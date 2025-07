Történelmi ítélet: Oroszország bűnös a maláj gép lelövéséért

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy Oroszország felelős a 2014-ben lelőtt MH17-es járat tragédiájáért és az Ukrajna elleni háború során elkövetett emberi jogi jogsértésekért. Ez az első alkalom, hogy egy nemzetközi bíróság hivatalosan is felelőssé tette Moszkvát a cselekményekért. A döntéseknek azonban főként szimbolikus jelentősége van, Oroszország semmisnek tekinti az ítéleteket.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) történelmi döntést hozott: Oroszország felelős a Malaysia Airlines MH17-es járatának 2014-es lezuhanásáért Kelet-Ukrajna felett, amelyben 298 ember vesztette életét. Azonban ezeknek a bírósági döntéseknek leginkább csak jelképes súlyuk van, mivel Moszkva nem ismeri el az EJEB határozatait, és érvénytelennek tekinti azokat. Az áldozatok között 196 holland állampolgár volt – hívta fel erre a figyelmet a Meduza.

Ez az első alkalom, hogy egy nemzetközi bíróság hivatalosan is Oroszországot teszi felelőssé a tragédiáért.

A repülőgépet 2014. július 17-én lőtték le egy orosz gyártmányú Buk légvédelmi rakétával, amelyet a szakadárok ellenőrzése alatt álló kelet-ukrajnai területről indítottak. A Boeing 777-es Amszterdamból indult Kuala Lumpurba, de soha nem landolt a célállomáson. Moszkva többször is tagadta felelősségét az MH17 megsemmisítésében.

A strasbourgi székhelyű bíróság egy másik ügyben is elmarasztalta Oroszországot: kimondta, hogy Moszkva megsértette a nemzetközi jogot az Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű invázió megindításakor. Ez is mérföldkőnek számít, most először mondta ki egy nemzetközi bíróság, hogy Oroszország emberi jogi jogsértéseket követett el ebben a háborúban.

Oroszország már 2022 óta nem hajtja végre az EJEB határozatait, és nem is ismeri el azok érvényességét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője világossá tette: Moszkva semmisnek tekinti ezeket az ítéleteket. Korábban, 2022 novemberében egy holland bíróság távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az önjelölt Donyecki Népköztársaság volt védelmi miniszterét, Igor Sztrelkovot és két társát. Őket az MH17-es gép szándékos lelövése és előre kitervelt gyilkosság miatt találták bűnösnek.

(Borítókép: A Malaysia Airlines MH17-es járatának roncsa 2014. július 17-én. Fotó: Pierre Crom / Getty Images)