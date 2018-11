Deutsch megmagyarázza, miért szavazzák meg az európai értékeket védő határozatot

Deutsch Tamás rövid interjút adott az EUrologusnak annak kapcsán, hogy a Fidesz megszavazott egy, az európai alapértékek védelmét előíró határozatot az Európai Néppárt Helsinkiben tartott kongresszusán. A Fidesz EP-képviselője szerint a javaslatot sikerült úgy megváltoztatni, hogy az a kereszténydemokrata értékek alapján álljon, amellyel így maximálisan egyet tudnak érteni. Úgy gondolja, ez a változtatás is abba az irányba mutat, hogy bekövetkezik a Néppártban a Fidesz által támogatott kereszténydemokrata fordulat. Ezt a fordulatot hozhatja el az is, hogy csütörtökön minden bizonnyal a német Manfred Webert választja meg a kongresszus a pártcsalád csúcsjelöltjének a jövő májusi EP-választásra.

Az Európai Néppárt (EPP) elnöksége beadott a pártcsalád kongresszusára egy határozatot, amelynek az eredeti verziójában a liberális demokrácia értékeit dicsérte, és leszögezte, hogy az Európai Néppárt magáénak vallja ezeket az értékeket.

Az EPP vezetője, Joseph Daul a kongresszus szerda délutáni indulásakor arra utalt, hogy ez az a határozat, amelyet elvár, hogy a Néppárt minden tagja jóváhagyjon. Arra a kérdésre válaszolt ezzel, hogy meddig tart a türelme, ha a Néppárt fekete bárányáról, Orbán Viktorról van szó. Azt mondta: figyelni fogja, hogy melyik párt szavazza meg a határozatot, és melyik nem.

Nem kellett túlságosan izgulnia amiatt, hogy a Fidesz-KDNP rábólint-e az európai értékek védelmét hangsúlyozó szövegre. Egy szerda délelőtti egyeztetésen ugyanis a Fidesz és néhány másik ország küldötteinek az indítványára kikerült a javaslatból az az utalás, amelyik a Fidesznek a legproblémásabb lehetett: hogy az Európai Unióban a civil szervezeteknek politikai irányultságuktól függetlenül egyenlő bánásmódban kell részesülniük, „feltéve, hogy a tevékenységük a liberális demokrácia keretein belül marad.” Ebben a mondatban a „liberális demokráciát” „jogállamra” cserélték a végső verzióban.

„Délelőtt volt egy tanácskozás, ahol elfogadták azt a módosító javaslatot, amit többen nyújtottunk be, a Fidesz és a KDNP is köztük volt, hogy a liberális demokrácia értékeire való hivatkozás kerüljön ki a rezolúcióból. Ezt el is fogadták” – mondta az EUrologusnak Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője. – Ilyen értelemben, annak rendje és módja szerint helyesen az alapvető kereszténydemokrata értékekre hivatkozik a dokumentum, úgyhogy ezért is tudtuk támogatni a határozati javaslatot. Mind a 34 fideszes és KDNP-s képviselő megszavazta.”

Nem érez nyomást a magyar kormányon a CEU vagy a civiltörvény miatt

Deutsch Tamás nem érzi úgy, hogy a határozat elfogadásával, vagy Manfred Weber frakcióvezető korábbi kritikája miatt nyomás nehezedne a magyar kormányra, hogy a CEU-val és a civil szervezetekkel szemben tanúsított hozzáállásán változtasson.

Azt mondta, ez egy véleménykülönbség, ami a konkrét lépéseket illetően áll fenn, amelyről mindig van eszmecsere és párbeszéd a Néppárton belül. Most nem volt, ez a vita nem szerepelt a kongresszus napirendjén.

„Nincs egyetlenegy olyan szava, mondata, gondolata sem ennek az elfogadott szövegnek, amit ne éreznénk a sajátunknak – hangsúlyozta Deutsch Tamás. – Az egy másik kérdés, és e tekintetben van vita, hogy egyes magyarországi döntések ellentétben állnak-e ezekkel a megfogalmazott gondolatokkal, vagy sem. Nekünk az a mély meggyőződésünk, hogy nem állnak semmilyen formában ellentétben.”

