Elon Musk olyasmire készül az amerikai politikában, amire eddig senki sem volt képes

Elon Musk dél-afrikai származású milliárdos a múlt héten nemcsak Donald Trump elnököt, hanem a teljes fennálló amerikai politikai rendszert is kihívta azzal, hogy belengette egy harmadik párt alapítását. A demokrata–republikánus-váltógazdaságnak az utóbbi 100 évben már több ambiciózus személy is nekiment. Az Index bemutatja az Egyesült Államok legerősebb harmadik pártjait az elmúlt 100 évből.

A múlt hónapban nyilvánosan szakított egymással a világ két legnagyobb hatalmú embere. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke már nem szövetségesei egymásnak.

A repedések már májusban látszódtak, amikor a SpaceX vezetője nagy titkolózások közepette távozott az általa szorgalmazott új kormányhivatal, a költségvetési visszaélések és felesleges költések vizsgálatáért felelős DOGE – Kormányhatékonysági Hivatal – éléről. Az igazi harc pedig azután indult, hogy Musk „undorító förtelemnek" nevezte a Trump által szorgalmazott, a Kongresszus által elfogadott „Egy Nagy Gyönyörű Törvényt” – az angolul alliteráló, One Big Beautiful Billt (OBBB).

A Tesla-vezér elmondta, az a problémája tervezettel, hogy az OBBB mintegy 3 ezer milliárd dollárral növeli az amerikai költségvetési deficitet, annak ellenére, hogy Donald Trump azzal kampányolt, véget vet a kormányzati költekezés politikájának. Musk ezután jelentette be, szükség van egy harmadik pártra, amely valóban az amerikaiak érdekeit képviseli, és belengette az „Amerika Párt" megalapítását.

Mennyi esélye lenne Elon Musk pártjának?

A techvállalkozó felháborodása érthető: befolyást vásárolt Washingtonban, Donald Trump mégsem volt képes érvényesíteni akaratát a republikánus párttal szemben. Az elnök reakciója kevésbé, ugyanis elveszítette legbefolyásosabb szövetségesét, ennek ellenére mindent megtesz azért, hogy a szövetségesből egy veszedelmes ellenfelet csináljon a republikánus párt számára.

Azóta ugyanis – ahogy várható volt – Donald Trump is beszállt az üzengetésbe, gyakorlatilag megfenyegette Muskot, hogy a cégei nem kaphatnak több állami pénzt – köztük az emberi űrkutatás szempontjából kulcsfontosságú, Kapu Tiborékat a Nemzetközi Űrállomásra juttató SpaceX sem. Később pedig azzal viccelődött, hogy Muskot deportálni kellene, mert dél-afrikai, és beleavatkozik a politikába. Ez a tény egyébként Trumpot nem zavarta, amikor a 2024-es kampányban elfogadta a külföldi milliárdos több száz millió dolláros támogatását.

Ahogy azt hamarosan láthatjuk,

volt már olyan, hogy a republikánus-demokrata kétpártrendszert egy harmadik szereplő kihívta, Musknak pedig szinte minden eszköze megvan arra, hogy a kétpárti korszak – amely a polgárháború után kezdődött – legerősebb harmadik pártját építse fel.

Melyek lehetnek ezek az eszközök? Musk elsősorban országosan ismert figura, nemcsak vagyona, hanem nyilvánvaló személyisége miatt is, továbbá megvan a pénze, hogy felvegye a versenyt a Demokrata és a Republikánus Párt vagyonos támogatóival. Az sem elhanyagolható, hogy Musk nem csupán milliárdos, de a tájékoztatás szempontjából az egyik legfontosabb közösségi médium, az X (korábbi nevén Twitter) tulajdonosa, amelyet a 2024-es kampányban is felhasznált arra, hogy az általa dollár százmilliókkal is támogatott Donald Trump megnyerje a választást. Minden adottnak tűnik ahhoz, hogy Musk – ha akarja – borítsa a polgárháború óta meglévő váltógazdaságot.

Hogyan alakult ki a kétpártrendszer?

A kétpártrendszer szinte egyidős az Egyesült Államokkal. A választási rendszer már akkor is csak a legerősebb pártokat engedte labdába rúgni az országos szintű pozíciókért és az elnöki székért, amikor még nem a ma ismert demokraták és republikánusok viaskodtak a legfontosabb politikai pozíciókért.



Ennek egyik oka, hogy az országban a „győztes mindent visz” elvű választási rendszer van, vagyis a hivatalt annak a pártnak a jelöltje kapja meg, amelyik a legtöbb szavazatot gyűjti be, kompenzációs lista nincs, ezért a kisebb pártoknak szinte semmi esélye bekerülni az országos politikába.

