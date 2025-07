Kiszivárgott a svéd miniszterelnök otthoni címe – testőrei fitneszalkalmazása miatt

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök éveken át tartózkodott potenciális veszélyben, miután testőrei nyilvánosan osztották meg futásaik és edzéseik adatait a Strava nevű alkalmazáson. A Dagens Nyheter napilap oknyomozása szerint több mint 1400 edzésadat alapján kirajzolódott a miniszterelnök mozgása, tartózkodási helyei, sőt még titkos otthoni címe is. Az ügy a svéd biztonsági szolgálat (Säpo) vizsgálatát is elindította.

Újabb súlyos biztonsági botrány rázta meg a svéd kormányt: testőrei éveken át akaratlanul is nyilvánosságra hozták Ulf Kristersson miniszterelnök tartózkodási helyét, napi rutinját és futóútvonalait a Strava nevű népszerű fitneszalkalmazás segítségével – adta hírül a The Guardian.

A svéd Dagens Nyheter napilap több mint 1400 edzési aktivitást elemzett, amelyeket a miniszterelnök testőrségének tagjai töltöttek fel a nyilvánosan elérhető platformra. A nyomozás eredményei szerint legalább 35 alkalommal osztottak meg olyan részleteket, amelyek közvetlenül kapcsolódtak Kristersson magánéletéhez és hivatalos útjaihoz.

A testőrök tevékenységei nemcsak Svédországon belül, hanem világszerte több kiemelten érzékeny helyszínen is rögzítésre kerültek – köztük Lengyelország ukrán határ menti térségében, Tel-Avivban, a New York-i Central Parkban, az Alpokban, a Seychelle-szigeteken, valamint különböző katonai bázisokon.

Az eset súlyosságát jelzi, hogy a testőrök nyomvonalai felfedték a kormányhivatalok és a miniszterelnöki vidéki rezidencia, Harpsund közti mozgásmintákat is. Sőt, Kristersson egyik családi útja is nyilvánosságra került: 2024 októberében az Åland-szigeteken tett látogatás részletei is kiderültek.

A svéd biztonsági szolgálat, a Sapo már megkezdte a vizsgálatot. Közleményük szerint a kiszivárgott információk „alkalmasak lehetnek arra, hogy a biztonsági szolgálat tevékenységét feltérképezzék”, ezért a hatóság intézkedéseket tesz a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A testőri hibák nem csak Kristerssont érintették: más magas rangú svéd politikusok és a királyi család egyes tagjai is érintettek lehetnek az ügyben.

A nyilvános Strava-profilok már más országokban is okoztak problémákat a biztonsági erőknek. 2023-ban egy volt orosz tengeralattjáró-parancsnokot állítólag nyílt Strava-profilja segítségével öltek meg, korábban katonai bázisok és kémbázisok helyszíne is nyilvánosságra került az alkalmazáson keresztül. Tavaly pedig kiderült, hogy több világvezető testőrei is nyilvánosságra hozták érzékeny adataikat a platformon. A mostani eset különösen érzékenyen érinti a svéd kormányt, amely már korábban is több biztonsági kihívással szembesült.

A miniszterelnöki hivatal nem kommentálta az ügyet, a Strava pedig egyelőre nem adott ki közleményt.