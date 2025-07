Az ukrajnai háború politikai rendezéséről, a NATO-val szembeni fenntartásairól és a magyar–orosz kapcsolatok jövőjéről is beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjúban. A tapasztalt diplomata szerint Moszkva nem ideiglenes tűzszünetet, hanem tartós, jogilag kötelező érvényű békét akar – saját feltételei mentén. Lavrov emellett méltatta a magyar kormány pragmatikus hozzáállását, ugyanakkor élesen bírálta a Nyugat politikáját és kommunikációját.

A háború diplomáciai rendezésének lehetőségeiről szólva Lavrov leszögezte: Oroszország a kezdetektől nyitott volt a politikai megoldásra, de – mint fogalmazott – nem tűzszünetet akar, amelyet a kijevi vezetés csapatáthelyezésekre és újabb mozgósításokra használna fel, hanem tartós és fenntartható rendezést. Ez szerinte csak akkor lehetséges, ha Ukrajna lemond a NATO-tagságáról, elfogadja a „területi realitásokat”, vagyis a Krím, Donyeck, Luganszk, Zaporozsje és Herszon Oroszországhoz csatolását, valamint ha megszűnnek az Oroszország elleni szankciók, és visszavonják az ellene indított bírósági kereseteket.

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket. Legalább ilyen fontos az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása azokon a területeken, amelyek a kijevi rezsim ellenőrzése alatt maradnak, mivel 2014 után az mindent elpusztít, ami Oroszországhoz, az oroszokhoz és az orosz ajkú emberekhez kapcsolódik – az orosz nyelvet, kultúrát, hagyományokat, a kanonikus ortodoxiát és az orosz nyelvű médiát

– fogalmazott.

A külügyminiszter újfent a NATO keleti terjeszkedését nevezte a konfliktus egyik fő kiváltó okának. Szerinte a szövetség már régen elvesztette védelmi jellegét, és Ukrajnát katonai hídfőállássá kívánta alakítani Oroszország ellenében. Lavrov azzal vádolta a nyugati országokat, hogy figyelmen kívül hagyták Moszkva biztonsági garanciákra irányuló javaslatait, és inkább a katonai feszültség fokozását választották.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország nem önkényesen döntött a háború megindításáról, hanem – mint fogalmazott – „nem maradt más választása”, miután a Nyugat „fegyverekkel pumpálta fel” Ukrajnát a donbászi és krími kérdések erőszakos rendezésére. Hozzátette: „Bármelyik önmagát becsülő ország ugyanígy járt volna el ilyen körülmények között.”

Az orosz külpolitika egyik alapvető narratíváját is megerősítette: Moszkva szerint az ukrajnai orosz ajkú közösség jogai súlyosan sérültek 2014 óta. A külügyminiszter az orosz nyelv oktatásának tiltását, az orosz kultúra visszaszorítását és az orosz nemzetiségű lakosok üldöztetését sorolta az Ukrajnával szembeni vádak között. Hozzátette: a diszkrimináció más nemzetiségeket – így magyarokat, románokat, lengyeleket – is sújtott, amit – szerinte – Budapesten is jól ismernek. E ponton Lavrov együttműködést is szorgalmazott a kisebbségek védelmében Magyarországgal.

Az interjúban szó esett a megszerzett ukrajnai területek hovatartozásáról is. Lavrov szerint az ott tartott népszavazások teljes mértékben megfeleltek a nemzetközi jognak, és a lakosság „történelmi hazájával való újraegyesülésre” szavazott. Az „elcsatolás” kifejezést visszautasította, és azt állította, hogy az ENSZ Alapokmányában foglalt önrendelkezési jog alapján gyakorol Moszkva szuverenitást ezek felett a területek felett.

A gyermekek ügyében is elutasította a nyugati állításokat, amelyek szerint Oroszország tömegesen hurcolt volna el ukrán kiskorúakat. Lavrov szerint az ukrán fél által megadott 339 gyermekes lista alátámasztja, hogy a korábban hangoztatott 19 ezer fős szám „propagandisztikus túlzás”. Hangsúlyozta: minden esetben együttműködnek a családegyesítések érdekében, és hasonló listát készítettek Oroszországban is.

Az orosz külügyminiszter kiemelten méltatta a magyar kormány hozzáállását az orosz–magyar kapcsolatokhoz. Lavrov szerint Budapest „kiegyensúlyozott és pragmatikus” politikát folytat, még a NATO és az EU nyomása ellenére is. Példaként említette a paksi atomerőmű bővítését és az orosz energiahordozók folyamatos szállítását, valamint jelezte, hogy Moszkva kész tovább mélyíteni a gazdasági együttműködést.

A beszélgetés végén Lavrov kitért arra is, hogy a Nyugatban „mítoszokat” építenek az orosz agresszióról. Nevetségesnek nevezte azokat a nyilatkozatokat, amelyek szerint Oroszország Európa megszállására készül. Úgy véli, ezek a vádak nemcsak hogy megalapozatlanok, de szándékos figyelemelterelő eszközök is, amelyekkel a nyugati kormányok saját társadalmi és gazdasági problémáikról igyekeznek elterelni a figyelmet.

Szergej Lavrov szavai egyértelművé tették: Moszkva a háború lezárását csak saját feltételrendszerén belül tartja elképzelhetőnek. Eközben viszont minden lehetséges fórumon folytatni kívánja a politikai kommunikációt – különösen azokkal az országokkal, mint Magyarország, amelyekre stratégiai partnerként tekint.

