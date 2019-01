A magyarországi tüntetések a téma az EP-ben

Cikkünk folyamatosan frissül!

A Zöldek frakciójának a kezdeményezésére vitát tartanak az Európai Parlamentben Magyarországról szerda este. A múlt év végén kezdődött tüntetések adják a témát az eseménynek: a túlóratörvény elleni tiltakozás és az új közigazgatási bíróságok felállítása miatt javasolták EP-képviselők, hogy az Európai Unió képviselőtesülete a plenáris ülésén újból foglalkozzon Magyarországgal.

„Magyarországon egyre rosszabb a helyzet. Segítenünk kell a magyar állampolgároknak, hogy kiállhassanak a jogaikért. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy az oldalvonalon álljunk, miközben egy EU-s ország belecsúszik egy teljesen autoriter rezsimbe. Orbán Viktor és a cimborái lábbal tiporják a rendes magyar állampolgárok jogait” – mondta decemberben Judith Sargentini, a magyarországi jogállamiságról szóló európai parlamenti jelentés összeállítója.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten jelezte, hogy a magyar kormány részéről senki nem vesz részt a vitán. „Európai parlamenti választási kampány van, meghagyjuk a színjátékot azoknak, akik ebben részt kívánnak venni” – fogalmazott a miniszter.

Egy órásra tervezik a vitát. Az Európai Bizottság részéről Frans Timmermans, az európai jogállam védelméért felelős biztos szólal majd föl. A magyar EP-képviselők közül heten jelezték előre, hogy felszólalással készülnek: Deutsch Tamás, Gál Kinga (Fidesz-KDNP), Balczó Zoltán, Morvai Krisztina (Jobbik), Szanyi Tibor (MSZP), Jávor Benedek (Párbeszéd) és Niedermüller Péter (DK). A holland zöldpárti Judith Sargentini is szót kap majd.

A közös értékek nagyon fontos sarokkövei az Európai Uniónak – kezdte a vitát Melania-Gabriela Ciot, a román Európa-ügyi miniszter. Az általa képviselt román elnökség is egyetért azzal, hogy ezeket védelmezni kell, emelte ki. Felidézte a magyarországi hetes cikkes eljárás eddig lezajlott fejezeteit, és biztosította a képviselőket, hogy az eljárás során komolyan figyelembe veszik az EP-képviselők aggályait a magyar jogállamisággal kapcsolatban.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke elismételte, hogy a bizottság osztja a Sargentini-jelentésben szereplő aggályok nagy részét.

Magyarország ellen több kötelezettségszegési eljárás is indult, mondta Timmermans, és elsőként a „Stop Soros” törvénnyel kapcsolatban indult eljárást említette, amely korlátozza a menekültügyi jogokat. A CEU-ról is megemlékezett, azt mondta: ha egy egyetem arra kényszerül, hogy nyomásgyakorlás miatt elhagyjon egy EU-s tagállamot, ez példátlan az EU történetében. Sajnálatos, hogy ez megtörténhet, annak ellenére is, hogy a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, és többen is figyelmeztették a kormányt a lépésük miatt.

Kiemelte, hogy meg kell erősíteni az uniós korrupcióellenes keretet, és javítani kell az átláthatóságot a közbeszerzésekkel kapcsolatban.

A hetes cikkről azt mondta: sajnálom, hogy eddig az EP nem igazán kapott lehetőséget arra, hogy bemutassa az álláspontját, amelyet a Sargentini-jelentésben megszavazott.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !

Borítókép: Francois Lenoir / Reuters.

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom