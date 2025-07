Egy évvel ezelőtt, július 4-én tartották Egyesült Királyságban a parlamenti választást, amit földcsuszamlásszerű győzelemmel a Munkáspárt és miniszterelnök-jelöltje, Keir Starmer nyert meg. Starmert másnap fel is kérték kormányalakításra, amivel hivatalosan is lezárták az Egyesült Királyságban az elmúlt 14 év konzervatív kormányzását.

Starmer és a Munkáspárt győzelme lényegében már 2022 őszétől biztos volt, amikor három hónap leforgása alatt a toryknak is nevezett Konzervatív Párt két miniszterelnököt is elveszített: először a koronavírus-járvány alatti downing street-i bulikba bukott bele Boris Johnson, majd pedig utódja, Liz Truss a népszerűtlen költségvetési tervezete miatt szűk két hónapnyi kormányzás után kellett lemondania épp csak megszerzett pozíciójáról.

Az őket követő Rishi Sunak érdemben már nem tudta megállítani a toryk népszerűségének zuhanását, azt csak egy olyan szinten tudta stabilizálni, ami miatt esélytelen volt, hogy a 2024. július 4-ra kiírt választáson a konzervatívok labdába rúghatnak majd a Munkáspárt ellen – a választás végül egy történelmi vereséggel zárult, ahol a westminsteri parlament alsóházában, a 650 fős Képviselőházban a toryk 251 mandátumot vesztettek (!) az öt évvel ezelőtti eredményükhöz képest, így július 9-én csak 121 képviselőjük vehette át új mandátumát.

Starmer és a Munkáspárt történelmi győzelmével erős felhatalmazással, nagy támogatottsággal és a Képviselőházban rendkívül hatalmas többséggel – a 650 képviselőből 411 munkáspárti – kezdett neki az Egyesült Királyság irányításának, azonban az elmúlt egy év alatt kormánya rendkívül népszerűtlenné vált, és a sajtóban néhány párttársa már arról beszél, a következő választásig lehet ki se tölti mandátumát a jelenlegi miniszterelnök.

A miniszterelnök, akit külföldön jobban szeretnek, mint odahaza

Starmerék a tavalyi választásig rendkívüli kockázatkerülő, biztonsági kampányt vittek. A párt nem akart semmi olyat mondani, amivel szélsőségesnek vagy radikálisnak tűnhet, ráadásul Starmer minderre azzal is rájátszott, hogy az interjúi során még olyan kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni, hogy mi a kedvenc könyve, vagy egyáltalán szokott-e álmodni.

A biztos választási siker miatt a Munkáspárt egyáltalán nem akart hibázni, így a britek nem is teljesen tudták, hogy mit várhatnak a leendő miniszterelnöktől és kormányától, hiszen kidolgozott kormányprogramja is legalább olyan szürke volt, mint Starmer kampánya, ami változást ígérve egyszerre akart a munkavállalók és a munkáltatók érdekeit kiszolgálni – mindössze azt lehetett tudni, hogy az elmúlt 14 év tory kormányok megszorításait és adócsökkentéseit nem kívánják folytatni.

Ugyan a kampány során olykor rendkívül robotszerűnek tűnő Keir Starmer kormányon valamennyire emberibbé vált,

azonban a Munkáspárt és a kormány kommunikációs hiányosságai továbbra is megmaradtak, miközben az Egyesült Királyság problémáit továbbra sem tudják kellőképpen kezelni.

A rossz államháztartási helyzetet átvevő Munkáspárt ígéreteivel ellentétben folytatta a toryk megszorításait, hogy a költségvetésben lévő lyukakat így csökkentse, miközben bizonyos adóterheket növelt, azonban azonkívül, hogy néha rámutattak az elmúlt 14 év hibáira, a választóknak már jól nem tudták elmondani, miért kell áldozatokat hozniuk.

Starmer azzal magyarázkodott, hogy először egy kicsit nehezebb lesz, mielőtt minden jobbra fordulna, míg pénzügyminisztere, Rachel Reeves – akinek pozíciója ezek miatt nem olyan biztos – csak annyit mondott, hogy az államnak kevesebb pénze van, mint azt feltételezték, de azt továbbra se mondták el, ezekre mi szükség.

Starmerék meg tavaly megemeltek egy sor adót, azonban ez a munkavállalók helyett inkább a cégeket vagy a jómódú briteket érintették: a cégek számára felemelték a nyereségek után fizetendő adót, ahogy a munkáltatók által fizetett járulékokat is, ahogy a magániskolák adóit is emelték.

Azonban az ukrajnai háború miatt emelkedő védelmi kiadások, valamint a költségvetésben továbbra is jelenlévő hiány miatt később az állam kiadásait is csökkenteni kezdték: egyrészt csökkentették a segélyeket, például a legszegényebbeknek járó universal creditnek nevezett segélyt, amivel a lakhatást és a megélhetést segítik a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek, másrészt szigorítani akarták a mozgássérülteknek vagy leszázalékoltaknak járó állami támogatások feltételeit.

A szociális segítségek csökkentése miatt nemcsak a britek, de még saját pártján belül is kritizálni kezdték Starmert.

A leszázalékoltaknak és mozgássérülteknek járó segítség szigorítása annyira nem tetszett Starmer képviselőtársainak, hogy a héten azt csak úgy tudták elfogadni, hogy tulajdonképpen a végén már azt a képviselők se tudták, mi maradt a javaslatban, mivel a lényegi részt az egyre nagyobb ellenkezés – sajtóhírek szerint a munkáspárti képviselők több mint negyede nem szavazta volna meg – miatt kivették belőle.

