financial Review.

A ritkaföldfémek és a kritikus ásványi anyagok „az Egyesült Államok Achilles-sarkává váltak az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások során” – mondta Ashley Zumwalt-Forbes, az amerikai Energiaügyi Minisztérium korábbi, a Biden-kormány idején az akkumulátorokért és kritikus ásványi anyagokért felelős igazgatóhelyettese.

Fontosságukat nem lehet eléggé hangsúlyozni

– tette hozzá.

Mielőtt Donald Trump idén hivatalba lépett, Peking már megtiltotta a ritkaföldfém-mágnesek előállítása, kitermelése és szétválasztása mögött álló technológiák exportját. Kína legutóbbi ellenintézkedései azonban még ennél is tovább mentek, ami felháborodást váltott ki az amerikai gyártókból, és két fordulónyi magas szintű tárgyalásra késztette az amerikai és kínai feleket.

Hetekig tartó, frusztrált tárgyalások és vádaskodások után a kínai kereskedelmi minisztérium a múlt héten megerősítette, hogy jóváhagyja a ritkaföldfémek Egyesült Államokba irányuló exportkérelmeit, és hogy Washington „visszavonja a Kínával szemben hozott korlátozó intézkedéseket”.

A ritkaföldfémek Kína „legerősebb alkueszközévé” váltak a tárgyalások alatt – mondta Gracelin Baskaran, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának kritikus ásványi anyagok biztonságával foglalkozó szakértője. „Az Egyesült Államoknak szüksége van a ritkaföldfémekhez való hozzáférésre, és hajlandó ezért tárgyalni. Kína ezt erős alkupozíciónak tekinti.”

Mik is valójában a ritkaföldfémek?

A legalapvetőbb szinten a ritkaföldfémek 17 fémes elemet foglalnak magukban, amelyek a periódusos rendszerben találhatók, és olyan neveket viselnek, mint a neodímium és a diszprózium – közölte a CNN.

Baskaran szerint kétféle ritkaföldfém létezik: könnyű és nehéz. Elmondta, hogy Kína különösen a nehéz ritkaföldfémek szétválasztásában dominál, így Peking legutóbbi exportkorlátozásai – amelyek főként a nehéz ritkaföldfémeket célozták – különösen fájdalmasak az Egyesült Államok számára. „Nehéz ritkaföldfémekből nincs alternatív forrásunk” – mondta Baskaran.

Nevük ellenére a ritkaföldfémek valójában nem is olyan ritkák. „A név valójában félrevezető” – mondta Adam Webb, a Benchmark Mineral Intelligence tanácsadó cég elemzője. "Nem olyan ritkák a földkéregben. Csak a feldolgozásuk az, ami nehéz és kihívást jelent."

A fejlett fegyverrendszerektől a zöld energiainfrastruktúráig a ritkaföldfémek a világ számos fejlett technológiájának kritikus összetevői. Minden egyes F-35-ös vadászrepülőgép például több mint 450 kilogramm ritkaföldfém felhasználásával készül; egy szélturbina építéséhez több mint 500 kilónyi fémet használnak fel.

A védelmi technológia minden formája tartalmazza őket; ott vannak az MRI-szkennerekben, a rákkezelésben; a telefonokban, a laptopokban; a chipekben. Mivel ezek a ritkaföldfémek annyira sokrétűek, a ritkaföldfémhiány nem korlátozódik egyetlen ágazatra

– mondta Baskaran.

Kína érzékeny üzleti titkokat akar kizsarolni az amerikai vállalatoktól

A Bloomberg összesítése szerint a kínai vámadatok szerint a ritkaföldfémek értékesítése az Egyesült Államokba áprilisban 37 százalékkal csökkent, míg a ritkaföldfém-mágnesek értékesítése 58 százalékkal esett vissza az USA-ban és 51 százalékkal világszerte.

Az amerikai és kínai tisztviselők genfi tárgyalásait követően májusban már 23 százalékkal nőtt a ritkaföldfémek globális exportja, de összességében még mindig kisebb, mint egy éve volt.

A legnagyobb riadalmat az amerikai és európai autógyártók és autóalkatrész-gyártók körében keltette, akik szűk keresztmetszetekről számoltak be, miután felhasználták az összes ritkaföldfém-mágnesek készleteiket – írja elemzésében az Al Jazeera.

Az autóipar most olyan szavakat használ, mint pánik. Ez nem olyasmi, amiről az autóipar csak beszél és próbál nagy port kavarni. Ez most komoly dolog, és a gyártósorok leállításáról beszélnek

– mondta Mark Smith bányászati és ásványfeldolgozási szakértő, az amerikai székhelyű NioCorp Developments vezérigazgatója az arab hírtelevíziónak.

A Financial Times pedig arról írt, hogy a kínai kereskedelmi minisztérium érzékeny üzleti információkat követel a ritkaföldfémek és mágnesek biztosítása érdekében a Kínában működő nyugati vállalatoktól, beleértve a termelési adatokat és az ügyféllistákat.

Grönland sem mentené meg Amerikát

Trump nagy nemzetközi figyelemmel kísérve írta alá márciusban az Ukrajnával kötött megállapodást, amely állítólag a háború sújtotta ország jövőbeli olaj-, gáz- és ásványkincseinek felét – beleértve a ritkaföldfémeket is – az Egyesült Államoknak adta. Az egyetlen probléma az, hogy Ukrajna bőséges lítium- és titánkészletekkel rendelkezik, de valójában nincsenek kitermelésre érdemes ritkaföldfém-lelőhelyei.

Mi a helyzet Grönlanddal? Trump többször is felvetette a félig autonóm dán tartomány megvásárlását vagy akár megszállását, ásványkincsekre hivatkozva. Márciusban J.D. Vance alelnök vezette Grönlandra az amerikai delegációt, amelynek tagja volt Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Chris Wright energiaügyi miniszter is. Bár Grönland a világ összes ritkaföldfém-készletének 18 százalékával büszkélkedhet, a hozzáférés rendkívül problematikus a fagyos hőmérséklet és a vastag szilícium-dioxid-réteg miatt. Kínai, amerikai és európai kutatók évtizedeken át próbálták kitalálni, hogyan lehetne ezeket az erőforrásokat kitermelni, de nem jártak sikerrel. Grönlandon ma nincsenek működő ritkaföldfém-bányák – írja áttekintésében a Time magazin.

Más lehetőségek megvalósíthatóbbak. Brazília rendelkezik a világ harmadik legnagyobb ritkaföldfém-készletével, és agresszívan kutatja ezt a területet, míg Szaúd-Arábia szintén jelentős lelőhelyekkel büszkélkedhet, és Trump májusi látogatásakor együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal a kritikus ásványi anyagokról. Az MP Materials és Szaúd-Arábia nemzeti bányavállalata, a Maaden szintén egyetértési nyilatkozatot írt alá, hogy együttműködnek a ritkaföldfémek ellátási láncának létrehozásában az öböl menti államban.

Eközben a japán állami tulajdonú JOGMEC energetikai vállalat és az Iwatani gázipari vállalat nyilvánosságra hozta terveit, hogy akár 120 millió dollárt is befektet egy francia ritkaföldfém-finomítási projektbe.

És mivel Afrika büszkélkedhet azzal, hogy a ritkaföldfém-kitermelésben tavaly a 10 legjelentősebb ország közül négy itt helyezkedett el, – nevezetesen Dél-Afrika, Namíbia, Uganda és Malawi –, a kontinens hatalmas szerepet fog játszani a jövőben az ilyen ellátási láncokban.

De vannak közelebbi lehetőségek is. A Mountain Pass melletti kanadai a Lynas bányája 258 millió dollárt kapott az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától egy nehéz ritkaföldfémeket finomító létesítmény építésére a texasi Seadriftben. Az amerikai létesítményt úgy tervezték, hogy képes legyen más forrásokból származó alapanyagokat is feldolgozni.

(Borítókép: Egy ritkaföldfém-finomító általános látképe látható a mongol belföldi Baotou várostól északra 2012. augusztus 20-án. Fotó: Ed Jones / AFP)