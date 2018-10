Ha a Fidesz nem tesz hitet az európai értékek mellett, ideje továbbállni

A volt finn miniszterelnök, Alexander Stubb csap össze a német Manfred Weberrel azért, hogy melyikük legyen az Európai Néppárt jelöltje az EU Bizottságának élére a jövő évi EP-választás után. Stubb hadat üzent az illiberalizmusnak, és az európai értékek védelmezőjeként lép fel. Pragmatikus megállapodást kötne a Fidesszel a további együttműködésről a Néppártban, de ha Orbán nem foglalja írásba, hogy tiszteletben tartja a közös értékeket, nincs helyük a pártcsaládban Stubb szerint. Az EU már most is jól védi a saját értékeit, és a hetes cikk is helyesen van megfogalmazva, mert teret és időt enged a tárgyalásnak és a megegyezésnek a vitás ügyekről. Az EU hibája is, hogy megerősödött a populizmus, mert a négy feladatából csak egyet teljesít maradéktalanul. Egyébként pedig minden politikus a szerepéből fakadóan populista. A finn jelölttel beszélgettünk az Európai Parlamentben.