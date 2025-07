Újra használja a NATO a világ legkegyetlenebb fegyvereit

A nyugati világ számos országa döntött úgy, hogy kilép az 1997-es Ottawai Szerződésből, más néven az aknatilalmi szerződésből. Finnország, Lengyelország és a balti államok (Litvánia, Lettország és Észtország) a továbbiakban nem tartoznak azon megállapodás hatálya alá, amely tiltja a gyalogsági aknák használatát, felhalmozását, gyártását és átadását. Oroszország már bevetett aknákat az Ukrajna elleni háborújában, és ő rendelkezik a világ legnagyobb gyalogsági aknakészletével.

Bár a taposóaknák veszélyt jelentenek a gyermekekre és a civilekre, a keleti NATO-szövetségesek hasznosnak látják azokat az Oroszországgal és Belarusszal közös határaikon, tekintettel Oroszországnak a közeli Ukrajnában folytatott háborújára. Szakértők szerint több mint 3000 négyzetkilométernyi területet aknásíthatnak el, különös gonddal a Suwalki-folyosóra a lengyel–litván-határ közelében, amely az orosz kalinyingrádi exklávé és Belarusz között húzódik – írja a szárazföldi haditechnikai kérdésekre specializálódott Army Technology.

Bár a NATO-szövetségesek támogatják a lépést, eltarthat egy ideig, amíg ezek az országok képesek lesznek gyalogsági aknákat vásárolni és bevetni, mivel kevés, a NATO-szövetségesekkel baráti viszonyban álló ország gyárt ilyen fegyvereket nagy mennyiségben. Valószínűleg otthon állítják elő az eszközöket, mivel a legtöbb baráti országra továbbra is vonatkoznak az Ottawai Szerződés korlátozásai. A lengyel kormány képviselői elmondták, hogy a PGZ állami védelmi konszern részt vesz egymillió gyalogsági akna legyártásában, a finn Insta-vállalat pedig kifejezte érdeklődését az eszközök exportja iránt. E fegyverek ellátási láncainak kiépítése időbe telik, mivel ehhez először gyárakat kell építeni vagy átalakítani.

Hatalmas üzlet

Litvánia mintegy 800 millió eurót tervez elkülöníteni szárazföldi aknák, köztük páncéltörő aknák beszerzésére. Ez a beruházás együtt jár Litvánia részvételével a Balti Védelmi Vonalban, amely a három balti állam együttműködését jelenti, hogy bunkerek, páncéloselhárító árkok, M142 HIMARS rakétavetők, sárkányfogak és szögesdrót kerítések alkalmazásával biztosítsák határaikat egy esetleges külföldi invázió ellen.

Dél-Korea jelenleg nem gyárt gyalogsági aknákat, de több százezer darabos készletet tart fenn. Bár az ország az Észak-Koreával fennálló feszültségek miatt meg szeretné tartani készleteit, lehet hogy rábólint az üzleti lehetőségre. Lengyelország és Dél-Korea már most is szoros védelmi beszerzési kapcsolatot tart fenn egymással. Lengyelország már megrendelt 48 FA-50 vadászrepülőgépet, 218 Chunmoo rakéta sorozatvető rendszert, 364 K9 önjáró löveget és 200 K2 harckocsit. Az ázsiai ország további több száz harckocsit tervez építeni új lengyelországi gyárakban (összesen 820 K2-t). Összességében ez a rendelésállomány mintegy 22 milliárd dollárnyi, de ha Lengyelország és Korea partnerséget tudna kialakítani a gyalogsági aknák terén, ez a szám még magasabbra emelkedhetne.

Napjainkban a gyalogsági aknák már olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek növelik a polgári lakosság viszonylagos biztonságát. Lehetőség van arra, hogy az államok olyan aknákat szerezzenek be, amelyek szükség esetén távolról aktiválhatók, ami azt jelenti, hogy az aláaknázott térségben élők viszonylag könnyen átkelhetnek az érintett területen. A nemzetközi jog továbbá megköveteli, hogy a szárazföldi aknák elhelyezését pontosan rögzítsék, hogy a konfliktus befejezése után könnyebben eltávolíthassák azokat.

Már a kazettás lőszerek használata sem jelent tabut

A közeljövőben ráadásul az Ottawai Szerződésből most kilépő országok egyike sem tekinti önmagára érvényesnek a kazettás bombák használatának tiltását. A kazettás bombákról szóló egyezménynek csak Litvánia volt az aláírója, és most már ebből a megállapodásból is kilépett. Bár lehet, hogy Ukrajnával kell versenyezniük a készletekért, de valószínűleg ezeknek az államoknak könnyebb lesz hozzáférniük ezekhez az eszközökhöz, mivel jelenleg a NATO-n belül is gyártják.

A Biden-kormányzat sokáig húzta a kazettás bombák ukrajnai alkalmazásának engedélyezését, részben azért, mert nem mindig robbannak fel a becsapódáskor, és így az eltávolításukig gyakorlatilag jelöletlen aknaként funkcionálnak.

A kazettás lőszer olyan, a levegőből, földről vagy vízről indított bomba, amely magából sok apró, akár több száz robbanó lőszert lök ki. Egy kazettás lőszer a résztölteteivel akár több futballpálya-méretű területet is beteríthet.

(Borítókép: Egy ukrán aknamentesítő, bemutatja, hogyan helyeznek el az orosz erők egy gyalogsági aknát egy repeszgránát tetején Dél-Ukrajnában, 2023. július 31-én. Fotó: Scott Peterson / Getty Images)