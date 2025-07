102 éves a legidősebb brit Viagra-használó, 80 felett is divatos a kék pirula a szigetországban

Nagy-Britanniában tavaly 4,71 millió alkalommal írtak fel Viagrát az orvosok, amiből több mint 250 ezerszer 80 év felettiek váltották ki a kék pirulát. Kutatások szerint a tabletta nemcsak erekciós problémákra jó. Segíthet megelőzni az időskori csontritkulást, javíthatja a vérkeringést, sőt, egyes tanulmányok szerint csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát is.

A Mirror elemzése szerint a The National Health Service (NHS), tavaly 4,71 millió receptet állított ki Nagy-Britanniában, hogy a férfiaknak segítő kezet nyújtson a hálószobában – mindezt 16,9 millió fontért (7,8 milliárd forint). A 60-as éveikben járóknak írták fel legtöbbször a híres „kék pirulát”, amely a merevedési zavarok kezelésére szolgál.

Az elemzés kimutatta, hogy 2024-ben több mint 250 ezer receptet írtak fel 80 év felettieknek a briteknél, a legidősebb pedig egy 102 éves férfi volt, aki élt a tablettával.

A legismertebb korosodó Viagra-használó alighanem a 2017-ben, 91 évesen meghalt Playboy-alapító Hugh Hefner volt, aki hírhedt orgiáiról és hallásproblémáiról is ismert, utóbbit sokan a szernek tulajdonították. A Viagra hatóanyagát, a szildenafilt először az 1990-es években fejlesztették ki a tüdő artériáiban lévő magas vérnyomás kezelésére. Azt is megállapították, hogy megállítja a szervezetben a véráramlás fokozásáért felelős molekula lebontását a test más részein, ami akár két órán át tartó izgalmi állapotot is eredményezhet.

A kutatások szerint a tabletta nemcsak erekciós problémákra jó: segíthet megelőzni az időskori csontritkulást, javíthatja a vérkeringést, sőt, egyes tanulmányok szerint csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát is.

A kortárs kultúra azt a jelzést küldi, hogy a szex egy életre szól. Sok idős férfi úgy érzi, hogy minden eszközzel teljes szexuális életet kell élnie. Emiatt gyorsan a Viagra generációjává válnak

– mondta Frank Füredi, a Kent Egyetem szociológiaprofesszora.