A duális pártrendszer kialakulásában az is fontos tényező volt, hogy a Republikánus és Demokrata Pártokat nem európai értelemben kell pártnak tekinteni. Ezek valójában választási koalíciók. A demokratáknak például van egy szociáldemokrata, progresszív stb. szárnya, és a republikánusoknak is van a mérsékelt konzervatívtól, egészen a szélsőjobbig terjedő frakciója.

Éppen ezért gyakran előfordul, hogy a már létező harmadik pártok üzeneteit a demokraták, vagy a republikánusok beépítik saját programjukba, hogy még tovább szipolyozzák a harmadik párti szavazókat. Joe Biden a Zöldpárt, míg Donald Trump a Libertariánus Párt szavazóit próbálta megszólítani 2024-ben – ez a két párt szinte mindig állít jelölteket, de kevés politikai pozíciót képesek szerezni.

Kik voltak a legerősebb harmadik párti jelöltek?

Több mint 30 évet kell visszamenni ahhoz, hogy egy igazán erős, harmadik párti kihívót találjunk. Ross Perot milliárdos Reformpártja 18,9 százalékos eredményt ért el az 1992-es elnökválasztáson. A jelölt – aki Perot volt – 19,7 millió szavazót vonzott be, ami abszolút rekord a demokrata–republikánus-ellenes harmadik pártok történetében.

A korábban említett győztes mindent visz rendszer miatt a Reformpárt jelöltje egy árva elektort sem tudott szerezni, George H.W. Bush vagy Bill Clinton minden államban több szavazatot kapott, mint Perot. Az üzletember négy évvel később is elindult, de már jelentősen megcsappant támogatottsága, egyrészt a Clinton-éra gazdasági konjunktúrája, másrészt a választási vereség miatt.

Ross Perot egyébként tipikus anti-estabilishment, vagyis a FENNÁLLÓ rendszer ellen kampányoló jelölt volt. Egyesek „centrista populistaként” jellemezték, azonban a valósághoz közelebb állt, hogy egy enyhén baloldali, populista jelölt volt.

Szigorúbb fegyvertartást, az abortuszhoz való jog védelmét, a kétpártrendszer és a politikai lobbizás felszámolását ígérte. Volt egyébként olyan ötlet, amit Donald Trump kifejezetten tőle vett kölcsön, a vámok szükségessége, az elitellenesség mind Perot felvetései voltak, ami jól mutatja, hogy a Republikánus Párt gyakorlatilag ezt az – egyébként kifejezetten ellene – irányuló indulatot is képes volt felszívni az elkövetkező években.

George Wallace kizsarolta volna a faji szegregációt

Az utolsó harmadik párti elnökjelölt, aki képes volt elektori szavazatokat is szerezni, egy bizonyos George Wallace volt. Ő azzal került fel az amerikai történelem sötét lapjaira, hogy 1963-ban az állam kormányzójaként odaállt az Alabamai Állami Egyetem ajtaja elé, hogy megakadályozza az első két fekete diák belépését, miután a washingtoni kormány arra utasította az államokat, hogy töröljék el a szegregáció gyakorlatát a felsőoktatásban.

Wallace kormányzót John F. Kennedy elnök parancsára az alabamai nemzeti gárda felszólította, hogy távozzon az ajtóból, amit a kormányzó megtett, azonban az órákig tartó médiaeseményen több beszédet is elmondott. Ezeknek lényege az volt, hogy Washington csak ne avatkozzon bele az állami hatáskörű ügyekbe, például a faji alapú szegregációba.

A politikus országos hírnévre tett szert a rasszista incidenssel.

Ebből a kétes hírnévből 1968-ban próbált meg politikai tőkét kovácsolni, amikor a Független Párt színeiben elindult a választáson, ahol a demokrata jelölt Herbert Humphrey, a republikánus jelölt pedig Richard Nixon volt. Wallace a törvényt és a rendet, valamint az államok jogait hangsúlyozó kampányt folytatott, és persze a faji szegregáció eltörlésével is szembehelyezkedett. Ez a rasszista és rendpárti kampány pedig erősen vonzotta a vidéki, fehér délieket és az északi munkásokat. Az úgynevezett „mély délt” Wallace el is vitte, és 49 elektort, és mintegy 10 millió szavazatot zsebelt be, amivel harmadik lett.

Wallace egyébként nem a választási győzelemért ment, hanem azért, hogy olyan mennyiségű elektort szerezzen, amivel a választást egyik, vagy a másik jelölt javára eldöntheti.

