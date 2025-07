Donald Trump kemény üzenetet küldött az orosz elnöknek: Sz*rrá bombázom Moszkvát

Donald Trump újabb kijelentései kerültek nyilvánosságra: egy hangfelvétel szerint az amerikai elnök azt mondta, Moszkvát és Pekinget is lebombázta volna, ha Putyin megtámadja Ukrajnát vagy Hszi Csin-ping lerohanja Tajvant. Trump szerint ezek a fenyegetések tartották vissza a két nagyhatalmat.

Donald Trump egy zárt körű adománygyűjtő esten arról beszélt, hogy elnöksége idején nyíltan megfenyegette Vlagyimir Putyint: ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, „porig bombázza Moszkvát”. Az erről készült hangfelvételt a CNN-nek is eljuttatták, a részletek pedig a Daily Mailen is megjelentek.

A felvételen az amerikai elnök határozottan állítja: ha ő lett volna hivatalban 2022-ben, Oroszország soha nem indít háborút Ukrajna ellen.

Putyinnak megmondtam: ha bevonulsz Ukrajnába, sz*rrá bombázom Moszkvát. Azt válaszolta, hogy nem hiszi el. Én csak annyit mondtam: de

– idézte fel a történetet. Trump ezután Kína államfőjéről, Hszi Csin-pingről is beszélt, akinek hasonló figyelmeztetést küldött: „Ugyanezt mondtam neki is. Ha bemész Tajvanra, Pekingre csapok le. Azt hitte, őrült vagyok. Azt mondta, Pekinget úgysem tudom lebombázni. Én csak annyit feleltem: nincs más választásom.”

A kijelentések több, kampányeseményen készült hangfelvételen is elhangzanak – ezekhez Josh Dawsey, Tyler Pager és Isaac Arnsdorf újságírók jutottak hozzá, és részleteket közöltek is belőlük 2024 című könyvükben. A Fehér Házat megkeresték a felvétellel kapcsolatban, egyelőre nem reagáltak.

Az elnök a kabinetülés után újságírók előtt élesen bírálta Putyint is, aki szerinte folyamatosan félrevezeti a tárgyalópartnereit az ukrajnai háború lezárásáról. „Rengeteg hazugságot kapunk Putyintól. Ha tudni akarják az igazat: minden kedvessége mögött nincs semmi tartalom” – fogalmazott.

Trump szerint sokkal nehezebbnek bizonyult fegyverszünetet elérni, mint várta. Bár Ukrajna már márciusban belement egy feltétel nélküli tűzszünetbe, Oroszország továbbra is ellenáll. A Kreml folytatja a mindennapos rakéta- és dróntámadásokat, legutóbb egyetlen éjszaka alatt 728 iráni gyártmányú Sahíd drónt, 7 cirkálórakétát és 6 hiperszonikus fegyvert vetettek be Ukrajna ellen.

Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán légvédelem sikeresen hárította el a támadások többségét. „A célpontok többségét lelőttük. Mobil tűzcsoportjaink is aktívan dolgoztak. Köszönöm minden katonának a pontos munkát” – mondta Trump.

Vlagyimir Putyin hajthatatlan, Donald Trump csalódott

A múlt héten Donald Trump külön tárgyalt Putyinnal és Zelenszkijjel is. A Kreml közlése szerint Putyin világossá tette: Oroszország nem mond le arról a céljáról, hogy „megszüntesse a háború gyökérokait” – ezalatt Moszkva azt érti, hogy megakadályozzák Ukrajna NATO-csatlakozását, valamint a nyugati katonai jelenlétet a határaik közelében. Trump sürgette Putyint a háború befejezésére, de nem járt sikerrel: „Nem jutottunk előre. Csalódott vagyok, hogy Putyin nem állította le a háborút” – fogalmazott.

Zelenszkijnek ugyanakkor az amerikai elnök arról beszélt, hogy segíteni szeretné Ukrajnát a légvédelem megerősítésében. Hétfőn be is jelentette: tíz Patriot légvédelmi rendszer érkezik Kijevbe, és további védelmi fegyverszállításokra is számíthat Ukrajna.

Tajvan miatt is éleződik a feszültség Kínával

Trump Hszi Csin-ping elnökkel is beszélt, miután az év elején újabb vámháború robbant ki Washington és Peking között. A két vezető nemrég telefonon egyeztetett, mindketten „pozitívnak” nevezték a beszélgetést – de a háttérben komoly feszültség húzódik.

Kína saját tartományaként tekint Tajvanra, amelyet akár erőszakkal is kész volna visszacsatolni. Tavasszal nagyszabású hadgyakorlatot is tartottak a sziget körül. Tajvan azonban demokratikus önállóságát szeretné megőrizni – az ország új elnöke, Lai Ching-te egyértelműen kijelentette, ellenállnak mindenféle bekebelezési kísérletnek.

Az Egyesült Államok nem kötelezte el magát Tajvan katonai védelme mellett, de régóta támogatja a szigetet mind politikailag, mind fegyverekkel.

