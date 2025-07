Hatalmas káosz jön a reptereken, rémálom lehet az idei nyaralás

Az Európai Unió arra figyelmeztet, hogy az idei nyár még a tavalyinál is súlyosabb késéseket hozhat a repülőtereken. Ennek oka a sztrájkok, a légiirányítók hiánya, az erdőtüzek és a megnövekedett utasforgalom – írja a Financial Times. A tisztviselők szerint a légiirányítási rendszer már most is a kapacitása határán működik.

A legforgalmasabb napokon akár 37 ezer járat is közlekedik az európai légtérben. Ez már eléri a kezelhető szint maximumát. Az Eurocontrol szerint a légi forgalom idén eddig 5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Ugyanennyivel emelkedtek az irányítási késések is.

Hatalmas káosz jöhet

A kapacitáshiány főként kilenc országban okoz komoly fennakadásokat. Köztük van Franciaország, Németország, Görögország és Spanyolország is. Ezek mind népszerű úti célok. A helyzetet tovább rontják a sztrájkok, különösen Franciaországban. Az Eurocontrol szerint egy múlt heti kétnapos sztrájk csak Franciaországban 4000 járatot érintett. A leállás fő oka az elavult technika és a kevés dolgozó volt.

Az Air France–KLM különösen megszenvedte a káoszt. A párizsi Charles de Gaulle repülőtéren több millió eurós kárt szenvedhettek el. Apostolos Tzitzikostas, az EU közlekedési biztosa szerint az ukrajnai háború miatt is csökkent a rendelkezésre álló légtér.

Ez, a létszámhiánnyal együtt súlyosan veszélyezteti az európai légi közlekedést.

Az erdőtüzek is komoly problémát okoznak. Európa különösen ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak. Kedden például a marseille-i repülőtér ideiglenesen bezárt ilyen problémák miatt, de Görögországban a rendkívüli hőség miatt már turisztikai látványosságokat is be kellett zárni, például az Akropoliszt.

Magas rangú tisztviselők szerint az éghajlatváltozás hatásai egyre súlyosabbak. A jövőben sokkal több extrém időjárási esemény várható, ezek közül pedig sok komoly veszélyt jelent a légi közlekedésre. Hozzátették: míg a pilóták akár egy év alatt is megszerezhetik a szükséges engedélyeket, a légiirányítóknak sokkal hosszabb a képzésük. Egyes országokban ez akár öt évig is eltarthat. Az Európai Bizottság ezért a repülésbiztonsági ügynökségekkel közösen vizsgálja a szabályok felülvizsgálatát.

Ahogy azzal korábban már részletesen foglalkoztunk, a légi forgalmi irányítók képzése kemény és kihívásokkal teli, csak a legjobbak maradhatnak bent, de aki belekezd, azt magával ragadja. „Ha bírod a kihívásokat, ez az egyik legizgalmasabb munka” – mondta az Indexnek Dax Szabolcs, a HungaroControl távolkörzeti (ACC) irányítója. A felelősség és a terhelés óriási, de a javadalmazás ennek fényében kiemelkedő.

A légitársaságok azt is sürgetik, hogy Brüsszel végre valósítsa meg az úgynevezett „Egységes Európai Égbolt” kezdeményezést. Ez lehetővé tenné, hogy a járatok a legrövidebb útvonalon repüljenek céljukhoz. Most ugyanis a széttagolt légiirányítás miatt sokszor kerülőutakat kell tenniük.

