Megszólalt a vitatott szavazási szabályt író EP-képviselő

Újabb adalékkal szolgálhatunk ahhoz a vitához, hogy a tartózkodások mikor számítanak be az európai parlamenti szavazásokba, és mikor nem. A Fidesz azzal vádolja az Európai Parlamentet, hogy szándékosan a magyar kormánynak kedvezőtlen módszerrel számolta a szavazatokat a Sargentini-jelentésről szóló döntésnél. Ezzel pedig megsértette a saját eljárásrendjét.

Az Európai Parlament eljárásrendjében tavaly óta szerepel egy mondat, amelyik kiköti, hogy a szavazásoknál

A hetes cikkes szavazásra a szerződés a leadott szavazatok kétharmados többségét írja elő.

A magyar kormány értelmezésében ez a kétharmados többség különleges többség. Olyan, amelyikre vonatkozik az EP eljárásrendjében szereplő kivétel. Tehát a hetes cikkes szavazásnál nemcsak a mellette és ellene leadott szavazatokat kell figyelembe venni, hanem a tartózkodást is.

2017 előtt nem szerepelt ez a kivétel az eljárásrendben, és nem is kérdőjelezte meg senki a kétharmados szavazások jogszerűségét. Ilyen volt például az 1979-es és 1984-es szavazás az uniós költségvetésről, amikor az EP elutasította a következő évi költségvetés tervét.

Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy miért került be ez a módosítás az eljárásrendbe. Ugyanis enélkül fel sem vetődött volna a kétely, hogy a tartózkodások szavazatnak kellene, hogy számítsanak. Megkérdeztük róla Richard Corbettet, azt a brit EP-képviselőt, aki az eljárási szabályok reformját levezényelte.

Emailben azt válaszolta: „Az eljárásrendben mindig is voltak olyan kitételek, amelyek a leadott szavazatok kétharmados vagy háromötödös többségét kívánták meg. A „leadott szavazatok” kifejezés mindig a mellette és ellene leadott szavazatokat jelentette.”

Az idézett kivétel „azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szerződés azt írja elő, hogy a parlament a teljes tagságának a többségével szavazzon valami mellett (vagy ellen) – magyarázta. – Ebben az esetben a tartózkodások nyilvánvalóan nem semlegesek.”

Richard Corbett

A brit munkáspárti politikus 22 éve EP-képviselő. A kétezres évek eleje óta ő felelős az EP eljárásrendjének a felülvizsgálatáért. Több könyvet is kiadott az EP működéséről és szerepéről az Európai Unióban. A „ The European Parliament” című könyve alapműnek számít az EU oktatásában. A bruges-i College of Europe óraadó tanára.