Ezzel a pozícióval pedig ki akarta zsarolni, hogy valamelyik jelölt ígéretet tegyen a szegregáció visszaállítására, a győzelemért, a támogatásért. Nixon viszont megszerezte a győzelemhez szükséges 270 elektort (összesen 301-et), így Wallace nem tudott beavatkozni az elektori kollégium választásába.

A választás, amelyen végleg eldőlt, hogy a demokraták balra tolódnak

Ezt a taktikát egyébként nem ő alkalmazta először. Már 1948-ban Strom Thurmond is szegregációpárti, szélsőjobboldali programmal indult az úgynevezett Dixiekrata párt színeiben, és szintén az elektorokkal akarta kizsarolni a faji megkülönböztetés visszaállítását. Ez a mozzanat azért volt kulcsfontosságú, mert a szegregációpárti demokraták itt kezdtek el szakítani a párttal, akik megnyerésére a Republikánus Párt nagy hangsúlyt fektetett a következő években.

Ennek hatására alakult ki, hogy Amerikában jelenleg a szociálisan konzervatív párt a Republikánus, míg a progresszívabb párt a Demokrata – annak ellenére, hogy a polgárháborúban még pont a demokraták képviselték a rabszolgatartókat, és a republikánusok annak eltörlését.

A szegregáció- és állami jogkörbővítéspárti Strom Thurmond 1,1 millió szavazatot kapott, ami 49 elektorra volt elég. De a zsaroláshoz ez kevés volt, ugyanis a demokrata Harry S. Truman jóval több elektort gyűjtött, mint republikánus ellenfele, Thamas E. Dewey, így a szegregációpárti elektorok nélkül is megszerezte az elnökséget.

A szocializmus egyetlen életjele Amerikában

24 évvel a szélsőjobboldali harmadik párt megjelenése előtt egy olyan jelölt is nagy mennyiségű szavazatot gyűjtött, aki a munkásjogok szószólója volt. Az 1924-es választáson Robert M. La Folette az úgynevezett – kifejezetten az ő támogatására létrehozott – Progresszív Párt színeiben 16,6 százalékos eredményt ért el, 4,8 millió szavazatot szerzett, de csak Wisconsin állam elektorait hozta, így az elnökválasztásra neki sem volt befolyása, amit egyébként a republikánus Calvin Coolidge nyert.

La Folette pártja olyan progresszív álláspontokat képviselt, mint a vasút és az elektromos közművek állami tulajdonba vétele, olcsó hitel a gazdáknak, a gyermekmunka betiltása, a szakszervezeteket segítő törvények, a polgári szabadságjogok nagyobb védelme, az amerikai imperializmus felszámolása Latin-Amerikában, és népszavazás kiírása, mielőtt bármelyik elnök háborúba vezethetné a nemzetet.

Van még tér egy új pártnak?

Korábban az Indexen is beszámoltunk egy kutatásról, amelyet a világ egyik legtekintélyesebb agytrösztjének számitó Carnegie végzett. Ebben a kutatók arra jutottak, hogy az amerikai társadalom korántsem annyira megosztott, mint ahogy az a demokrata és republikánus politikából kirajzolódik. Sőt valójában az amerikaiaknak van egy halom közös ügyük, amelyeket egyik nagy párt sem képes megjeleníteni. Ilyen például az elektori kollégium eltörlése – vagyis a közvetlen elnökválasztás bevezetése –, az abortuszhoz való jog törvényi védelme és a szigorúbb fegyvertartás.

Miközben a demokrata párt saját identitásválságával, és egy levegőben lógó pártszakadással küzd, ugyanis a demokrata szavazók egyre inkább szocialisták, annak ellenére, hogy a párt továbbra is a – kapitalizmust nem megkérdőjelező – liberális érdekeket érvényesíti, addig Elon Musk Amerika Pártjának megjelenése inkább a jobboldaltól szipkázhat el komoly mennyiségű szavazót.

Egyébként legutóbb 1860-ban fordult elő, hogy négy párt is érdemben szállt versenybe egy elnökválasztáson. Ez pedig azért történhetett meg, mert a különböző államok merőben eltérő dolgokat szerettek volna, amelynek eredménye lett a választás után hónapokkal kitört polgárháború.

(Borítókép: Elon Musk, a Tesla Inc. vezérigazgatója megérkezik egy kampányrendezvényre a new yorki Madison Square Gardenben 2024. október 27-én. Fotó: Adam Gray / Bloomberg / Getty Images)