Szlovén EP-képviselő: Orbán erősebb a Néppártban, mint négy éve

A júniusi választásokon győztes szlovén jobboldali párt EP-képviselője, Milan Zver nem tud róla, hogy Orbán Viktor a személyes jelenlétén kívül mással is támogatta volna a pártja kampányát. Kelet-Szlovéniában érték el a legjobb eredményeket, Orbán is ott a legnépszerűbb. Szeptemberben dőlhet el, hogy alakul-e kormány Szlovéniában, vagy új választásokat kell kiírni. Az Európai Néppártot megosztja a magyar miniszterelnök, de Orbán pozíciója sokkal erősebb, mint korábban.

Másfél hónapja nem tudnak kormányt alakítani Szlovéniában, miután a június 3-i választásokon vereséget szenvedett az addig kormányzó baloldali koalíció. A jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) kapta a legtöbb szavazatot, de mindeddig nem tudott maga mögé állítani egy parlamenti többséget.

A párt elnöke, Janez Janša csütörtökön hivatalosan is visszaadta a kormányalakítási megbízását a szlovén államfőnek, írta az MTI. A bizonytalanság a következő hetekben folytatódik: ha nem sikerül olyan miniszterelnököt találni, akit támogat a többség, ősszel új választások jöhetnek.

Orbán Viktor miatt büntetik a győztes pártot?

Sokak szerint Janez Janša azért talál olyan nehezen szövetségeseket, mert a pártja sok támogatást kapott Orbán Viktortól az utóbbi időben, és emiatt elszigetelődött a szlovén politikai életben.

Az SDS európai parlamenti képviselője, Milan Zver szerint nem pontosan ez a helyzet.

„Mindig is kicsit el voltunk szigetelődve, akkor is, amikor Orbán Viktor nem volt miniszterelnök. – mondta az EUrologusnak. – Viszont korábban általában az történt, hogy a választások után a többi párt megváltoztatta az üzeneteit, és készek voltak az együttműködésre. Most több problémánk adódik a többiekkel.”

Az lett a baloldal sláger mottója, hogy „nem tartunk Janez Janšával”. Ez az egyetlen programja a szlovén baloldali pártoknak

– sérelmezte Milan Zver.

Janez Janša ellentétes megítélésű figura a szlovén politikában. Korábban kétszer volt már miniszterelnök: 2004 és 2008, valamint 2012 és 2013 között. 2013-ban korrupciós ügyek miatt le kellett mondania, és 2014-ben kétéves börtönbüntetésre ítélték. A bíróság szerint 2006-ban kenőpénzt fogadott el a Patria nevű finn fegyvergyártó cégtől, amikor 278 millió eurós szerződést kötöttek 135 páncélozott jármű szállítására.

Habonyék nyerték meg a szlovén választást?

Orbán Viktor személyesen is támogatta az SDS-t: kétszer is látogatást tett náluk Szlovéniában az elmúlt évben. Ezen kívül, több cikk született arról, hogy a magyar kormány médiagépezete is beszállt a választási kampányba a párt oldalán. Milan Zver nagyon hálás a miniszterelnök fellépéséért, arról azonban nem tud, hogy a magyar kormány más módon is segítette volna a kampányukat.

„Orbán Viktor eljött a pártgyűlésünkre Celjébe, és a támogatása nagyon jót tett nekünk. Orbánnak jó a híre és az emberek tisztelik őt azért, ahogyan az országot vezeti, és ahogyan megoldotta a bevándorlási problémát. Nagyon híres emiatt Szlovéniában.”

Különösen Szlovénia keleti részében nagy Orbán és az SDS támogatottsága. Lendva térségében különösen jó eredményt ért el a párt, és ezt többek között Orbán Viktor hatásának tudja be a szlovén politikus.

Az SDS sikerét azonban szerinte leginkább a személyes, „door-to-door” kampánynak és a közösségi médiás jelenlétnek köszönhetik. „Mintaszerű kampányt folytattunk. Ezt még a baloldali politikusok és újságírók is elismerik” – mondta Milan Zver.

