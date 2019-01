A francia sárgamellényesek önálló listát állítanak az EP-választáson

Az állampolgári kezdeményezés tömörülése (RIC) néven bemutatott listán még csak tíz név szerepel a szükséges 79-ből a szerda este közzétett közlemény szerint, írta az MTI.

A listavezető Ingrid Levavasseur, egy 31 éves kétgyerekes normandiai ápolónő, aki kiváló rétori képességeivel és hosszú vörös hajával a kezdetek óta a sárgamellényes mozgalom egyik arcának számít. A BFM hírtelevízió állandó kommentátori posztot is ajánlott neki, de a sárgamellényesektől érkező fenyegetések miatt a nő végül nem vállalata el a munkát.

A kezdeményezés célja február közepéig összeállítani a 79 névből álló teljes listát a Franciaországban május 26-án esedékes EP-választásokra.

Már ma is ki tudnánk könnyen állítani 79 embert, de a részvételi demokráciát választottuk. Belső szavazás lesz a jelenlegi jelöltek között a többi hely kijelölésére

- mondta a francia hírügynökségnek Hayk Shahinyan, a mozgalom kampányfőnöke, aki maga nem szerepel a listán.

A jelöltállítás minden állampolgár számára nyitott. A sárgamellényesek ugyanúgy pályázatot hirdetnek a képviselői helyekre, mint ahogy azt Emmanuel Macron pártja tette a 2017-es nemzetgyűlési választások előtt.

A közlemény szerint a sárgamellényesek azért választották az Állampolgári Kezdeményezés Tömörülése elnevezést és annak francia rövidítéseként a RIC megjelölést, mert az megegyezik a sárgamellényes mozgalom legfőbb politikai követelésének számító állampolgári kezdeményezésű népszavazás francia rövidítésével. Franciaországban csak az államfő kezdeményezhet népszavazást, az állampolgároknak ezt nem teszi lehetővé az alkotmány.

Targoncavezető és háztartásbeli is a listán

A RIC egyben a "különböző kezdeményezés koordinátoraként" is szeretne fellépni a közlemény szerint. A mozgalom úgy véli, hogy a sárgamellényesek tüntetései világossá tették, hogy "az elégedetlenséget olyan humánus politikai projektté kell átalakítani, amely képes a sárgamellényeseket hónapok óta támogató franciák kérdéseire válaszokat adni". Jelezték azt is, hogy a megválasztott EP-képviselők a mandátumuk ideje alatt is folyamatosan konzultálni fognak a választókkal.

"Nem akarjuk többé elszenvedni az európai intézmények döntéseit, valamint a technokrata és pénzügyi kasztok diktátumait, amelyek a lényeget felejtették el: a humánumot, a szolidaritást és a bolygónkat" - írták a sárgamellényesek.

A listán szereplő tíz jelölt 29 és 53 év közötti, nagyon különböző foglalkozású francia állampolgár a vállalakozóktól jogászon és targoncavezetőn át háztartásbeli anyákig és köztisztviselőkig.

Elemzők szerint a sárgamellényes mozgalom elsősorban a radikális jobboldaltól és a szuverenistáktól vehet el szavazatokat, és annak a kormánypártnak az esélyeit javíthatja az EP-választásokon, amelynek ellenében létrejött.

A harmadik erő lehet

Emmanuel Riviere, a Kantar Public France közvélemény-kutatóintézet elemzője a Le Monde című napilapban úgy vélte, hogy a sárgamellényesek sok olyan embert behozhatnak a választófülkékbe, akik eddig nem szavaztak.

Elég kimenni a körforgalmakban felállított úttorlaszokhoz megérteni, hogy milyen sok a tartózkodó szavazó

- hangsúlyozta. Véleménye szerint azok, akik a mozgalmat támogatják, nem a politikai centrumhoz tartoznak, ezért a sárgamellényesek feltételezhetően a radikális jobboldaltól és a radikális baloldaltól vesznek majd el szavazatokat, és ezzel a kormányzó Köztársaság lendületben győzelmét segíthetik jövő májusban, azaz a sárgamellényesek párttá alakulása leginkább a legfőbb ellenfelük, Emmanuel Macron pártjának jön jól.

Az Elabe közvélemény-kutatóintézet szerdán megjelent felmérése szerint ha most tartanák az EP-választásokat,

a sárgamellényesek 13 százalékot érnének el a kormányzó Köztársaság lendületben és a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés mögött,

maguk mögé szorítva a jobbközép Köztársaságiakat és a radikális baloldali Lázadó Franciaországot. Múlt héten az Ipsos még csak 7,5 százalékot jelzett a sárgamellényes mozgalomnak.

Mindkét közvélemény-kutatás azelőtt készült, hogy a sárgamellényesek bejelentették a listaállítást, azaz egy hipotézist vizsgáltak, nem pedig a RIC elnevezésű lista támogatottságát.

Le Pent nem aggasztja a lista

A CNews hírtelevízióban Marine Le Pen nem ismerte el, hogy pártja számára rossz hír az RIC megalakulása.

"Nekem nem jelent problémát, hogy lesz egy sárgamellényes lista. Az a kérdés, hogy ezek után meg tudják-e őrizni a függetlenségüket és az autonómiájukat. A veszély ugyanis megvan, volt szocialista aktivistáknak ezen listák körüli feltűnése miatt" - mondta a Nemzeti Tömörülés elnöke.