Sőt, azok közül az uniós országok közül, ahol kormányzati pozícióban vannak a Néppárthoz tartozó pártok, a szerdán elfogadott dokumentumban megemlített értékek egyetlenegyben sem érvényesülnek jobban, mint Magyarországon, emelte ki.

A CEU-ról és a civil szervezetekről szóló vita egy politikai vita, nem pedig az értékeket, célokat, vagy a meggyőződéseket érintő vita, vélekedett a fideszes képviselő. „Az a jogszabály, amit a magyar parlament elfogadott, az az illegális migrációt támogató civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, és nem korlátozza a civil szervezetek alapítását, működését, tevékenységét” – magyarázta.

A CEU-val kapcsolatban azt mondta: „A Magyarországon működő külföldi egyetemekre egységes szabályok vonatkoznak, semmilyen olyan jogszabályban testet öltő döntés nincsen, ami más magyarországi egyetem esetében nem érvényesülő szabály lenne. A CEU-nak is ezeket a szabályokat be kell tartania, csupán erről van szó”.

A kereszténydemokrata Manfred Weber az északi liberális Alexander Stubb ellen

A kongresszus csütörtökön választja meg az Európai Néppárt „csúcsjelöltjét”, akit javasolni fognak az Európai Bizottság élére, ha a Néppárt megnyeri a jövő májusi EP-választást. A bajor Manfred Weber és a Finn Alexander Stubb csap össze a jelöltségért.

Deutsch Tamás szerint, ahogy az európai értékekről szóló határozat szövege a módosítással a kereszténydemokrata irányba mozdult el, a csütörtöki szavazáson is a Néppárt kereszténydemokrata irányzata kerül ki győztesen.

„Ez jóslás természetesen, de én bizonyos vagyok abban, hogy elég nagy többséggel Manfred Weber kap majd támogatást, mint a Néppárt csúcsjelöltje. Ami ugyancsak azt jelenti, hogy az ő személyében van egy, a párt kereszténydemokrata irányzatához tartozó jelölt, Stubb személyében van egy nem egyszerűen liberális, hanem az északi liberális, szélső-liberális irányzathoz tartozó jelölt” – mondta a magyar EP-képviselő.

A többi párt hatása a néppárt liberalizálódása

A páneurópai pártok között is ugyanolyan politikai rivalizálás, verseny van, mint minden uniós tagországban, magyarázta Deutsch Tamás. De ez szerinte nem jelenti azt, hogy át kellene venni más pártoknak az értékeit.

„Megvannak az elmúlt 20-30 évben testet öltő okai annak, hogy miért van ez a megfelelési kényszer egyes tagpártokban, és az Európai Néppártban, hogy a szociálliberális versenytársak elvárásainak akarnak megfelelni. Pedig nekünk a saját választóinknak és az európai polgároknak kell megfelelni” – tette világossá.

„Ez egy kereszténydemokrata gyökerekkel bíró néppárt. Nekünk nem a liberális demokrácia vagy a szociáldemokrácia kottájából, a liberális demokrácia vagy a szociáldemokrácia nótáját kell játszanunk, megvan a saját magunk dala, ezt kereszténydemokráciának hívják. Kíváncsi lennék arra az európai szocialisták vagy az európai liberálisok által elfogadott dokumentumra, amely meleg szavakkal értekezik a kereszténydemokráciáról. Ilyen nincsen” – húzta alá Deutsch Tamás.

Erős tagja vagyunk az Európai Néppártnak

„Ellenzéki körökben krokodilkönnyeket hullajtottak a helsinki kongresszus előtt a Fideszért, hogy milyen problémáink lesznek. Nincs semmi problémánk, egy erős tagja vagyunk az Európai Néppártnak” – szögezte le Deutsch Tamás.

Kiemelte, hogy a kongresszus 758 küldöttje közül a Fidesz-KDNP pártszövetségnek 34 küldöttje van, amivel az ötödik legnagyobb küldöttcsoport. Csak a németek, a franciák, a spanyolok és a lengyelek tudtak több küldöttet küldeni. A kormányzati pozícióban lévő pártok közül pedig a németek mögött a Fidesz-KDNP a második legtöbb küldöttet állító pártszövetség.

