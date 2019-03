Szájer: Nem kifütyültek, hanem megtapsoltak a frakcióülésen

Nem javasolta, hogy lépjen ki a Fidesz a Néppártból, éppen az ellenkezőjéről beszélt – nyilatkozta az EP-képviselő. Akárhogy is történt, tudjuk, hogy a kizárás szélén táncol a magyar kormánypárt.

A Fidesz európai parlamenti küldöttsége határozottan cáfolta, hogy kifütyülték volna Szájer Józsefet az Európai Néppárt szerda esti frakcióülésén.

A 444.hu több független forrásra hivatkozva írta ezt, hozzátéve, hogy az ülés után Szájer József felhívta Orbán Viktort, hogy jelezze, szerinte nagyon aggasztó a helyzet, és megfontolásra ajánlotta a miniszterelnöknek azt is, hogy a Fidesz lépjen ki a Néppártból még a kizárásról döntő március 20-i szavazás előtt.

Szájer József az Atv.hu-nak reagált péntek délelőtt: „Mint a jereváni vicc: nem kifütyültek, hanem megtapsoltak – mondta. – Nem azt javasoltam hogy lépjünk ki, hanem hogy maradjunk benn.” A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy jellemezte a hírt, hogy az „fake news a javából”. „Az egyik legnagyobb tapsot én kaptam” – tette hozzá.

Színes vita volt, kaphatott egyszerre füttyöt és tapsot is

Amennyire megosztott az Európai Néppárt a Fidesz tagságának ügyében, bőven elképzelhető, hogy egyszerre kapott tapsot és füttyszót is a frakcióülésen az EP-képviselő a felszólalása után.

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő az ülés után úgy jellemezte a találkozó hangulatát az EUrologusnak, hogy „colourful discussion”, sokszínű vita zajlott.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Szájer József a szavazásokat koordináló képviselő a frakcióban, ő szokta jelezni a szavazások előtt a frakciótársainak, hogy mi a képviselőcsoport álláspontja. Régóta tölti be ezt a fontos tisztséget, joggal feltételezhetjük, hogy őt személyesen nem övezi ellenszenv a testületben.

Tényleg a kizárás szélén táncol a Fidesz

Tudjuk, hogy a frakcióülésen felszólaltak a Fidesz kizárása mellett és ellen is, és hogy a néppárti képviselőcsoportban többségben vannak azok, akik kívül látnák szívesebben a magyar kormánypártot. Több európai párt is mérges a Fideszre, ez az Orbán Viktor bocsánatkérő levelére adott keserű reakciókból is látszik.

A Fidesz valóban a Néppártból való kizárás szélén táncol, és háttérbeszélgetésekből kiderült, hogy a helyzet sokakat aggaszt a magyar kormánypárton belül is.

Elképzelhető, sőt logikus alternatíva a Fidesznek, hogy önként lépjenek ki a Néppártból, hogyha úgy látják, hogy a szavazásból nem tudnak előnyösen kijönni. Alapvetően Orbán Viktor kezében van a döntés, és március 20-ig el kell döntenie, hogy kilép, vagy áll elébe a többi, egyelőre nem megjósolható lehetőségnek: a felfüggesztésnek, a kizárásnak vagy egy szigorú néppárti ellenőrzésnek a Fidesz további lépéseiről.

