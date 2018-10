Orbán Manfred Webert támogatja az Európai Néppárt élére

A Politico írta meg szerdán, hogy az Európai Néppárthoz tartozó nyolc országból hétnek a vezetője biztosította levélben támogatásáról Manfred Webert, aki a következő elnök lenne az Európai Bizottság élén, de Orbán egyelőre nem. Bulgáriából, Horvátországból, Ciprusról, Írországból, Ausztriából és Romániából is támogató levelet kapott. Orbánék nem küldtek levelet akkor, a Miniszterelnöki Kabinetiroda viszont most, csütörtökön közleményt adott ki, amiben azt írják, végül Orbán és a Fidesz is Webert támogatja.

Weber egy hónapja jelentette be, hogy indulna az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségéért, így ha őt választják, ő vezetné az Európai Néppártot az európai parlamenti választás kampányában, és a választás után szeretné megszerezni az Európai Bizottság elnöki tisztségét.

A Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök nem Alexander Stubb, hanem Manfred Weber jelölését támogatja az Európai Néppárt (EPP) úgynevezett csúcsjelölti tisztségére – közölte a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter csütörtökön az MTI-vel.

Rogán Antal felidézte, az EPP elnöksége szerdán meghallgatta mindkét pályázó politikust: az Európai Néppárt liberális szárnyához tartozó Alexander Stubb volt finn kormányfőt és az EPP kereszténydemokrata szárnyához tartozó Manfred Weber néppárti EP-frakcióvezetőt, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökhelyettesét.

Orbán Viktor az elhangzottak alapján – és amennyiben a két jelölt közül kell választani – egyértelműen a Néppárt keresztény szárnyához tartozó bajor kereszténydemokrata Webert támogatja, szemben az EPP liberális szárnyához tartozó Alexander Stubbal, és ezt teszi majd a Fidesz is a néppárt novemberi helsinki kongresszusán, ahol a jobbközép erőket összefogó pártcsalád listavezetőjének személyéről döntenek majd – mondta el a miniszter.

Manfred Weber a Sargentini-jelentés előtt kijelentette, hogy ő maga is megszavazza azt, azt mondta, pártjának meg kell húznia a határvonalat, vitatkozni fognak Orbánnal. Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és ebben a tekintetben „semmilyen engedményt” nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának.

Magyarországon jelenleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot, és ezen uniós alapértékek tekintetében nem szabad kompromisszumot kötni, ezért is volt szükség a magyar helyzetről szóló különjelentés megszavazására az Európai Parlamentben

–mondta akkor.

Manfred a CEU-val kapcsolatban úgy fogalmazott:

Követelni fogjuk, hogy engedje tovább működni az egyetemet. Nem tudom elfogadni, hogy bezárják az egyetemet.