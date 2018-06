Utcazenészként kezdte a pánsípvirtuózból lett EP-képviselő

Fotó: Wikipedia Damian Drăghici

Damian Drăghici román EP-képviselő sikeres zenei karriert áldozott fel azért, hogy politikai pályára lépve beüljön az Európai Parlamentbe, ahol elsősorban a romák jogaiért akar kiállni, de felszólalt a sajtószabadság mellett és az EU-ról szóló ismereteket is az iskolai tananyag részévé tenné. A román pánsíppal előadott dzsesszimprovizációival ismertté vált Drăghici fiatalkorában gyalog vágott át Romániából Görögországba, ahol utcazenészként kezdte, de később a legismertebb előadókkal együtt lépett fel az Egyesült Államokban és Európában is.

Drăghici 1970-ben született Bukarestben, és már gyerekként is egy sor hangszert kipróbált, mielőtt tíz éves korában megtalálta a pánsípot, amin később a legnehezebb dzsesszadaptációkat is elő tudta adni. 18 évesen külföldre akart menni, de nem kapott vízumot a Ceaușescu-rezsimtől, ezért aztán gyalog vágott neki az útnak az akkori Jugoszlávia felé. Éjjel haladt, hogy elkerülje, hogy észrevegyék, nappal pedig elbújt és aludt. Végül egy hét alatt elért Görögországba.

Athénban előbb utcazenészként, majd pedig éttermekben fellépve keresett pénzt, és a pánsíp mellett egy hagyományos görög zenét is játszott nightclubokban. Néhány év alatt elég pénzt gyűjtött össze, hogy bekerülhessen egy athéni konzervatóriumba, ahol a Berklee-n végzett tanároktól tanult dzsesszt. Tanárai meglátták benne a tehetséget, és az ő unszolásukra felvételizett a bostoni iskolába. A Berklee-n egy szaxofonostól tanult dzsesszimprovizációkat, aztán 1998-ban magna cum laude minősítéssel végzett.

Los Angelesbe költözött, ahol aztán felkeltette több zenei producer és zeneszerző figyelmét, és számos ismert zenésszel, vagy éppen a londoni szimfonikusokkal is dolgozott együtt. 2001-ben visszatért Romániába, és egy 150 fős zenekar kíséretében nagyszabású koncertet adott, amire 72 ezer néző váltott jegyet. Az óriási siker után turnézott az Egyesült Államokban, 2004-ben pedig részt vett a Night of the Proms koncertsorozatban is. Így Németországban, Hollandiában, Belgiumban zenélt együtt többek között James Brownnal, Joe Cockerrel vagy Shaggyvel.

Nem szállt a fejébe a hírnév, a nagyobb koncertek mellett továbbra is rendszeresen fellépett kis New York-i bárokban is. Amikor 2004-ben a New York Times Amerikában találkozott vele, akkor az interjú közben egy hét különböző méretre feldarabolt PVC-csőből, ragasztószalagból, valamint néhány hozzávalóból 20 perc alatt összerakott, és behangolt egy használható pánsípot.

Visszatért Romániába is, ahol megalakította a Damian & Brothers nevű formációt, amivel a hagyományos cigányzene és a dzsessz ötvözésével akart változtatni a romákkal szembeni előítéleteken. „625 koncertet adtunk 36 országban Európában és Ázsiában, nagy siker volt" – mondta erről az időszakról. 2011-ben a Classical Meets Jazz rendezvényen együtt lépett fel Nigel Kennedyvel, de ez volt az utolsó nyilvános előadása, mielőtt egy egészen más terület felé fordult.

Azokban az években egyre többen mondogatták neki, hogy politikusként is ki kellene próbálnia magát. Azt mondta, hogy ezeken először csak nevetett, de aztán elvállalta, amikor Victor Ponta akkori miniszterelnök felkérte romaügyi tanácsadónak. Még abban az évben, 2012-ben beválasztották a román szenátusba is, ahol két évig politizált. A román szociáldemokraták színeiben indult a 2014-es EP-választáson, és az akkor megválasztott két roma EP-képviselő egyikeként került be a parlamentbe. (A másik Soraya Post svéd politikus. Azóta Pelczné Gáll Ildikó helyére újra bekerült az EP-be Járóka Lívia is, aki az Európai Parlament első roma alelnöke lett.)

Az EP-ben tagja a kulturális és oktatási bizottságnak, emellett pedig az EU és Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia közti együttműködést koordináló bizottságnak is. A romákat érintő témák mellett legutóbb májusban szólalt fel a plenáris ülésen, akkor a sajtószabadság mellett állt ki. Szerinte az álhírek, az újságírókat érő erőszak korában nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok tegyenek a média sokszínűségéért.

Fotó: YouTube

Az ő nevéhez kötődik egy 2016-os, vitákat kiváltó javaslat is, amiben felvetette, hogy a mostaninál hangsúlyosabban kellene beépíteni az EU-ról szóló ismereteket az iskolai tananyagba, mivel szerinte az emberek keveset tudnak az unió működéséről, és ez is hozzájárul az euroszkepticizmus erősödéséhez. Az erről írt jelentésében azt is kiemelte, hogy csak 42,61 százalék, a 18-24 évesek között pedig csak 27,8 százalék szavazott a legutóbbi Európai Parlamenti választásokon. Több másik képviselő viszont bírálta Drăghicit, szerintük a tagállamokra tartozik, hogy mit tanítanak az iskolákban.

Drăghici egyébként a 2014-es megválasztás után adott interjúban azt is hangsúlyozta, hogy nem akar karrierpolitikus lenni. Távlati tervei között még mindig be akarja fejezni álmai albumát, amit 2010-ben kezdett el felvenni több zenésztársával.

„70 százalékban készen van. Egy nap majd befejezem."