Alakulhat egy protest-szövetség

A parlamenti választásokon az SDS 25 mandátumot szerzett a 90 fős parlamentben. Marjan Šarec nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Šarec Listája (LMS) 13 mandátummal a második, a Szociáldemokrata Párt (SD) és Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártja, a Modern Közép Pártja (SMC) 10-10 mandátummal a harmadik helyen végzett.

Mellettük még átlépi a 4 százalékos parlamenti küszöböt a Baloldal (Levica) 9 mandátummal, az Új Szlovénia (NSi) 7 mandátummal, Alenka Bratušek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) 5-5 mandátummal, valamint a Szlovén Nemzeti Párt (SNS) 4 mandátummal.

A baloldali pártoknak közösen meglenne a parlamenti többségük, de öt különböző pártnak kellene hozzá koalícióra lépnie, és ezt sem sikerült összehozni, hiába próbálkozott vele Marjan Šarec, a legsikeresebb balközép párt vezetője.

Milan Zver szerint azért sem koronázta siker a baloldal próbálkozását, mert a választáson a szavazók megvonták a bizalmat az eddig kormányzó baloldali SMC–SD–DeSUS koalíciótól. Úgy gondolja, nem lenne a legjobb megoldás, ha újból ők kerülnének az ország élére.

Őt nem lepte meg, hogy az első körben nem sikerült kormányt alakítani. Arra számít, hogy szeptemberben újra nekifutnak a tárgyalásnak. A parlamenti képviselők akkor már nyomás alatt lesznek: ha nem tudnak kormánytöbbséget kiállítani, új választást kell tartani.

Miután a jobbközép koalíció létrehozásáról szóló tárgyalások is kudarcba fulladtak, Jansa pártjából többen is úgy nyilatkoztak: az egyetlen kiút ebből a politikai bizonytalanságból, ha a jelentősebb konzervatív és liberális pártok alakítanak kormányt Janša és Šarec vezetésével, kivéve a leköszönő kormánykoalíciót, jelentette az MTI.

Sajtóhírek szerint már Šarec sem húzódozik ettől megoldástól, habár korábban kategorikusan leszögezte, hogy nem lép koalícióra Janšával.

A Néppárt frakcióvezetője nagyon tiszteli Orbán Viktort Több európai parlamenti képviselő is kritizálta az utóbbi időben Orbán Viktort és a Fideszt a saját európai politikai családjából, az Európai Néppártból. Milan Zver szerint ez a feszültség kezelhető a frakción belül. „Nem titok, hogy kissé megosztottak vagyunk. De a miénk a legnagyobb frakció, és normális, hogy különböznek a véleményeink” – mondta. Úgy gondolja, hogy alapjában véve egységes a frakció, de néhány nyugat- és észak-európai képviselőnek liberálisabb elképzelése van a politikáról, mint a közép-európai vagy kelet-európai politikusoknak. A svéd Gunnar Hökmarkot és a holland EP-képviselőket említette példaként. „De ott van például Manfred Weber, [a bajor frakcióvezető], aki nagyon tiszteli Orbán Viktort” – mutatott rá Milan Zver. „Nem hiszem, hogy kritikus a helyzet. Sőt, eléggé szilárd ahhoz, hogy a politikai gyülésünkön megoldjuk a problémákat. A napirendünkön van a téma. Viszont nincs olyan veszély, hogy kizárnák a Fideszt, Orbán jelenleg túl erős. Sokkal erősebb, mint mondjuk négy évvel ezelőtt” – tette hozzá. Orbán Viktor jó pozícióját bizonyíthatja, hogy az Európai Néppárt a migrációval szemben erőteljesebb fellépést fog javasolni a jövőben. „Most készítik elő a pártkongresszus dokumentumait, amelyekben az egyik fontos téma a biztonságpolitika lesz, és keményebb álláspontot fogalmaznak majd meg, mint négy évvel ezelőtt” – mondta végezetül Milan Zver.