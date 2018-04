Szájer József: Hét az egy ellen-harcot vívtunk a kormányzás folytatásáért

Szájer József fideszes EP-képviselő kedden egy hosszú emailben számolt be az országgyűlési választásokról az európai parlamenti frakciótársainak és az Európai Néppárt elnökének. A győzelmet megköszönte a néppárti kollégáinak, és háláját fejezte ki a frakcióvezetőnek, Manfred Webernek, amiért személyesen is támogatta a Fidesz kampányát Budapesten.

„A listás szavazatok 49 százalékát szereztük meg, ami azt jelenti, hogy arányaiban a legsikeresebb párt vagyunk az Európai Néppárt tagjai között” – írja, miután röviden ismertette a mandátumszámokat és az ellenzék teljesítményét. Kiemeli, hogy a magyar európai parlamenti küldöttség vezetője, Gyürk András volt a kampányfőnök, amire különösen büszkék a delegációban.

Elsöprő médiaerővel szemben kellett kampányolnia a Fidesznek

„Nagyon nehéz, hosszú küzdelem volt. A magyarországi politika sosem volt egy délutáni teázás. Nagyon keményen meg kellett dolgoznunk minden egyes szavazatért” – folytatja, aztán egy olyan leírásba kezd, amin azóta is gondolkodunk, hogy hogyan értsük. „Mindegyik párt, és a média jelentős része (amelyet oligarchák finanszíroznak, mint Simicska Lajos vagy Soros György) ellenünk kampányolt.

„Hét az egy ellen” harcot vívtunk a kormányzáshoz szükséges többségért. Olyan erőkkel küzdöttünk, amelyeknek elsöprő médiaereje, példátlan befolyása és majdnem határtalan erőforrásai voltak.

(Szerencsére megosztottak voltak… a mi erőnk az egységünkben rejlett!) Az ő forrásaik gyakran erős külföldi támogatással jártak együtt, az önök országainak médiájától, politikai pártjaitól, az önök otthoni riválisaitól.”

Mi úgy láttuk, hogy éppen a Fidesz volt az, amelyik például a közmédia, a Tv2, a megyei újságok, a nagy internetes elérésű Origo, és mondjuk a Ripost bulvárlap révén elsöprő médiafölénnyel, és határtalan kormányzati erőforásokkal uralta le a közvéleményt, ezért nagyon furcsa, hogy Szájer József az ellenzék fölényéről ír.

Nemzetközi választási megfigyelők is rámutattak, hogy az állam és a Fidesz annyival több forráshoz fért hozzá a választás előtt, hogy nem lehetett egyenlő versenyről beszélni a kampányban. Erre a Fidesz válasza az volt, hogy a megfigyelőket küldő, egyébként köztiszteletben álló Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet politikai véleményt mondott a választásról, és túllépett a hatáskörén.

Külföldön kritika nélkül átvették a magyar ellenzék szlogenjeit

Szájer József aztán megoszt a kollégáival a Fidesz kampány-technikájából néhány elemet: hogy személyes üzeneteket és leveleket küldtek a szavazóknak, ajtókon kopogtattak, az utcán beszéltek velük. Ezen kívül abban látja a remek eredmény titkát, hogy nyolc évig sikeresen kormányoztak, hatékonyan megvédték a déli határt, hogy Magyarországon EU-s szinten az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség, kicsi a költségvetési hiány, 4 százalékos a növekedés, családi kedvezményeket vezettek be, felére csökkent a bűnözés.

Megjegyzi, hogy az a párt, amelyiket az európai liberálisok frakcióvezetője, Guy Verhofstadt támogatott személyesen, nem jutott be a parlamentbe, „csakúgy, mint azok a pártok, amelyeket a 2010-es és a 2014-es választásokon támogatott”. Nem nevezi nevén a levélben, de a Momentumnál tett látogatást Verhofstadt a voksolás előestéjén.

A legtöbb európai liberális sajtótermék kritika nélkül átvette a magyar ellenzéki lejárató támadás szlogenjeit, írja az EP-képviselő, és ezt azért szomorú, mert a külföldi olvasók nem tudtak utánajárni a tényeknek. Ez olyan, mintha mi csak az ellenzéki nézőpontból hallanánk a német vagy a brit politikáról, és nem foglalkoznánk a kormányzó többség véleményével, szemléleti.

Nem csoda, hogy ebben a torz tükörben minden Fidesz-politikus korruptnak látszik, és úgy tűnik, hogy egy rothadó, haveri alapon működő autoriter rendszert tartanak fönn

– teszi hozzá zárójelben, és arra kéri a kollégáit, hogy ne higgyenek ezeknek a hazugságoknak, hiszen a magyar emberek sem hitték el őket. Ezt jelzi a választási eredmény.

A kampány nem volt antiszemita és idegengyűlölő

Abszurdnak nevezi azt a vádat Szájer József, hogy a Fidesz kampánya antiszemita lett volna, amiért Soros Györgyöt kritizálták. Elismeri, hogy nagy erőbedobással küzdenek Soros befolyása ellen, ahogy más néppárti politikusok a Balkánon és más helyeken is teszik, különösen ott, ahol tömeges bevándorlás van. A magyar közönség arra kérte a kormányt, hogy állítsa meg a tömeges bevándorlást, szögezi le. Kijelenti, hogy a Fidesz zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmus ellen, amit legutóbb Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök budapesti látogatásakor is megerősítettek. Számon kéri az elvhűséget sok szocialista politikuson, hogy a Jobbiknak úgy látszik, megbocsátották a korábbi antiszemitizmusát azért cserébe, hogy a Jobbik szemben áll a Fidesszel.

Azt is visszautasítja, hogy a kampány idegengyűlölő lett volna, ugyanis nem különböző származású emberek, hanem az ellenőrzés nélküli tömeges bevándorlás ellen szólt, és azok ellen a tehetetlennek tűnő politikusok ellen, akik azt akarták, hogy az folytatódjon. A bevándorlás az egyik legfontosabb téma nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is, mutat rá, és a Fidesz álláspontját ebben a kérdésben magyarok többsége támogatja. Az tanácsolja az Európai Néppártnak is, hogy ezt a témát ne engedjék át az Európa-ellenes erőknek, az európai baloldalnak, akik le akarnak állítani mindenféle kontrollt a határokon.

A Fidesz elkötelezett az erős Európa mellett, és a legtöbb ügyben együtt szavaznak az Európai Parlament és a miniszterek Tanácsának többségével, jelenti ki. Ahol kritizálnak, azt nem azért teszik, hogy romboljanak, hanem, hogy kijavítsák a politikai javaslatok hibáit. Ami a legjobban árt az Európai Uniónak Szájer József szerint, az a rugalmatlanság, és az, ha képtelen elfogadni a kritikát vagy komolyan venni a közvélemény aggodalmait.

A Fidesz ellenfelei tagadják a valóságot

Végül felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy a Fidesz elleni politikai, ideológiai vádaskodások nem fognak abbamaradni, és a céljuk az lesz, hogy gyengítsék az Európai Néppártot az Európa jövöjéért zajló politikai küzdelemben.

Az ellenfeleink gyakran tagadják a valóságot, és ez továbbra is az ő gyengeségük lesz. Nem szabad hagynunk, hogy ránk ragasszák

– fejezi be a levelet, és végezetül megígéri a barátainak és szövetségeseinek, hogy számíthatnak rá: a Fidesz ugyanilyen bátran fog harcolni a jövőben is.