Ráadásul nemhogy a választók, de néha még a párton belül se tudják, hogy a Starmer-kormány miért ilyen döntéseket hoz, ami miatt a Munkáspárton belül rendkívül gyengült a pozíciója.

Azonban azt, hogy miért csökkentik a költségeket, továbbra sem magyarázták el, így csak a júniusban benyújtott, a költségvetés felülvizsgálatáról szóló dokumentumból derültek ki, hogy mik a kormány prioritásai.

Egyrészt többet költenek a védelemre, a zöld átállásra, tömegközlekedésre, de egészségügyre, oktatásra és az önkormányzatokra is, de ennek a híre a politikát nem rendszeresen követőkhöz már kevésbé jutott el, miközben az ellenzéki Konzervatív Párt, valamint az utóbbi időben a közvélemény-kutatásokat vezető, Nigel Farage fémjelezte szélsőjobboldali-populista Reform UK a kiadáscsökkentéseket és az ezzel járó elégedetlenségeket jól felhasználja saját pártjuk népszerűsítésére.

A nemzetközi politikában azonban ennél már több sikert tud felmutatni a brit miniszterelnök: Donald Trump amerikai elnök kedveli, és az Egyesült Királyság volt az első nagyobb gazdaság, amivel az Egyesült Államok új kereskedelmi megállapodást kötött Trump kereskedelmi háborúval való fenyegetése után, miközben elődjeihez képest Starmer jobb kapcsolatokat épített ki az Európai Unióval is – Starmert még meg is hívták év elején egy informális EU-csúcsra.

Emellett Starmer volt az egyik alapítója ún. Tettrekészek Koalíciójának, ami önkéntes alapon fegyvertámogatásokkal segíti Ukrajnát a honvédő háborújában.

Miközben sajtóhírek szerint Starmernek sikerült elsimítania Trump és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij közötti, kiabálásig fajuló konfliktusát is, miután az eset után hosszasan beszélt mindkettejükkel telefonon.

Már akár májusban megbukhat a Starmer-projekt

Azonban hiába a nemzetközi politikában elért eredmények, a britek leginkább hazai tevékenysége alapján értékelik miniszterelnöküket. A népszerűtlen politikai döntései miatt nem meglepő, hogy a kormány támogatottsága rendkívül alacsony: Starmerről a britek mindössze 28 százaléka van pozitív véleménnyel, míg 62 százalékuk szerint rossz munkát végez, de a YouGov intézet kutatása szerint

májusban még a munkáspárti szavazók többsége is negatívan tekintett Starmerre.

Emiatt a párt májusban az önkormányzati, valamint az északnyugat-angliai Runcorn and Helsby időközi parlamenti választáson is vereségbe futott bele: az időközi választáson mindössze 6 szavazat különbséggel (!) elvesztették korábbi mandátumukat a Reform UK jelöltjével szemben, míg az önkormányzati választáson összesen 187 mandátumot és egy önkormányzatban a többségüket elvesztették.

Ezzel még ugyan továbbra is a Munkáspártnak van a legtöbb önkormányzati képviselője, de ha az összes leadott szavazatot nézzük, akkor a Reform UK jelöltjeire a szavazók 30, míg a Munkáspárt jelöltjeire 20 százaléka szavazott idén májusban, és Farage-ék egyszerű populista üzenetei a korábban gazdasági okokból Munkáspártra szavazókat is eléri, ami miatt veszélyt jelent pártjára Mr. Brexit.

Így Starmernek egyszerre több fronton kéne helytállnia egy jelenleg vesztésre álló csatában:

kormánya népszerűtlen a szavazói körében, miközben pártján belül sem akkora az egység, mint az ideális volna, és még a Reform UK előretörésével egy potens kihívója is akadt.

Ezek mellett pedig azokat a mindennapi problémákat is meg kéne oldania, amivel Nagy–Britannia szembenéz, és amik kezelésére nagy felhatalmazást kapott, de érdemi eredményt eddig nem tudott felmutatni: a megélhetési költségek emelkedése és a lakhatási válság, a migráció, az egészségügyben jelenlévő hosszú várólisták és elégedetlen orvosok, ahogy az ukrajnai és közel-keleti háborúk miatt a nemzetközi porondon is van feladata.

Ráadásul mivel korábban egy újságírói kérdésre nem állította határozottan, hogy a következő, legkésőbb 2029-ben esedékes parlamenti választáson is elindul, ezért az egyébként is valamennyire töredezett Munkáspárton belül felmerült a leváltásának a lehetősége is. Ha pedig a képviselők úgy látják, hogy újraválasztási esélyüknek Starmer inkább árt mintsem segít, akkor akár meg is próbálhatják elmozdítani a helyéről az elégedetlenkedők – ahhoz, hogy ezt Starmer elkerülje a jó kormányzás mellett a választásokon is bizonyítania kell.

Starmer és kormányának most a nyári szünetben valamennyire lesz ideje rendezni sorait a pártján belül, hogy majd ősszel először megtartsák a párt éves konferenciáját, valamint bemutassák az ország jövő évi költségvetését, amikkel reményei szerint jó irányba állíthatja pártját és kormányát.

Azonban túl sok ideje így sincs a brit miniszterelnöknek javítani a megítélésén, hiszen a jövő évi önkormányzati választásokon, valamint wales-i és skót parlamenti választásokon már eredményeket kell felmutatnia, hogy ne veszítse el képviselőtársainak a támogatását.

(Borítókép: Keir Starmer 2024. július 6-án. Fotó: Claudia Greco / WPA Pool / Getty Images)