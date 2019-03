A Néppárt nem tud olyat csinálni, ami Orbánnak ne lenne jó

Három ország négy pártja kérte a Fidesz kizárását vagy felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) elnökétől, két másik ország pedig tervezi, hogy hasonló indítványt tesz. Az EPP alapokmányának értelmében az elnökség kezdeményezheti a kizárási vagy felfüggesztési folyamatot, vagy pedig legalább öt különböző országból hét tagpárt tehet hasonlót – ez alapján hamarosan valóban összeállhat egy csoport, akik hajlandóak elindítani az eljárást.

Belgiumból a flamand kereszténydemokraták (CD&V) és a vallón konzervatív Humanista Demokratikus Centrum (CDH), Luxemburgból a Keresztényszociális Néppárt (CSV), Portugáliából a Demokratikus és Szociális Centrum-Néppárt küldött levelet Joseph Daulnak, az EPP elnökének.

Svédországból a Svéd Kereszténydemokrata Párt és a Mérsékeltek (Modaretarna) hajlanak rá, hogy ők is elküldjék a levelet. Finnország konzervatív pártja is döntött róla, hogy követi a példájukat a Népszava információi szerint.

Ha megszületik az indítvány, az nem kizárást jelent, hanem hetekig-hónapokig tartó tárgyalásokat

A belgiumi, luxemburgi és észak-európai pártok évek óta bírálják a magyar kormány kommunikációját, például, amikor Orbán Viktor a halálbüntetésről beszél, vagy amikor kijelenti, hogy illiberális demokráciát épít. Gyakran a kormány konkrét politikai lépései ellen is szót emeltek, mondjuk a CEU-ügy vagy a civiltörvény kapcsán.

Hogy az eddigi kritikát most öntik hivatalos formába, annak valószínűleg az az oka, hogy úgy érzik, kimutatható veszteséget okozhat nekik a májusi európai parlamenti választáson, hogy Orbán Viktorral közös szövetségben politizálnak.

Ha összejön az elegendő számú indítvány, még nem biztos, hogy a választás előtt napirendre is tűzi a megtárgyalását a Néppárt vezetősége. Ha igen, akkor pedig nagyon valószínűtlen, hogy a választás előtt be is fejeződne a folyamat, amelynek a végén a Néppárt választmánya („political assembly”) meghozhatja a döntést, hogy maradjon-e a Fidesz, vagy menjen.

A Néppárt választmánya több, mint száz emberből áll. Hivatalból tagja

a Néppárt elnöke és alelnökei,

a Néppárt EP-frakcióvezetője és frakcióvezető-helyettesei,

a tagpártok elnökei,

a pártok európai parlamenti nemzeti küldöttségeinek vezetői,

az Európai Parlament néppárti elnöke és alelnökei,

a néppárti uniós biztosok,

az Európa Tanács, az EBESZ, a NATO, a Régiók Bizottsága közgyűlésének néppárti vagy Néppárttal szövetséges frakcióvezetői.

Ezen kívül minden rendes és társult tagpárt delegál küldötteket a választmányba.

A Fidesz ellenzéke kisebbségben van a Néppárton belül. Ha kizárásról szóló tárgyalásra és szavazásra kerül sor, akkor valószínűbb, hogy a Fidesz pártcsaládon belül tartása mellett döntenek.

Különösen, hogy ha a választás után kerülne sor a szavásra, ahol a várakozások szerint a Fidesz növelni fogja az európai parlamenti képviselői számát. A határon túli magyar képviselők is együttműködnek a Fidesszel az Európai Parlamentben, így közösen az Európai Néppárt frakciójában a harmadik-negyedik legnépesebb csoportot alkothatják majd. Ellentmond a politikai érdeknek, hogy kirúgjanak egy ilyen jelentős erőt az Európai Néppártból.

Juncker plakátra helyezése személyes üggyé válhatott sokaknak

Az Európai Néppárt egy politikai szövetség, amelyben nem szívesen mozdul senki a saját szövetségese ellen. Különösen, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselőivel a kizárást szorgalmazó belső ellenzéknek is jó a kapcsolata, ezt többször hangoztatták már azok a néppárti politikusok, akik egyébként Orbán Viktort nem bírják elviselni. Fontos tudni, hogy a skandináv és benelux pártoknak kifejezetten Orbán Viktor politikai stílusával és a magyar kormány bizonyos lépéseivel van bajuk. Azokkal a fideszes politikusokkal és tisztségviselőkkel, akikkel napi szinten együtt dolgoznak, semmi problémájuk nincs. Ettől is olyan nehéz kizárásról döntést hozniuk.

Az EPP novemberi kongresszusán senki nem is tett hivatalos lépést, csak nagy szavak hangoztak el arról, hogy a Néppárt elnöksége kiáll a liberális demokrácia mellett. Most viszont a pártok, akik a Fidesz kizárását vagy felfüggesztését kérik, gondolhatják azt, hogy a Fidesz volt az, aki felrúgta a szövetséget, amikor Jean-Claude Juncker arcával plakátolták tele az országot, és hamis vádakkal illették a pártcsalád egyik köztiszteletben álló vezetőjét.

Ugyanis sokminden rosszat el lehet mondani az Európai Bizottság elnökéről, de az biztos, hogy a Néppárton belül szinte mindenkivel jóban van. Hogyha pedig a pártcsalád tagjainak választani kell, hogy egy ilyen helyzetben Orbán vagy Juncker mellett állnak ki, akkor a többség Juncker védelmére fog kelni. Különösen a benelux országok pártjai fognak így tenni, akik a luxemburgi Juncker megtámadása miatt érintettnek érzik magukat.

Nem annyira fontos a Néppárt-ügy, mint amilyennek látszik

Amikor a Fidesz kommunikációját tervezik, akkor valószínűleg másodlagos szempont, hogy mi lesz egy junckeres plakát hatása az EPP-tagságra. Juncker egy ismert figura Magyarországon –azóta egészen biztosan, hogy négy évvel ezelőtt megpofozgatta a miniszterelnököt –, sokkal eredményesebben lehet az ő arcával negatív kampányt folytatni, mint az aránylag ismeretlen Guy Verhofstadttal, vagy Judith Sargentinivel, akiket korábban kipróbáltak. A plakát mozgósító hatása, és az ebből következő jó választási eredmény pedig sokkal fontosabb, mint hogy melyik frakcióban fog ülni a Fidesz az Európai Parlamentben.

A Fidesz európai szinten zajló konfliktusa ráadásul tökéletesen illik az európai parlamenti választási kampányba. Minden híradás, amely abban a témában születik, hogy milyen újabb politikai erők terveznek lépéseket a Fidesz ellen, a Fidesz saját szavazóbázisát mobilizálja. Minél kiélezettebbnek tűnik a magyar kormánypárt helyzete Brüsszelben, annál többen fognak elmenni szavazni a saját szimpatizánsaik közül. Ebből a szempontból, ha váratlanul tényleg felfüggesztenék a Fidesz tagságát a Néppártban még a választás előtt, az lenne a legnagyobb segítség Orbán Viktor kampányának.

Ön szerint kizárják a Fideszt az Európai Néppártból? 861 Nem zárják ki

241 Nem érdekel

231 Kizárják

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !

(Borítókép: Antonio Lopez-Isturiz White, az EPP főtitkára, Joseph Daul, az EPP elnöke és Orbán Viktor az EPP kongresszusán Helsinkiben 2018. november 8-án. Fotó: Markku Ulander / AFP)

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom