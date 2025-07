Eltűnt több mint százötven vasúti teherkocsi Romániában

Ellenőrizte a román állami számvevőszék a vagyonkezelő vasúttársaság 2023-as kimutatásait, amelyekből kiderült, hogy CFR SA nem ismeri több mint 150 teherkocsi hollétét – írja az iho.hu. Az eltűnt teherkocsik leltári értéke több tízezer euró nagyságrendű.

A CFR-nél 899 teherkocsi van, így arányaiban nézve is jelentős a 157 hiányzó vagon. Az ellenőrzés ráadásul azt is megállapította, hogy a gördülőállomány esetében „nem tartották be teljes mértékben az éves eszközleltározás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó normákat”.

Kiderült, hogy több tucat kocsit adtak át papíron társvasutaknak úgy, hogy azok nem vették át, vagy az átadás-átvételről nem készült jegyzőkönyv, így a járművek sorsa követhetetlenné vált. A cikk szerint hetvenhárom teherkocsit egyszerűen elloptak, egyes ügyekben még tart a nyomozás.

Olyan is előfordult, hogy „tévedésből” szétvágtak kocsikat, vagy a leltárba vételüket megakadályozta, hogy a járművek büntetőeljárás tárgyát képezték, ezért a tulajdonos nem engedélyezte a hozzáférést.